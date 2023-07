Smarta pistoler lanseras i USA

Biofire grundades 2014 av då 15 år gamla Kai Kloepfer i Colorado USA. Sedan dess har bolaget tagit in totalt 30 miljoner amerikanska dollar i finansiering från bland annat ängel-investeraren Ron Conway, som länge har främjat utvecklingen av smarta pistoler, skriver Wall Street Journal.

Vd Kai Kloepfer är i dag 26 år och planerar bolagets första produktlansering under 2024.

Pistolen, som redan går att förbeställa i USA, är en så kallad smart pistol (smart-gun) med en kaliber på 9 millimeter.

Det som gör vapnet ”smart” är identifikationssystemet. Fingeravtryck eller ansiktsigenkänning krävs för att låsa upp pistolen.

På Biofires hemsida står det att de smarta funktionerna gör att pistolen aldrig kan leda till ”tragiska resultat i händerna på ett barn, en kriminell eller någon annan”.

USA har länge har haft problem med skjutningar och masskjutningar. Enligt statistik från den amerikanska myndigheten CDC var 2021 det år där fler amerikanare än någonsin tidigare dog av skador från pistolskott. Statistiken visar att nästan 49.000 personer omkom och över hälften var självmord.

I reklamvideon som spelas automatiskt på Biofires hemsida ser man småbarnsfamiljer leka, äta middag eller göra sig redo för att gå ut, samtidigt som pistolen står synlig på en hylla i bakgrunden. Att en smart pistol kan stå framme, i stället för att ligga gömd eller inlåst, är något som bolaget också skyltar med i sina sociala medier-konton.

Den som vill förbeställa en pistol, vilket endast är möjligt i USA, kan också justera färgerna efter egen smak. Vit, svart, brun eller koppar.

Priset ligger just nu på 1.499 amerikanska dollar, cirka 15.700 svenska kronor. Ett i jämförelse högt pris för en pistol av den kalibern.

Exakt när pistolerna når köparna är ännu oklart, men det ska ske någon gång under första halvåret 2024.

Biofire är inte först med idén om smarta pistoler. I slutet av 1990-talet utvecklade den klassiska vapentillverkaren Colt en pistol, The Colt Z 40, som var designad för att fungera endast när den var i närheten av ett särskilt armband. Armbandet skulle ge ut en kodad radiosignal till pistolen via ett mikrochip. Pistolen kom aldrig ut på marknaden men hade under en uppvisning för Wall Street Journal slutat att fungera, skriver tidningen.