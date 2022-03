Saas-bolaget mot First North

Oneflow erbjuder mjukvara där kunder kan digitalisera och automatisera arbetsflödet kring olika former av avtal. Bolaget grundades 2012 och hade vid årsskiftet 19.000 betalande kunder i 24 länder. De 83 anställda är spridda på kontor i Sverige, Norge och Finland.

Nettoomsättningen för 2021 landade på 43,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 59 procent. Rörelseförlusten låg på 30,3 miljoner kronor.

Nu avser Oneflow att noteras vid First North via en nyemission på runt 275 miljoner kronor. En mindre del befintliga aktier kan också vara aktuella. Bolaget värderas till ungefär 830 miljoner kronor före erbjudandet.

Ankarinvesterare är Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden och Humle Fonder, som har åtagit sig att teckna aktier till ett marknadsvärde av 215 miljoner kronor.

I en intervju med norska Shifter ger vd:n och grundaren Anders Hamnes en känga till riskkapital-sektorn. De försöker smyga in klausuler i avtalen som ger dem mer makt än ägarandelen tillåter, menar han.

”Ett av våra kärnvärden är 'in it together'. Riskkapitalbolag ska alltid ha specialbehandling, med preferenser som är allt annat än 'in it together'. Det gör ont in i själen.... Jag har hundratals möten med riskkapital, och de giftpillren kommer man inte undan. Så då noteras vi istället.”

En välkänd investerare i bolaget är it-veteranen Lars Appelstål, främst känd som grundaren bakom mjukvarubolaget Readsoft som köptes ut från börsen av amerikanska Lexmark för ett par miljarder kronor 2014. Han är även styrelseordförande i Oneflow. Även Bengt Nilsson, som grundat affärssystembolaget IFS, har investerat och är ledamot i styrelsen.