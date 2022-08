Saas-bolaget får ny storägare: ”Ser stor tillväxtpotential”

Riskkapitalet flödar in i den växande marknaden för solceller.

De senaste åren har tunga aktörer som Axel Johnson-sfären, Industrifonden, Wallenbergsstiftelsen och riskkapitalbolaget Altor investerat allt fler miljarder i sektorn. Pengarna finansierar både försäljningen av traditionella solcellsanläggningar till villor och solcellsparker, liksom produkter som enbart finns på forskningsstadiet.

Men solenergikoncernen Soltech har lyckats växa utan att ta in större kapital från de traditionella institutionella investerarna. Framfarten har framför allt finansieras av företrädesemissioner under åren. Sedan 2015 är man noterade på Nasdaqs tillväxtlista First North.

”Vi har blivit till en folkaktie”, säger Soltechs koncern-vd Stefan Ölander, som delvis tackar sin bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik för Soltechs arbete med att nå ut till svenska småsparare.

Bolaget har just nu lite över 70.000 aktieägare.

Soltech grundades 2006 av två professorer vid KTH och har sedan dess utvecklats till en koncern med 30 olika företag och 22 separata varumärken i Sverige, Nederländerna och Spanien. Affären utgår från att sälja och installera solenergianläggningar åt privatpersoner och företag.

Soltech har även byggt upp det kinesiska dotterbolaget Advanced Soltech, som är noterat på First North sedan 2021.

”Vår strategi innebär även att vi köper närliggande företag i branscher som tak, el och fasad. Deras kunder efterfrågar ofta att de kan även solenergi. Därefter transformerar vi dem så att de även fungerar som solelsbolag. Det ger oss en helhet.”

Det innebär även att intäkterna växt snabbt. På fem år har omsättningen ökat från dryga 47 miljoner kronor till nära miljarden 2021. Rörelseresultatet skrivs till 150 miljoner kronor.

Stefan Ölander spår inte heller att bolagets försäljning kommer att påverkas negativt av det förändrade omvärldsläget – snarare tvärtom.

”Över lag ser vi ett växande intresse för solceller. Branschföreningen Svensk Solenergi räknar med en 75-procentig ökning av solenergiinstallationer i år. Kriget i Ukraina har enbart spätt på det intresset. Energipriserna stiger och fler vill känna att de inte är beroende av någon.”

En villa i Täby har fått ett soltak bestående av integrerade solceller, där solcellerna alltså ersätter det vanliga taket. Foto: Press

Däremot märker Soltech, liksom många andra aktörer, av de leverantörsproblem som följer i spåren av covidpandemin.

”När Kina stängde ner Shanghai kunde fartyg varken lossa eller lasta varor. Då kunde vi gå in med en stark kassa och köpa upp produkter från grossister i Europa för att lägga på lager. De små spelarna som inte har samma möjlighet har haft det svårt. Somliga har orders fram till nästa sommar, men de saknar produkterna. Dagen efter Rysslands invasion av Ukraina gjorde vi samma sak igen och köpte solpaneler och växelriktare med mera för cirka 120 miljoner kronor.”

Soltech arbetar just nu mot ett mål om att nå 4,7 miljarder i omsättning, med mellan 8 till 10 procents vinstmarginal, till 2024. Det innebär att omsättningen måste öka med över 400 procent.

”Vi satte målen 2019 och står kvar vid dem än så länge, även när det är krig, inflation och räntor. Marknaden exploderar nu.”

Hur ser ni på konkurrensen?

”Svea Solar, Solkompaniet... vi har bra kontakt med alla aktörer och utbyter erfarenheter. Det är en expansiv bransch och finns utrymme för alla. Vi jobbar tillsammans för att få till fler regler kring hur man certifierar solcellsinstallatörer.”

Under våren och sommaren har Soltech förvärvat det spanska solenergibolaget Sud Renovables och nederländska 365zon, som omsätter runt 250 respektive 350 miljoner kronor på årsbasis.

”Vi siktar på att genomföra fler förvärv i Sverige i år. Om vi hinner mer i Nederländerna och Spanien är det också bra, men det tar länge tid att köpa bolag utomlands.”

Per den sista mars i år uppgick Soltechs kassa till 256 miljoner kronor.