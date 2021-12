Så mycket rikare blev techmiljardärerna under 2021

När december lider mot sitt slut står det klart att även 2021 blev ett toppenår för techsektorn, som fått en rejäl skjuts av coronapandemin.

Det märks inte minst av på aktiekurserna, som ökat kraftigt under året för många bolag. Vid en avstämning under årets näst sista dag har Apple aktiekurs klättrat med 35,1 procent under 2021, Googles GOOGL 0,00% Dagens utveckling ägarbolag Alphabet är upp med 67,3 procent och Microsoft har ökat med 53,74 procent. Det är starka tillväxttal, även i jämförelse med globala börsindex.

Uppgången gör även avtryck i techentreprenörernas plånböcker. Störst ökning av kapital i år gör Teslas TSLA 0,00% Dagens utveckling vd och medgrundare Elon Musk, vars tillgångar har ökat med 121 miljarder dollar, cirka 1.095 miljarder kronor, enligt Bloombergs miljardärsindex.

Det följer efter ett positivt år för Teslas aktie, som ökat med nära 54 procent i år. Kursen har dock varit volatil under året och tog stryk efter att vd:n i november lät sina Twitter-följare rösta om huruvida han skulle sälja 10 procent av sitt ägande i elbilstillverkaren. Följarna sa ja och Elon Musk bekräftade häromveckan att aktierna nu är sålda. Det innebär att han kommer att betala mer än 11 miljarder dollar i skatt i år. Någon nöd lär det dock inte gå på Elon Musk, som enligt Bloombergs miljardärindex är god för 277 miljarder dollar, runt 2.506 miljarder kronor.

Teslas aktiekurs har klättrat både upp och ned under 2021, men under årets sista dagar är uppgången tydlig. Foto: Matt Rourke

Elon Musk får sällskap i toppen av Google-grundarna Larry Page och Sergey Brin, vars tillgångar ökat med 47,4 miljarder dollar respektive 45,1 miljarder dollar under året. Den privata tillväxten följer samma positiva kurva som Alphabets aktie. Larry Pages tillgångar värderas nu till 130 miljarder dollar, runt 1.176 miljarder kronor och Sergey Brin är god för 125 miljarder dollar, runt 1.130 miljarder kronor.

Från vänster: Googles grundar-duo Larry Page och Sergey Brin fotade 2008. Foto: JB REED

Andra techprofiler som sett sina tillgångar öka i värde under året är Microsofts storägare Steve Ballmer, Oracles grundare Larry Ellison och Facebooks FB 0,00% Dagens utveckling grundare Mark Zuckerberg.

Techmiljardärerna som ökade sina tillgångar mest under 2021 1. Elon Musk, grundare Tesla och SpaceX

Ökning av kapital: 121 miljarder dollar

Totala tillgångar: 277 miljarder dollar 2. Larry Page, grundare Google

Ökning av kapital: 47,4 miljarder dollar

Totala tillgångar: 130 miljarder dollar 3. Sergey Brin, grundare Google

Ökning av kapital: 45,1 miljarder dollar

Totala tillgångar: 125 miljarder dollar 4. Steve Ballmer, storägare Microsoft

Ökning av kapital: 41,2 miljarder dollar

Totala tillgångar: 122 miljarder dollar 5. Larry Ellison, grundare Oracle

Ökning av kapital: 28,8 miljarder dollar

Totala tillgångar: 109 miljarder dollar 6. Mark Zuckerberg, grundare Facebook

Ökning av kapital: 24,3 miljarder dollar

Totala tillgångar: 128 miljarder dollar 7. Zhang Yiming, grundare Bytedance

Ökning av kapital: 19,5 miljarder dollar

Totala tillgångar: 44,5 miljarder dollar 8. Michael Dell, grundare Dell

Ökning av kapital: 15,5 miljarder dollar

Totala tillgångar: 55,7 miljarder dollar 9. Azim Premji, storägare Wipro

Ökning av kapital: 15,3 miljarder dollar

Totala tillgångar: 40,6 miljarder dollar 10. Jensen Huang, vd Nvidia

Ökning av kapital: 15,2 miljarder dollar

Totala tillgångar: 27,5 miljarder dollar Källa: Bloomberg

Microsofts storägare och tidigare vd Steve Ballmer äger NBA-klubben Los Angeles Clippers. Foto: Mark J. Terrill

2021 har varit ett lukrativt år för Bytedances grundare Zhang Yiming. Bolagets sociala plattform Tiktok har växt kraftigt under året och har nu över en miljard aktiva användare. Foto: Giulia Marchi

Mark Zuckerberg, vd Facebook. Foto: Mark Lennihan

De är rikast i världen 2021 Siffran anger totala tillgångar. 1. Elon Musk, grundare Tesla 277 miljarder dollar 2. Jeff Bezos, grundare Amazon 195 miljarder dollar 3. Bernard Arnault, storägare LVMH 176 miljarder dollar 4. Bill Gates, grundare Microsoft 139 miljarder 5. Larry Page, grundare Google 130 miljarder dollar 6. Mark Zuckerberg, grundare Facebook 128 miljarder dollar 7. Sergey Brin, grundare Google 125 miljarder dollar 8. Steve Ballmer, storägare Microsoft 122 miljarder dollar 9. Warren Buffet, riskkapitalist 109 miljarder dollar 10. Larry Ellison, grundare Oracle 109 miljarder dollar Källa: Bloomberg

