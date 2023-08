Så drar koranbrännarna in pengar på Tiktok

Genom sina kontroversiella koranbränningar har Salwan Momika och Salwan Najem försatt Sverige i en säkerhetspolitiskt utsatt position. Svenska ambassaden i Irak har stormats och Säpo överväger att höja terrorhotnivån.

Aktionerna har rivit upp starka känslor från alla håll – en del står på koranbrännarnas sida medan andra är förtvivlade över situationen. Männen får hyllningar och hejarop samtidigt som hat och hot flödar mot dem. Salwan Momika har, enligt honom själv, ett pris på sitt huvud.

Koranbränningsaktionerna har livesänts på Tiktok av Momika och Najem själva. Vid sidan av har Momika också lagt ut videor där han kritiserar islam och vissa muslimska ledare. Videorna har fått tiotals miljoner visningar och hundratusentals likes.

”Jag använder Tiktok för att nå ut och förklara för svenskar att islam och koranen är två farliga saker. Det jag håller på med är något filosofiskt och upplysande, det är inget hat”, säger Salwan Momika till TT.

Han livesänder i appen nästan dagligen där tittarna ger honom tusentals gåvor som genererar så kallade ”diamanter” i appen, som han byter mot pengar. Han har också Paypal-konton som tittarna uppmanas att donera till.

TT har tittat på flera livesändningar och kan konstatera att gåvorna flödar in. Under den senaste veckan har Salwan Momika också legat högt på Tiktoks veckoranking som listar dem som fått flest diamanter. Fram till på lördagen hade han samlat in 222.400 diamanter, enligt listan.

”Man får inga pengar för filmklipp och videor, men under mina livesändningar kan man skänka pengar som gåva. Men det är något jag inte bryr mig om”, säger Salwan Momika.

TT: Hur mycket kan det handla om?

”Ibland kan det bli 1.000, 2.000 eller 3.000 kronor per livesändning.”

Han fortsätter:

”Jag får ingen hjälp av socialtjänsten så jag lever på de pengarna. Jag kan stå på egna ben.”

Kompanjonen Salwan Najem tar också emot gåvor på Tiktok, men han ligger inte lika högt upp på veckorankingen.

Det finns olika presenter som tittarna kan ge bort till personer de tycker om, efter att med riktiga pengar köpt Tiktok-valuta i appen, så kallade mynt.

Varje gåva kostar olika mycket, den billigaste kostar ett mynt (runt 20 öre beroende på paket) medan andra är betydligt dyrare. Den dyraste kostar motsvarande över 7.000 kronor.

Presenterna omvandlas till diamanter som kan bytas mot pengar. En diamant är värd ett halvt mynt (10 öre) för den som publicerar eftersom Tiktok tar 50 procent.

Johannes Gustavsson är vd för Infly som är en influencer-agentur med flera svenska Tiktok-kreatörer. Några av profilerna som är knutna till honom får gåvor via livesändningar, men det är ovanligt med höga summor, enligt honom.

”Det verkar utifrån deras svar som att fenomenet fortfarande inte är särskilt utbrett i Sverige eftersom de tjänar cirka fem kronor per livestream”, säger han.

I Sverige måste man skatta på inkomster som överstiger 22 208 kronor på ett år. Salwan Momika berättar att han inte vet hur skattesystemet fungerar förutom att gåvor är skattefria.

”Men om det skulle vara skatt på det så är jag beredd att göra det”, säger han.

Enligt Skatteverket räknas denna typ av gåvor inte som ”riktiga” gåvor, utan ses som en skattepliktig inkomst.

”När personer man inte känner väljer att ge för att man tycker om hens arbete är det en inkomst. Det spelar ingen roll om det kallas ”gåva” om det är det som är personens inkomst”, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverkets rättsavdelning.

Eftersom pengarna från Tiktok ofta förs över via Paypal är det upp till kreatören att själv ange detta i deklarationen, vilket kanske inte alltid görs.

”Många tror ju att Skatteverket redan känner till allt, men visst kan det finnas mörkertal.”

Pengarna som Salwan Momika får in via Tiktok-presenter och Paypal är hans levebröd, säger han. Han har också sparat pengar för att kunna anlita en advokat som ska driva hans ärende med Migrationsverket.

”Hittills är det många som har valt att donera, men jag har ingen exakt siffra”, säger han.

TT har sökt Tiktok.