Slut med lånecyklar i Stockholm – avtalet med Citybike hävs

Förseningar, teknikstrul, för få antal cyklar, risk för brand, en stämning och nu senast ett allvarligt fel som fått ramen att lossna från cyklarnas styrstag. Stockholms lånecykelsystem har inte haft något lysande första år. Och fler kommer det inte bli sedan Stockholm stad på tisdagen fattat beslutet att häva avtalet med Citybike, som levererar tjänsten.

”Vi har haft ett stort tålamod men nu behöver vi bryta det här avtalet. Bolaget har gång på gång inte klarat av att leverera på det vi har ett avtal på. Det är tråkigt eftersom det är ett efterlängtat tillskott i paletten av sätt att resa på i Stockholm”, säger Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) till Dagens industri.

Lars Strömgren (MP). Foto: Jack Mikrut

Beskedet kommer bara en dag efter att Citybike bett staden om att få pausa systemet i 6-9 månader för att få ordning på tjänsten. Deras nuvarande leverantör av själva cykeln, Vaimoo, har inte kunnat hitta en lösning på problemet med ramen som lossnar. Istället ville Citybike hitta en ny leverantör.

Dennis Wedin (M), som är oppositionsborgarråd i Stockholm stad välkomnar att avtalet med Citybike nu hävts, men är kritisk till att det inte gjorts tidigare.

”Jag tänker direkt att man dragit ut på detta alldeles för länge. Och det har ju inneburit att människor faktiskt kommit till skada, då det var så otroligt dålig kvalitet på de här cyklarna”, säger han.

Dennis Wedin (M). Foto: Petronelle Halvorsen

Större delen av lånecykelsystemet har finansierats av intäkter från hundratals reklamvitriner som drivs av utomhusreklambolaget Clear Channel på uppdrag av Citybike. Reklamjätten är den stora vinnaren i historien om Stockholms lånecyklar, anser Wedin.

”Inga mer reklampengar kopplat till det här avtalet får ju tillfalla den här aktören. De borde dessutom vara med och kompensera de som betalat för att använda cyklarna”, säger han.

Enligt staden innebär hävningen av avtalet att alla reklamvitriner från Clear Channel kommer att plockas bort. Det ska, enligt avtalet, ske inom tre månader. Men det finns inget som hindrar att reklampelarna används under demonteringsperioden.

”Clear Channel har haft rätt att ställa ut reklamvitriner i och med att cykelsystemet levereras. Levereras det inte, så står det uttryckligen i avtalet att de ska plockas ner. Det förväntar vi oss att Clear Channel kommer att göra”, säger Lars Strömgren.

Totalt har värdet på avtalet beräknats till 400 miljoner över sju år. Enligt källor till Dagens industri ligger reklamintäkterna på minst 115.000 kronor per skylt och år. Till dags dato har det enligt Trafikkontoret ställts ut 235 reklamskyltar i anslutning till lånecykelstationerna. Det innebär att Clear Channel kan dra in ytterligare nästan 7 miljoner kronor under de kommande tre månaderna. Det är i nuläget oklart hur de stockholmare som tecknat cykelabonnemang kommer att kompenseras.

Stockholm stad meddelar samtidigt att de inleder arbetet med att få till ett nytt lånecykelsystem omedelbart.

”Vi vill försöka hitta de alternativ som gör att vi får ett bra system på plats utan att det ska behöva kosta stockholmare nånting. Där kommer vi sätta oss omgående och göra en omvärldsspaning, och se vad som är möjligt och vad vi kan lära oss från den här processen”, säger Lars Strömgren. Han vill dock inte ge något besked om när ett nytt lånecykelsystem kan vara på plats.

Stockholm Stad ligger sedan tidigare i en rättslig strid med Citybike. I februari lämnade staden in en stämningsansökan som rör obetalda böter för perioden 1 april 2022 till och med 16 februari 2023. Totalt uppgick vitena då till 16,9 miljoner kronor. I dag ligger det totala vitet på 27,1 miljoner kronor.

Di har även sökt Citybike för en kommentar.