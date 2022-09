Sex skånska bolag gör upp om segern på Female Founders i Malmö

I år åker Di Digital på turné till Skåne. Den 29 september är vi på plats i Malmö för Female Founders – ett event där strålkastarljuset riktas mot inkludering i techsektorn.

Di Digital startade Female Founders 2016 i syfte att stärka och lyfta fram kvinnliga grundare. I Malmö står sex kvinnor framför en jury som ska vaska fram två finalister.

Juryn består av Faten Mustafa, investment manager på Almi Invest I Lund, Sofia Hasselberg, investment director på Bonnier Ventures, Joel Eklund, investerare och styrelseordförande för Tepe och Hövding, och Sara Linander, investerare och framtidsstrateg.

Vem vinnaren är, som också går vidare till tävlingen på Female Founders i Stockholm den 30 november, är det sedan publiken som bestämmer.

Här är bolagen som pitchar på Female Founders på Slagthuset i Malmö den 29 september:

Nikdev:

Maja Frankiewicz, CTO, startade Nikdev i april 2019 tillsammans med vd:n Nicholas Alvén. Foto: Jeff Richt

Nikdev i Malmö vill hjälpa bygg- och fastighetsbolag att kravställa och kvalitetssäkra data med hjälp av digitala lösningar.

”Vårt mål är att om fem år halvera projekteringskostnaderna med hjälp av AI och gå ett steg närmare vår vision — klimatpositiva byggprojekt”, säger Nikdevs medgrundare och tekniska chef Maja Frankiewicz.

Hon är byggingenjör i botten och jobbade tidigare som teknikkonsult, bland annat med bygget av forskningsanläggningen ESS utanför Lund. Därefter sadlade hon om till programmerare, studerade datavetenskap i San Francisco för att sedan flytta tillbaka till Malmö. Där startade hon Nikdev tillsammans med Nicholas Alvén, som är expert på digitalt byggande.

”Byggsektorn är en av de minst digitaliserade och har ett tapp i effektivitet över tid vilket nästan är unikt i jämförelse med andra stora branscher. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för nästan 40 procent av världens utsläpp”, säger Maja Frankiewicz.

I dag har Nikdev fem medarbetare som jobbar med verktyget BIMkollen (BIM är en förkortning för byggnadsinformationsmodellering) och nästa steg i att automatisera projekteringsarbete. Teamet arbetar främst i kundfinansierade utvecklingsprojekt för att förstå de faktiska behoven ute i verksamheterna.

”Vi är hittills 'bootstrappade' och har inte tagit in finansiering, men är intresserade av möjligheterna att skala, samt att komma i kontakt med rätt personer och nyckelfunktioner som hävstångseffekt.”

Speaksum:

Speksums grundarteam (från vänster): Mozhgan Dorkhan, Nikan Redjamand, Gustav Serger och Kristina Ingvar. Bolaget startades i början av 2022.

Lundabolaget Speaksum utvecklar en webbapp för mer effektiva och inkluderande digitala möten.

Kristina Ingvar, medgrundare av Speksum, har många gånger upplevt att mötestid äts upp av en eller ett fåtal deltagare.

”Jag och min tidigare kollega Mozhgan Dorkhan har haft många samtal om hur detta inte bara skapar frustration bland andra deltagare, utan också innebär ineffektivitet för en organisation. Dessutom blev det mer och mer tydligt för oss hur detta även är negativt för inkludering och jämlikhet”, säger Kristina Ingvar.

Därifrån uppkom idén till Speaksum. Tillsammans med Nikan Redjamand och Gustav Serger, som kommer med teknisk kompetens, har Kristina Ingvar och Mozhgan Dorkhan på kort tid dragit igång utvecklingen av produkten.

De har valt att först lägga fokus på målgruppen hr-organisationer inom medelstora bolag och gör just nu pilottester. Lösningen ska vara enkel att använda genom en inbjudningslänk via Speaksums gränssnitt.

”Det behövs ingen konfiguration, ingen nedladdning, och ingen installation”, säger Kristina Ingvar.

Just nu är teamet fem personer och målet är att lansera en kommersiell produkt under första kvartalet 2023. Den ska ha ett månadsabonnemang med fyra prisklasser beroende på funktionalitet.

”Vi är ju tidigt ute och har hittills endast tagit in verifieringsmedel samt vinstpengar från Venture Cup. Vi är också glada för att just ha blivit antagna till en inkubator, Minc i Malmö. Men nu vill vi ta in mer finansiering för att kunna växla upp.”

Clowid:

Tatiana Amaya Vanegas och Rafael Mastroianni startade Clowid i december 2019.

Clowid bygger ett system för smarta kvitton som kan koppla ihop säljare med köpare, för att förstå kundens köpbehov och konsumtionsmönster.

Tatiana Amaya Vanegas, medgrundare och vd för Clowid, är ursprungligen från Colombia och flyttade till Sverige första gången med Tetra Pak. Efter några år inom logistik på förpackningsjätten började hon jobba mer med hållbarhet och gröna logistiklösningar. Det fick henne att efter åtta år säga upp sig och läsa en masterutbildning i hållbarhet i Barcelona. Där träffade hon sin medgrundare Rafael Mastroianni, som är serientreprenör och har teknisk bakgrund. De flyttade till Malmö tillsammans för att starta Clowid.

”Vårt bolag startade som en konsultfirma, men alla papperskvitton vi samlade på oss i en hög fick oss att fråga oss själva varför det systemet inte hade blivit löst än. Både för att det inte kopplar ihop säljaren med köparen, men också för att det har en negativ inverkan på miljön”, säger Tatiana Amaya Vanegas.

Grundarna bestämde sig för att hitta en lösning som ska fungera på ett effektivt och universellt sätt.

I dag har Clowid nio anställda och sex praktikanter. Bolaget är på väg ut med en ny version av produkten som innehåller fler engagemangs- och lojalitetsfunktioner. Affärsmodellen bygger på en saas-modell med olika prisnivåer för tillgång till mer funktionalitet i systemet.

Grundarna har hittills tagit in 1,5 miljoner kronor i en investering från Mincs (Malmö Stads inkubator) investeringsarm Fast Track Capital fond 3 samt investerarna Johan Jhonsson, Anette Ringner, Joerg Berlin, Andie Zhang, Hicham Guennoun och Gloria Muñoz.

”Vi jobbar just nu med en investeringsrunda på 6 miljoner kronor och hoppas få nya investerare ombord som också kan stödja oss med kunskap och nätverk för att vi ska växa snabbare”, säger Tatiana Amaya Vanegas.

Payzlip:

Jasmi Thrikediswarenaden och Cecilia Langéen är två av Payzlips grundare. Bolaget startades under 2021.

Helsingborgsbolaget Payzlip har släppt sin första demotjänst av ett smart tidsrapporterings- och lönesystem som nu har 100 användare.

Idén bakom Payzlip uppstod under en lunch mellan några kollegor. Jasmi Thrikediswarenaden, medgrundare av Payzlip, var frustrerad över att hela löneprocessen var så tidskrävande och krävde fler verktyg. Några av hennes kollegor, däribland Cecilia Langéen som är marknadsansvarig samt Mattias Andersen och Eric Lavesson som är mjukvaruutvecklare, var frustrerade över att data försvann och att verktyget varken var användarvänligt eller lättillgängligt för en anställd.

Tillsammans med Basil Michelon och Acke Salem bestämde de därför sig för att börja utveckla ett eget system.

”Vi jobbar nu på att få ut vår fulla mvp (minimal viable product) till marknaden”, säger Cecilia Langéen, som pitchar på Female Founders tillsammans med Jasmi Thrikediswarenaden.

Affärsmodellen bygger på att varje användare av Payzlip betalar 99 kronor per månad per licens. Bolaget riktar sig till små- och medelstora företag och partnerskap med redovisningsbyråer.

Hittills har man tagit 1,9 miljoner kronor i finansiering och söker nu efter nytt kapital.

Poasana:

Marcus Engqvist, Patricia Möller och Björn Persson startade Poasana 2021. Foto: Niklas Thornblad / Niklas Thornblad Fotograf AB

Malmöbolaget Poasana vill skapa en hälsosammare ljudmiljö med hjälp av olika produkter som dämpar ljudnivån och ska smälta in i hemmiljön.

”Jag är en person som pratar högt och mycket, och skrattar ännu mer. Drivkraften för att skapa ett ökat välbefinnande vad gäller ljud och akustik i ”bullriga miljöer” öppnade dörren till entreprenörskapet”, säger Patricia Möller, medgrundare och vd för Poasana.

Hon har startat bolaget tillsammans med ingenjören Marcus Engqvist och Björn Persson, som är expert inom akustik och produktion.

”Teamet består av tre aktiva grundare som tillsammans med en skara ljudnördar bygger ett varumärke med flera spännande kommersiella samarbeten framöver. Vi har nyligen lanserat våra färgglada molnformade ljudabsorbenter hos Designtorget och förbereder nu för vår kommande lansering av A-klassade högfrekvensabsorbenter för hifi-intresserade.”

Produkterna är tillverkade i Sverige och beställs via en webbshop eller köps hos återförsäljare. För att finansiera utvecklingen hittills har Poasana tagit in 2 miljoner kronor i en försåddrunda. Nu jobbar teamet med att stänga en investering på 3 miljoner kronor.

Endbright:

Charlotte Ljung startade Endbright i juni 2019.

Endbright är en digital tjänst som ger hjälp och stöd inför, under och efter en separation eller skilsmässa. Där kan användaren kopplas ihop med expertis och köpa olika paket med rådgivning och skilsmässoplanering för ekonomi, juridik, barn och välmående.

”Jag såg att det fanns en tydlig lucka i marknaden i samband med min egen skilsmässa. Vi har identifierat en samhällsfråga att driva, och tillgänglighet och kunskap i ett ämne som varit stigmatiserat. Det vill vi öppna upp och ändra på”, säger Endbrights vd och grundare Charlotte Ljung.

Tjänsten riktar sig mot konsumenter, men även mot företag och olika förmånsportaler för anställda där företag vill arbeta aktivt med medarbetarhälsa.

”Endbright har även utvecklat en slags 'skilsmässoförsäkring' som är den första i sitt slag”, säger Charlotte Ljung.

I dagsläget finns tjänsten på den svenska marknaden, men i år och nästa år är planen att lansera i Storbritannien.

Bolaget har tagit in två investeringar på totalt 5,5 miljoner kronor från bland andra investerarna Joel Eklund (sitter i juryn och kommer inte att bedöma Endbright), Erik Urnes och Carina Brorman. Siktar mot en större runda under hösten.