SEB lanserar blockkedjefond: ”Tajmingen är bättre nu”

Elektroniska betalningar, pengaöverföringar, påskrifter och handel med upphovsrättskyddade verk. Allt detta kan underlättas med hjälp av blockkedjan – en teknik som även är den röda tråden i en ny, och ovanlig aktiefond från SEB:s fondbolag. Fonden heter ”Blockchain Economy Exposure Fund” och lanseras under tisdagen.

”Tajmingen bättre nu än för ett år sedan. Kraschen för kryptovalutor har också minskat hajpen kring blockkedjan, och priserna på blockkedjeföretag är mer attraktiv nu”, säger SEB:s chefsstrateg Johan Javeus.

Redan från start innehåller fonden aktier i 61 olika bolag. Och spannet är stort. Här finns allt från storbolag, som endast till viss del bygger sin teknik på blockkedjan, till nischade techbolag vars affärsmodell helt kretsar kring blockkedjan.

”Det är svårt att veta var denna teknik tar fart. Därför vi har en bred exponering”, säger fondens förvaltare Rickard Lundquist.

SEB:s chefsstrateg Johan Javeus stämmer in. Han lyfter bland annat fram så kallade NFT:er, Non Fungible Tokens, ett område som har exploderat i popularitet under de senaste åren. Många förknippar kanske främst NFT:er med digitala konstverk (vars priser i många fall rasat mer än kryptovalutor i år). Men Javeus betonar att de kan användas till så mycket mer än så.

”Jag tror marknaden för NFT:er kommer växa, inte minst i spelvärlden. Blockkedjan är också till stor nytta när man bygger globala försörjningskedjor och vill ursprungsmärka produkter eller förhindra förfalskningar så konsumenter vet vad de köper”, säger han.

Johan Javeus betonar att det även sker mycket innovation inom finans, även om det är svårt att veta var det stora genombrottet kommer.

”I grunden kan blockkedjan göra det enklare och billigare att göra transaktioner inom en massa branscher, vilket i så fall kommer resultera i stora välfärdsvinster”, säger han.

Blockkedjefondens 10 stösta innehav: Bolag, kategori

1. Paypal, blockkedjeteknik

2. Mastercard, blockkedjeteknik 3. Visa, blockkedjeteknik 4. Signature Bank, blockkedjeteknik 5. 1stdibs.com, NFT och tokenization 6. Fortinet, it-säkerhet 7. Vuzix, metaversum 8. Nvidia, big data och ai 9. SBI, NFT och tokenization

10. Crowdstrike, it-säkerhet Källa: SEB

Som många vet har blockkedjetekniken sitt ursprung i framväxten av kryptovalutor som bitcoin. Men tekniken är bredare än så. I grunden är en blockkedja en slags digital, distribuerad loggbok som är synlig för alla användare som är kopplade mot den. Det gör att informationen alltid är korrekt och uppdaterad hos alla parter samtidigt. Dessutom är den spårbar och informationen som lagras kan därför inte manipuleras.

Den här egenskapen gör att tekniken är tillämpbar inom en mängd olika områden, enligt SEB.

Tanken är att fonden ska ha mellan 50 och 75 bolag i portföljen de kommande åren. Förvaltningsavgiften ligger på 0,65 procent i årlig avgift.

Huruvida den blir populär nog att överleva på sikt avgörs av intresset hos landets småsparare. Än så länge har SEB själva gått in med en grundplåt på 20 Mkr för att få fonden på fötter. Bankens övriga, så kallade ”tematiska fonder” har i regel mellan några hundra miljoner till flera miljarder kronor i förvaltat kapital.

”Det förvaltade kapitalet byggs upp i takt med att tillgångar kommer in. Men vi märker av ett stort intresse”, säger Rickard Lundquist.

SEB:s fondbolag betonar att fonden varken investerar i kryptovalutor eller i aktörer som handlar med krypotvalutor och inte har banklicens. Detta eftersom den marknaden än så länge är relativt oreglerad, vilket ger minskat skydd för konsumenter och medför risker för penningtvätt.

Fonden investerar inte heller i bolag som huvudsakligen är verksamma inom utvinning av kryptovaluta på grund av den höga energikonsumtionen.

SEB:s fondbolag beskriver istället sin nya blockkedjefond som indexnära, med en exponering mot bolag som på ett eller annat sätt tillverkar produkter eller tjänster som bygger på blockkedjan.