Snabb ökning av tunga el-lastbilar

Elektrifieringen av vägtrafiken ökar i en accelererande takt.

I slutet av 2022 uppgick antalet laddbara privatbilar på svenska vägar till 450.000. Det är en ökning med 140.000 jämfört med slutet av 2021. Ökningen per månad är dessutom accelererande, cirka 1.500 fler per månaden jämfört med 2021.

”Fortsätter försäljningen i den här takten bör vi passera en halv miljon laddbara bilar under andra kvartalet i år”, säger Hampus Thuresson, projektledare vid Powercircle, en intresseorganisation inom elkraftbranschen, som står bakom rapporten.

Renodlade elbilar står nu står för 45 procent av den laddbara bilflottan, enligt Powercircle.

”Renodlade elbilar ökar snabbast, medan laddhybrider har nått sin peak. I år tror vi att 50 procent av nyförsäljningen är elbilar, 25 procent laddhybrider och resten bilar som drivs på bensin, diesel eller andra bränsledag”, säger Hampus Thuresson.

Statistiken han lutar sig mot kommer från Powercircles egen databas över Sveriges samtliga laddbara fordon. Den visar även att tillväxten tagit fart inom transport (se faktaruta).

Laddåret 2022 i siffror

• 450.000 laddbara fordon rullade på svenska vägar i slutet av 2022. Det är en ökning med 140.000 jämfört med ett drygt år sedan.

• Ökningstakten var 11.700 per månad i snitt. Det är 1.500 fler per månaden jämfört med 2021. December som sticker ut med totalt drygt 22.000 nya laddbara fordon. Om man utesluter laddhybrider var ökningen 18.000 elbilar under årets sista månad.

• Antalet publika laddpunkter ökade med 27 procent till 18.122, fördelade på 3.090 laddstationer. Av dess erbjuder 725 stationer erbjuder snabbladdning.

• Totalt finns nu 13.270 laddbara lätta lastbilar i trafik. Nära 15 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna under 2022 var laddbara. Det motsvarar 4 828 fordon, en ökning med 57 procent mot 2021.

• Antalet elbussar uppgår nu till totalt 918. Det är en ökning med 254 mot 2021.

• Antalet laddbara tunga lastbilar har mer än trefaldigats från 73 till 229 under året.

• 2.553 laddbara motorcyklar rullar på svenska vägar per den sista december.

Källa: Powercircle.