Skåpbilar och pressade priser ska ge norska bildelningsjätten fördel i Sverige

Norska Hyre har funnits i Stockholm i ungefär ett halvår men börjar redan nu etablera sig som en av de större spelarna inom bildelning på den svenska marknaden. Nu utökar man flottan med en ny typ av fordon, nämligen skåpbilar. Under den närmaste månaden kommer totalt 50 skåpbilar att placeras ut i Stockholm. Konceptet har visat sig vara väldigt lyckat i grannlandet Norge.

”Vi ser att det är en ny typ av kunder som använder skåpbil. Ofta har de redan en privat bil. Men många som har börjat använda tjänsten har upptäckt hur smidigt det är och faktiskt sålt sin privata bil”, säger David Öberg och fortsätter:

”Skåpbilarna funkar bra även utanför staden - i radhus- och villaområden där de flesta faktiskt redan har bilar.”

Anledningen till satsningen är ganska logisk. Dels lastar de bra – vilket är en vanlig anledning till att man behöver hyra en bil, dels är det främst klassiska bensinmackar som hyr ut dem i dag. Oftast ligger dessa på ställen som är lätta att ta sig till – om man redan har en bil. Annars inte. Hyre satsar nu på att ställa ut skåpbilarna i centrala lägen och kollektivtrafiknära positioner. Utrullningen börjar redan denna vecka.

Planerna för Stockholm är stora. I Oslo – som i runda slängar är hälften så stort som Stockholm – har Hyre i dag över 1.000 fordon. I Stockholm satsar man på att ha cirka 350 fordon på plats till sommaren 2023, men potentialen är större än så.

”Då kan vi gå rätt långt utanför kommungränsen, och kunna täcka flera delar av Storstockholm, bland annat Upplands Väsby, Sollentuna, Danderyd och söder om Söder”, säger Öberg.

Enligt en undersökning som biltillverkaren Lynk & co – som åtminstone marknadsför sig med att ha en delningsfunktion – låtit göra så är stockholmarna mest positiva till bildelning i Europa. Men trots detta är det relativt få som faktiskt använder delningstjänsterna. En av anledningarna är, enligt Öberg, att det helt enkelt är för dyrt.

”Den största bristen i Stockholm jämfört med Oslo och Köpenhamn är parkeringen. Det är fruktansvärt dyrt att med parkering och dålig täckning. På Östermalm finns det i princip inga platser alls. Det är hämmande. Allt annat kostar mer i Norge men vi kan ändå ha lägre priser där, och det drivs av parkeringskostnader.”

En annan aspekt som är kritisk för att bildelning ska kunna slå igenom på bred front är tillgängligheten: att det finns en ledig bil nära när du behöver den.

”Skulle alla bilar vara uthyrda ska det ta max fem minuter innan det dyker upp en som ledig. Möjligheten att förboka – så du är garanterad en bil när du behöver den – är också ett måste”, säger Öberg.



Så mycket kostar det

För Hyres vanliga bilarna startar priserna på 495 kronor per dygn, eller 69 kronor per timme, för den enklaste modellen och 699 kronor per dygn, eller 99 kronor i timmen, för en större familjebil. 150 fria kilometer per dygn ingår i hyran. Bränsle tillkommer.



Konkurrenten Kintos priser startar på 699 kronor per dygn, eller 70 kronor per timme, för den minsta modellen Yaris, upp till 1.799 kronor per dygn (150 kronor per timme) för bränslecellsbilen Mirai. Då tillkommer 2 kronor per kilometer för samtliga modeller, men bränsle ingår.



Volvos motsvarighet On Demand har priser som börjar från 85 kronor per timme och 895 kronor per dygn.

Hyres skåpbilar kommer att kosta 149 kr per timme eller 895 kr per dygn att hyra. I priset ingår 150 km per påbörjat dygn. Kintos motsvarighet Transport kostar 165 kronor per timme eller 1.999 kronor per dygn även här tillkommer 2 kronor per kilometer (bränsle ingår dock). För Hyre betalar du själv för bränslet.



En mellanstor lastbil hos exempelvis Circle K kostar 1.499 kronor per dygn inklusive 100 kilometer, exklusive bränsle, eller 839 kronor för fyra timmar.