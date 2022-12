Seglatsen fick Niklas Zennström att tänka om

Investerarna tittar alltmer på hållbara lösningar och svenska impact-bolag tog in mest kapital i Europa förra året.

”Entreprenörer är en del av lösningen. De kan spela stor roll för att teknologiverktygslådan blir större och mycket kapital ger de här bolagen en skjuts. De stora entreprenörerna genom tiderna har haft som mål att förändra världen. Vi ville det med Skype och Bill Gates ville ha en dator på varje skrivbord medan Google ville organisera världen.”

Han ser därför att klimatet är en jättemöjlighet.

”Fler bolag som vi investerar i (genom hans riskkapitalbolag Atomico, reds anm.) har lösningar för miljön men också hälsa.”

Niklas Zennström ser också att dessa investeringar är mer långsiktiga.

”Bolag som inte är klimatsmarta kommer inte ha någon framtid och de bolag som skapar bättre förutsättningar kommer ha mer kunder och medarbetare – unga vill arbeta för företag med ett positivt syfte.”

Sedan många år låter Niklas Zennström pengarna arbeta för en bättre värld. Polletten föll ned när han bland annat hörde Al Gore tala i Davos. Han är dessutom välkänd i seglarkretsar där hans båtar vunnit flera världsmästerskap.

”Jag seglade när jag var liten och det är min passion. Och när jag fick möjlighet kunde jag göra det i större skala, tävlat mycket och vunnit en hel del.”

Att bygga ett bra seglarlag är precis som att bygga ett bolag.

”Det gäller att alltid ta in människor som är bättre än mig. Är jag den sämsta i seglaren i båten så har vi bra förutsättningar, är jag minst smartast i bolaget så har vi ett bra bolag.”

Den klassiska seglingen Gotland runt 2013 förändrade allt.

”Det var lite vind och alger hela vägen. När vi kom i land sa jag och min fru att det var viktigare att vinna tävlingen om att rädda Östersjön för det här har gått för långt.”

Insikten blev att de behövde agera själva och startade organisationen Race for the Baltic som idag sysselsätter sex personer.

”Vi har verkligen fått bra fart på det här. Östersjöns största problem är fosfor och som vi måste minska.”

Insatserna har burit frukt och Niklas Zennström är nu hoppfull.

”Det finns en möjlighet att vi kan komma till en nivå kring 2030 att vi fått ut tillräckligt mycket för att systemet kan börja återhämta sig.”

Niklas Zennström

Ålder: 56 år. Familj: Hustrun Catherine Zennström.

Bor: I London, sedan många år. Köpte en skärgårdsö i Stockholm av Hyresgästföreningen för 75 miljoner kronor 2008.

Utbildning: Civilekonom och civilingenjör vid Uppsala universitet och universitetet i Michigan.

Bakgrund: Arbetade på 1990-talet i olika Jan Stenbeck-bolag som Tele2 och vd för portalen Everyday.com. Grundare till bland annat Skype, som såldes först till Ebay för 2,6 miljarder dollar 2005 och till Microsoft för 8,5 miljarder dollar 2011, Kazaa, Rdio och Joost. Driver i dag investmentbolaget Atomico.

Förmögenhet: Enligt Di:s uppskattning uppgår Niklas Zennströms privata förmögenhet till runt 20 miljarder kronor. Har en liten noterad portfölj enligt Holdings med aktier i H&M, där han sitter i styrelsen sedan 2013, för 8,5 Mkr och mobilitetsbolaget Clean Motion för 0,7 Mkr. Har även investerat i impactfonden Norrsken 22 riktad till Afrika.

Filantropi: Startade 2007 Zennström Philantrophies tillsammans med hustrun Catherine Zennström. Stöttar organisationer för mänskliga rättigheter och klimatet med Östersjön. Har ett särskilt engagemang för ett renare Östersjön med ”Race for the Baltic”. Har gett pengar till bland annat Uppsala basket där han spelade center under högstadiet och gymnasiet ”tills de andra spelarna växte om mig” och finansierade nyligen en klimatprofessur vid Uppsala universitet för femte gången.

Började segla optimist under uppväxten och är en välkänd kappseglare där hans team vunnit ett antal världsmästerskap med hans yachter döpta efter havsdjupets gudinna i nordisk mytologi, Ran. Äger tillsammans med Avitogrundaren Filip Engelbert och serieentreprenören Hjalmar Winbladh den världsberömda J-båten Svea.