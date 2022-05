Sminkveteranens bolag backas av familjen af Jochnick

William Värnild, grundare av I Will, berättar mer om satsningen och målet i DiTV.

William Värnild har under sina nästan 20 år som make up-artist blivit en personlig favorit hos kändisar, däribland prinsessan Sofia. Han är återkommande gäst i TV4 och driver även pr-byrån Pr To Go.

Under sina yrkesår har han återkommande upplevt kvinnors osäkerhet när det gäller smink, något han vill ändra på.

”De känner att de inte passar i läppstift, eller inte hittar rätt foundation. Jag ville därför skapa ett varumärke som är enkelt att använda. Alldeles för många produkter på marknaden i dag är för avancerade för vanliga konsumenter att behärska. Det gör att vi stänger dörren för många.”

För två år sedan startade därför arbetet med varumärket I Will Makeup och i mars i år kom den första lanseringen, läpp-produkten Magic Lip Care Kit.

”Jag har fått erbjudanden tidigare om samarbeten men det är först nu jag känner mig redo att göra den här resan. Det har varit en lagom lång process, att hitta rätt fabriker och leverantörer. Utan pandemin hade det gått ett halvår snabbare.”

Valet föll på Sydkorea, som ligger i framkant när kommer till hudvård. Nästa släpp blir en produkt för ögonbrynen.

”Målet är att ta fram hur många produkter som helst. Men alla produkter vi tar fram ska komplettera en befintlig hudvårdsrutin eller serier. Har du makeup hemma så behöver du inte slänga dem.”

Först ut är läpp-produkten Magic Lip Care Kit som är en sammansättning ”tre-i-en” med peelande, vårdande och återfuktande egenskaper Foto: Amanda Lindgren

Trots sitt tidiga skede har bolaget redan fått med sig namnkunniga investerare. Däribland en anrik familj i branschen: makarna Jenny och Sebastian af Jochnick, arvtagare till kosmetikajätten Oriflame.

”Det här är första investeringen vi gör inom segmentet som tydligt bygger på och utgår från William Värnilds renommé och expertis. Till skillnad från andra investeringar där det är företaget som står i centrum”, säger Sebastian af Jochnick.

Exakt hur mycket I Will Makeup tar in vill William Värnild inte gå in på.

”Det är tillräckligt mycket för att varumärket ska kunna etablera sig på marknaden, och jag är otroligt ödmjuk över att de tror på produkten och mig som varumärke. ”

Under de senaste fyra åren har Bianca Ingrosso haft enorma framgångar med sminkmärket Caia. Jenny af Jochnick ser samma potential i I Will Makeup.

”I fallet med Caia har kanalen varit starkt avgörande till framgången. Nu känns det efterlängtat och i tiden att vara med och ta fram högkvalitativa produkter för kvinnor med mogen hy”, säger Jenny af Jochnick.

William Värnild ser inte bolagen som konkurrenter.

”Caia fyller en yngre målgrupp, medan vår kundgrupp är från 35 år och uppåt. Sedan gör Caia fantastiska produkter, så jag skulle snarare säga att de är lika viktiga på marknaden som I Will Makeup kommer att bli på sikt.”

Utöver egen e-handel kommer produkterna även finnas hos både digitala och fysiska återförsäljare, till skillnad från Caia som enbart säljer via egen kanal. Det beror delvis på den äldre målgruppen.

”Vissa kunder vill komma in och känna på produkterna, och vår målgrupp är nödvändigt inte på Instagram utan vi behöver andra kanaler för att nå ut.”

William Värnild har inga planer på att dra ned på pr-verksamheten Pr To Go, som han driver tillsammans med Erica Jensen och där det finns en anställd.

”Jag har alltid gjort båda delarna, vilket varit räddningen under pandemin. Jag är mer en pr-person och make up-artist än en influencer. Jag gillar att träffa människor, jag tror det är viktigt att inte bara gömma sig bakom sociala medier.”

Han passar även på att ge en känga till skönhetsindustrin.

”Den behöver fyllas med lite mer värme. Man ska inte behöva göra om sig själv till att se ut som någon annan, istället ska man våga vara sitt bästa jag. Det är målsättningen med I Will Makeup.”