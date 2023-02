Så mycket donerade Elon Musk ifjol

Elon Musk, som är vd för både Tesla och Twitter, och som enligt Forbes är världens näst rikaste person, började donera de 11,6 miljoner aktierna i augusti förra året. Flest aktier, nära 70 procent av dem gavs bort under tre dagar i december, skriver Forbes med hänvisning till handlingar som registrerats hos US Securities and Exchange Commission.

Vilken eller vilka välgörenhetsorganisationer som är mottagare framgår inte. Elon Musk har heller inte gett någon kommentar till Forbes.

Elon Musk uppges i dag vara god för 194 miljarder dollar och äger närmare 13 procent av Tesla. Han sålde i fjol aktier i elbilsjätten för cirka 22 miljarder dollar. Enligt Forbes innebär donationen minskad vinstbeskattning för techmiljardären.

Han är en av flera miljardärer som sagt sig vara beredda att ge bort hälften av sin förmögenhet under sin livstid, ett filantropiskt initiativ kallat Giving Pledge där Bill Gates och Warren Buffett varit drivande.

Även 2021 donerade Elon Musk Tesla-aktier till välgörenhet, en gåva på totalt fem miljoner aktier då värda 5,7 miljarder dollar, enligt Forbes.

Teslas aktie har haft det tufft det senaste året. En krasch i december i fjol raderade nästan 900 miljarder dollar i från bolagets börsvärde. Sedan årsskiftet har visserligen aktien hämtat sig och nästan fördubblats i värde. Kursen är dock fortfarande ner med drygt 28 procent jämfört med för ett år sedan.

Men Teslas aktiekurs är inte den enda ekonomiska utmaningen för Elon Musk. Som största ägare i Twitter uppges han även vara inblandad i diskussioner om en emission som ska fylla Twitters kassa med 3 miljarder dollar, vilket Wall Street Journal rapporterade i januari.