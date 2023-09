Småduggigt för svenska techbolag

Även om Northvolt precis som i fjol lyckats fylla kassan med ett konvertibellån på 13 miljarder kronor så har svenska techbolag haft det tuffare att ta in pengar. I rent riskkapital har det under de senaste två månaderna totalt investerats 451,6 miljoner kronor, varav 72,5 Mkr i juli och 379,2 i augusti. Det är långt mindre än i fjol.

Under juli 2022 investerades det 21 miljarder kronor. Av dessa bestod 11 miljarder av ett konvertibellån till Northvolt, 8,5 miljarder av riskapital till Klarna och 1,6 miljarder av konvertibellån till Kry. Övriga investeringar uppgick till ungefär 700 Mkr.

Augusti månad tog de svenska techbolagen 2022 in 3,3 miljarder kronor. De största investeringarna var i H2 Green Steel, som tog in 2 miljarder kronor, och Doktor.se, som tog in 280 Mkr.

De största investeringarna i juli 2023:

Billo – 26,4 miljoner kronor

Kivrautmanaren Billo har under det senaste året lockat kunder med aggressiv marknadsföring med ett annorlunda lockbete, nämligen ett gratis skrovmål på Max. I början av juli fyllde bolaget kassan med 26,4 Mkr i en nyemission, något Breakit var först att rapportera om. Bolaget, som grundades 2020, hade dessförinnan fyllt kassan med 120 miljoner kronor under det senaste året, där den senaste värderingen låg på 370 miljoner kronor med det nya kapitalet inräknat.

Drem – 23 miljoner kronor

I form av ett konvertibellån tar värmepumpsbolaget Drem Energy in 23 miljoner kronor från riskapitalbolaget Peak Investment. Bolaget har privata villaägare som målgrupp och affärsidén är att koppla kunder till leverantörer i närområdet. Pengarna ska enligt vd:n användas för att expandera till två europeiska länder.

Djungo – 15 miljoner kronor

Dejtingappen Djungo klev in på den svenska marknaden i juni i år. Här slussas användaren direkt in i en gruppchatt, där den därefter kan välja ut någon att lära känna på djupet. Kapitalrundan var förvisso klar redan i juni, men eftersom Di rapporterade om rundan i juli platsar den på listan över juli. Levels Venture Studio ledde rundan och en annan av investerarna är Michael Wolf, tidigare vd på Swedbank som numera bland annat är styrelseledamot i försäkringsbolaget Hedvig.

Klash – 8 miljoner kronor

Klash erbjuder en molnbaserad plattform för samarbeten inom tv- och filmprojekt. Där kan användare dela videor i 4K-upplösning och koppla upp kameror på set för att visa sina medarbetare i realtid. Bakom den senaste finansieringen på totalt 8 Mkr står bland annat tv-personligheten Peter Settmans investeringsbolag Simplexity Parters, Almi Invest och Avalanche Studios grundare Linus och Viktor Blomberg.

De största investeringarna i augusti:

Northvolt – 13 miljarder kronor

Precis som vid samma tid förra året tar Northvolt in flera miljarder i form av ett konvertibellån från ägarna. 1,2 miljarder dollar, motsvarande 13 miljarder kronor, ska finansiera en fortsatt expansion i Europa och en nysatsning på att växa i Nordamerika. De största investerarna är pensionsfonden IMCO och fondjätten Blackrock.

Froda – 90 miljoner kronor

Låneutmanaren och teknikleverantören Froda plockar in 90 Mkr och värderas nu till 1,7 miljarder kronor med de nya pengarna inräknade. Ny investerare in är Evolution-grundaren Fredrik Österberg. Sedan tidigare finns H&M:s ordförande Karl-Johan Persson, Klarna-grundaren Victor Jacobsson och teknikprofilen Nicklas Storåkers på ägarlistan.

Bright Sunday – 43,7 miljoner kronor

Solenergibolaget Bright Sunday tar in 43,7 Mkr i sin senaste finansieringsrunda, rapporterar Breakit. Efter affären så ökar bolagets värdering till över 265 Mkr, en ökning med 70 Mkr sedan den senaste emissionen.

Curus – 43 miljoner kronor

Curus är ett riskkapitalbolag inom healthtech som sattsar på nischade bolag. Några exempel på bolagets investeringar är Mindler, Migränhjälpen och Knodd. Bolaget tar nu enligt Breakit in 43 Mkr från bland annat Alfvén & Didrikson för att investera i fler digitala vårdbolag.

Alix Labs – 40 miljoner kronor

Familjen Wallenberg ledde den senaste kapitalanskaffningen på Alix Labs. Företaget har tagit fram ett nytt sätt att producera halvledarkomponenter som ska vara både energisnålare och kostnadseffektivare än konkurrenternas. Utöver familjen Wallenberg, som investerar genom sitt investeringsbolag Navigare Ventures, så så går även Industrifonden och nederländska Forward One in med pengar.

Yazen – 37 miljoner kronor

Appbaserade överviktsklinken Yazen kombinerar viktminskningsläkemedel och livsstilsförändringar för att behandla fetma. Startupen tar in 37 Mkr från Luminar Ventures, Fåhraeus Startup & Growth och befintliga ägare. Kapitaltillskottet ska enligt vd Fredrik Meurlig användas för att utveckla fler funktioner till appen.

Moank Fintech Group – 24 miljoner kronor

Enligt Breakit tar Moank Fintech Group in 24 Mkr från hemliga investerare. Då företaget nyligen tagit in 60 Mkr och enligt Breakit snart ska ta in ytterligare 36 Mkr förväntas bolaget på kort tid ta in totalt 120 Mkr. Bolaget är en fintech-investerare som innan det nya kapitalet räknats in värderas till 932 Mkr.

Boards on Fire – 19,2 miljoner kronor

Boards on Fire har utvecklat en mjukvara för daglig styrning där de största kunderna ligger inom tillverkningsindustrin. Enligt Breakit tog de under juli månad in 10 Mkr och under augusti in ytterligare 9,2 miljoner. Bolagets värdering är nu enligt tidningen över 90 miljoner kronor.

Circulate – 15 miljoner kronor

Marknadsplatsen Circulate agerar som en mellanhand för företag som vill köpa hållbara förpackningar till sina produkter. Bolaget genomför själva tester för att kunna vägleda sina kunder till de mest hållbara alternativen. Tidigare i år tog de in 15 Mkr från bland annat riskapitalbolaget J12 Ventures och ängel-investeraren Anna Nordell-Westling, vilket Di rapporterade om i augusti.

Nordamps – 14 miljoner kronor

Nordamps är ett nano-tekninkbolag med sina rötter på Lunds universitet. De tar i sin senaste runda in kapital från många håll, bland annat Stockholms Affärsänglar och LU Holding investerar. Pengarna ska användas för att skala upp produktionen av företagets nano-transistorer, halvledarkomponenter som behövs för framtidens telekomstandarder 5G och 6G.

Oatlaws – 13,3 miljoner kronor

Oatlaws producerar veganska matprodukter som huvudsakligen säljs via digitala leverantörer som Mathem, Gymgrossisten och Apohem. Utifrån dokument som skickats till Bolagsverket kunde Breakit rapportera om att bolaget tagit in något mer än 13 Mkr från existerande delägare.

Terasi – 13 miljoner kronor

KTH-startupen Terasi, som specialiserar sig på att komponenter och förpackningar till trådlösa enheter, tar genom en nyemission in 13 Mkr. Almis investeringschef berättar för Breakit att de ser starturen som en viktig aktör i framtidens 6G-teknologi. Almi stod för fyra av de 13 Mkr som investerades.

Vinden – 10 miljoner kronor

Proptechbolaget Vinden har skapat en appbaserad tjänst som låter användare förvara och katalogisera saker i lagerlokaler utanför städerna. Bolaget tar i sin senaste emission in 10 Mkr från Protech Farm och Amavi Capital. Enligt grundaren ska pengarna användas för att hålla huvudet över vattnet medan de drar ned på kostnader, bland annat genom att skrota en planerad Europa-expansion.

Nordic Forest Automation – 10 miljoner kronor

AI-bolaget tar in 10 Mkr från Sveaskog, Södra Ädla och Almi Invest Syd, enligt Breakit. Företaget har tagit fram ny teknik som med hjälp av bland annat AI-algortimer och sensorer kan hjälpa föraren i en skogsmaskin avgöra vilka och hur många träd som ska avverkas

Yepstr – 7 miljoner kronor

Efter att ha köpt sin större och mer lönsamma konkurrent Nanny.nu tog barnvaktstjänsten Yepstr in ytterligare 7 Mkr från bland annat Spotify-veteranen Petra Hansson. Pengarna ska hjälpa bolaget att nå två mål för 2024: Lönsamhet och 100 Mkr i omsättning.

SÅ MYCKET HAR INVESTERATS UNDER 2023 Januari: 1,5 miljarder Februari: 800 miljoner kronor Mars: 1,3 miljarder kronor April: 2,2 miljarder kronor Maj: 1,4 miljarder kronor Juni: 6 miljarder kronor Juli: 72 miljoner kronor Augusti: 13,5 miljarder kronor Källa: Di Digitals sammanställning av de största kommunicerade rundorna.

