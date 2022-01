Så avslöjar säpo-veteranernas teknik drogpåverkade

Svenska start-up bolaget Eyescanner använder en AI-baserad mjukvara som detekterar drogpåverkan via bildanalys av ögonområdet

”Det är en enkel produkt att förstå, men väldigt komplex att utveckla. Man filmar en kort filmsekvens på en persons öga och får sedan en analys hur ögonrörelserna avviker från ett normalvärde”, säger psykologen Jenny Johansson, som tillsammans med polisen Stefanie Najafi grundat bolaget.

Under sina år hos Säkerhetspolisen noterade de två kollegorna hur ögonundersökning var en vanlig metod för att upptäcka om en person var påverkad av droger eller inte, och att det handlade om en högst subjektiv bedömning.

”Vi tänkte att det måste gå att utveckla teknik för att kunna kolla detta på ett objektivt och precist sätt. Vi vet ju att vissa ögonrörelser avviker vid drogpåverkan. Det måste man kunna digitalisera och förbättra”, säger Jenny Johansson.

Tillsammans kläckte de idén om ett mindre integritetskränkande och mer tillgängligt alternativ att göra kontrollen – en ai-baserad bildanalys som kan användas i olika typer av hårdvaror. 2019 startade de bolaget Eyescanner. Initialt skedde den tekniska utvecklingen i olika samarbetsprojekt, men nu finns all tekniskt kompetens i bolaget. Produkten kommer, i ett första steg, att lanseras i en mobilapp, men mjukvaran kan användas i andra typer av hårdvara som exempelvis inpasseringssystem eller ett fordon.

Nu får de en unik möjlighet att utveckla sin produkt ihop med bolagen som deltar i innovationshubben Mobility Xlabs, nämligen biltillverkaren Volvo Cars, lastbilskoncernen Volvo group, telekombolaget Ericsson, teknikföretaget Veoneer, mjukvarutvecklaren Zenseact samt Geely-ägda forsknings- och utvecklingsföretaget CEVT.

Exakt vilka av bolagen som Eyescanner kommer att jobba ihop med är hemligt, men det handlar om minst två av dem. Det är nämligen minimikravet för att väljas ut till innovationsprogrammet.

För fordonstillverkarna ligger Eyescanners produkt väldigt rätt i tiden. De är nämligen i stort behov av teknik som kan höja säkerheten i fordonen på grund av nya hårdare krav från EU som börjar gälla från i år. Det handlar bland annat om distraktionsigenkänning med hjälp av invändiga kameror.

”Vi har haft en del kontakt med aktörer inom fordonsindustrin, som letar efter den här typen av teknik. Nu vill vi se om den går att integrera med den hårdvara som finns i bilen”, säger Jenny Johansson.

Hur kan tekniken användas inom fordonsindustrin?

”Mycket fokus riktas just nu på att skapa säkrare förare. Man kan till exempel se resultatet som som rådgivande eller som en varning till förare. Eller som en säkerhetsaspekt för yrkesförare. Men det lämnar vi till företagen att bestämma. Vår roll är att leverera en så rättvis och säker algoritm som möjligt”, säger Johansson.

Vad innebär det för er att få möjligheten att vara med i Mobility Xlabs?

”Det är en fantastisk möjlighet. Nu får vi jobba med bolag som har stort genomslag inom området, och kan lära känna och diskutera krav och visioner med dessa potentiella kunder som de ju är. Vi behöver dem för att göra en riktig bra produkt. Målet är att få fram en produkt som kan öka trafiksäkerheten. Det är det huvudsakliga målet”, säger Jenny Johansson.

Bolagets forskning och utveckling finansieras av bidrag från inkubatorn Sahlgrenska Science Park samt från Vinnova och Trafikverket. I våras fick Eyescanner in 5 miljoner kronor från investeringsbolagen 7DD, Pilotti & Partners och Optimizer Invest, men planerar redan nu för att ta in mer kapital under året.

”Vi jobbar kontinuerligt med våra befintliga investerare som verkligen stöttat oss aktivt sedan de kom in. Som det ser ut nu planerar vi nästa kapitalanskaffning under 2022”, säger Jenny Johansson.