Ökat tryck och fördubblad omsättning präglade alla hjärtans dag i fjol. Nu förbereder de stora hemleveranstjänsterna Wolt, Foodora och Uber Eats sig inför en ny enorm anstormning under måndagen.

Färgglada motorcykel- och cykelbud har översvämmat våra gator under pandemin i takt med att allt fler har beställt hem mat i stället för att själva hämta upp den. Och alla hjärtans dag är en dag då de tre största aktörerna förväntar sig att, precis som under fjolåret, få fullt upp. Och inte i år är det inte enbart mat som vi väntas beställa till dörren.

Det finländska leveransbolaget Wolt, som blev uppköpt av amerikanska Doordash i november 2021, konstaterar att fjolårets upplaga genererade ett exceptionellt högt tryck. Wolt omsatte dubbelt så mycket under alla hjärtans dag 2021 jämfört med året innan. Förklaringen är att den pågående pandemin gjorde att många ordnade hemmadejter i stället för att gå ut på krogen.

Retailförsäljningen ökade samtidigt med åtta gånger jämfört med 2020, mycket tack vare en kanske inte helt oväntat stark försäljning av blommor under just denna dag. I år har utbudet breddats ytterligare, en nyhet är att Wolt under alla hjärtans dag i år kommer erbjuda hemleverans av kondomer och sexleksaker.

Omsättningen för Foodora var under förra årets alla hjärtans dag också betydligt högre än övriga dagar.

”Vi förväntar oss att det ska bli ytterligare en ökning i år. Vi ser fram emot en stark dag”, säger Joakim Slettengren, vice vd för Foodora som ägs av tyska Delivery Hero, startat av svensken Niklas Östberg.

För att förbereda sig inför det kommande trycket på årets alla hjärtans dag har Foodora tagit in tusentals rosor in i sortimentet. Bolaget släpper även ett quiz i appen Primetime där de som deltar kan svara på frågor och vinna rabattcheckar på Foodora.

Matvanorna ser ut att spreta betänkligt under alla hjärtans dag. Under förra årets upplaga upplevde Foodora att befolkningen beställde mer italienskt, men även mer kryddig thaimat. Klassisk mat som milkshakes och burgare var också populärt. De mest populära maträtterna på Wolt ifjol var cheeseburgare och vesuvio-pizzor. Uber Eats å sin sida rapporterar också att hamburgare var populära under fjolårets alla hjärtans dag., men även bakverk, efterrätter, tacos och burritos.

