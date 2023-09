Shurgard-utmanare stoppar expansion – ska nå lönsamhet 2023

Företaget erbjuder kunder, såväl privatpersoner som andra företag, möjligheten att förvara saker utanför storstäderna. Genom att via en app erbjuda förvaring, transport till och från lager, samt digital katalogisering av prylarna vill Vinden fria upp så mycket plats inom Sveriges städer som möjligt.

”Inom Stockholm och Göteborg finns det 2 miljoner kvadratmeter med vindsförvaring som skulle kunna omvandlas till 55.000 lägenheter om prylarna flyttades ut ur städerna”, säger Sebastian Wiberg, grundare och vd.

Och det handlar inte bara om teoretiska kvadratmeter. Företaget Colive som ägs av fastighetsjätten Wallenstam har fått tillstånd att bygga bostäder i Göteborgs kommun med mindre förvaringsyta än vad som annars är tillåtet, eftersom de kan erbjuda Vindens tjänster till de boende. På så sätt blev det mer yta att bo på.

För att kunna fortsätta expandera på bostadsmarknaden har två nya styrelseledamöter tillträtt, bland dem före detta finansborgarrådet i Stockholms stad, Anna König Jerlmyr (M).

”Med hjälp av hennes kompetens hoppas vi kunna föra en dialog med Stockholms kommun angående alternativa lösningar till vindsförvaring, precis som vi tidigare gjort med Göteborg kommun,” säger Sebastian Wiberg.

Två av Vindens lagerarbetare. Foto: Ellinor Bergman.

Sebastian Wiberg är fortsatt största ägare i bolaget och tillsammans med personalen äger han fortfarande en majoritet av aktierna. Pengarna har tagits in med syftet att innan slutet av 2023 nå svarta siffror. Största investerare i rundan är svenska Proptech Farm som leds av Fredrik Bergman, samt den belgiska fastighetsteknikfonden Amavi Capital.

Att gå från tillväxt till lönsamhet som startup är svårt, varför tror du att Vinden kommer att lyckas?

”Framför allt handlar det om att vi lagt mycket kapital på att expandera till andra marknader, vilket vi inte längre kommer behöva göra. Då kan vi istället använda det på våra befintliga verksamheter,” säger Sebastian Wiberg.

När företaget tog in pengar i fjol var just tanken att de skulle expandera vidare i Europa, men nu drar sig Vinden tillbaka till kärnmarknaderna Sverige och Norge.

”Precis som när man strukturerar om i ett befintligt bolag så tar det ett tag att bromsa in kostnaderna när man drar sig tillbaka. De 10 miljoner kronor vi fått in kommer användas för att 'hedgea' under den tiden. Sedan vill vi också använda det för att fortsätta expandera in i bostadsmarknaden”, säger vd:n.

Företagets omsättning, som 2022 var 30 Mkr, har tiodubblats sedan 2019 och ökat med 50 procent sedan 2021. Trots att fokus skiftar från tillväxt till lönsamhet menar vd:n att omsättningen bör öka även i år, men till vilken grad vill han inte spekulera i.