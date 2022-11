Rösta på Sveriges viktigaste kvinnliga investerare 2022

De senaste åren har allt fler kvinnor tagit position som partners och investerare hos de svenska riskkapitalbolagen. De mest tongivande aktörerna gått från i flera fall ha noll, till en eller ett par kvinnor partnerleden.

Senast Di Digital undersökte fördelningen i riskkapitalbolagen, i december 2020, var knappt 21 procent av partners kvinnor. Enligt en rapport från organisationen European Women in VC från i maj i år är samma siffra i Europa 15 procent.

När det gäller fördelningen av riskkapitalet i Sverige har Di Digitals granskningar år efter år visat att 1 procent av kapitalet investeras i bolag grundade av kvinnor. Andelen pengar som läggs in i mixade team har legat mellan 5 och 11 procent.

Många i techbranschen är överens om att ju fler kvinnor som jobbar inom riskkapitalvärlden, desto större möjligheter finns det att förändra den skeva fördelningen av kapitalet. Di Digital har listat 27 av de kvinnor som har makt att göra det.

De nominerade är (utan inbördes ordning):

Jessica Schultz, Northzone

Foto: Josefine Stenersen

Jessica Schultz var med och grundade den tyska matkassetjänsten Hellofresh, som noterades på Frankfurtbörsen 2018. Hon sålde sina andelar för en hemlig summa redan 2014 och 2015, och återinvesterade pengarna i riskkapitalbolaget Northzones fonder, där hon numera är general partner.

Med hennes expertis inom e-handel och konsumenttjänster har hon ansvar för en portfölj som bland annat innehåller ellastbilsbolaget Einride, modebolaget Na-kd, betalbolaget Klarna och matkassen Matsmart.

I september i år stängde Northzone en rekordfond på nära 11 miljarder kronor – pengar som ska investeras över en tioårsperiod. Hon lyfte då fram elektrifieringen som ett hett område som hon tror överlever den nuvarande sättningen på marknaden.

”Vi har ju investerat i Einride och ser att det kommer mycket nytt i Norden och följer det skiftet”, sa Jessica Schultz i en intervju med Di Digital.

Tatiana Shalalvand, Kinnevik

Foto: Amanda Lindgren

Tatiana Shalalvand är investment director Kinnevik och jobbar i det nordiska investeringsteamet med fokus på konsumenttjänster och bolag inom hälsa, fintech och foodtech.

Innan dess jobbade hon i fyra år som investeringschef på det nordiska riskkapitalbolaget Inventure som investerar i tidiga skeden. Hon startade sin karriär som kriskonsult på Prime Weber, har jobbat på hörlursbolaget Zound Industries och mjukvarubolaget Sparta. På Inventure var hon bland annat varit med och investerade i djurförsäkringsbolaget Lassie – med Hedda Båverud Olsson i spetsen (som är med i listan med årets viktigaste kvinnliga entreprenörer) och i veganostbolaget Stockeld Dreamery.

Tatiana Shalalvand är också en stark röst när det kommer till frågor som mångfald och inkludering i tech- och investerarvärlden. 2020 släppte hon boken Förebilderna: Kvinnorna som formar vår framtid – för att inspirera fler kvinnor till att bli entreprenörer. Den har hon skrivit tillsammans med Indra Sharma, tidigare investerare på EQT Ventures och Axel Johnsons investeringsbolag Novax och i dag partner på den europeiska riskkapitalfonden Peak.

”Vi lärde känna varandra för att vi båda är i branschen, men det är också väldigt sällan man träffar kvinnliga investerare med invandrarbakgrund”, sa Tatiana Shalalvand i en intervju om boken i september 2020.

Heidi Lindvall, Pale Blue Dot

Foto: Anna Hållams

Heidi Lindvall är partner på den Malmöbaserade klimatfonden Pale Blue Dot, och har tillsammans med sina partnerkollegor hittills tagit in 900 miljoner kronor för att investera i hållbara startupbolag. Det var mer pengar än vad de vågade hoppas på och de fick säga nej till ytterligare kapital för att fonden inte skulle bli för stor att hantera.

”Det handlar om att vi ska kunna göra högkvalitativa investeringar och klara av att jobba med bolagen vi har investerat i. Då finns det en viss gräns, utifrån storleken på teamet och vad vi känner att vi kan göra bra”, förklarade Heidi Lindvall i en intervju med Dagens industri i april förra året.

Sedan Pale Blue Dot startade 2020 har man gjort 14 investeringar i olika sektorer, från elektrifiering av transporter till food tech. Bland bolagen finns svenska Veat, som har tagit fram en varuautomat med växtbaserade rätter och hollländska Overstory som utvecklar tjänst för att i realtid analysera växtligheten på jorden via satelliter.

Planen är att pengarna i Pale Blue Dot ska räcka till 35 bolag i Europa och USA med investeringar på mellan ett par och upp till 20 miljoner kronor.

Anna Ottosson, Trellis Road

Foto: Jesper Frisk

Anna Ottosson röjde stor uppmärksamhet i Stockholms entreprenörsvärld, men även från Google och tidningen Wired, med techbolaget Greta.io som hon grundade tillsammans med Dennis Mårtensson och Victor Ginsburg Müller 2015. Tre år senare valde de dock att lägga ner, då de inte upplevde att det inte gick att hålla vad de lovade att leverera. Anna Ottosson bodde i San Francisco något år och jobbade på molnsäkerhetsföretaget Fastly, som noterades på New York-börsen i maj 2019. Väl hemma i Sverige igen konsultade hon för startups som vårdbolaget Kry och ai-inlärningsbolaget Sana Labs.

I mars 2020 lanserade Anna Ottosson investeringsbolaget Trellis Road tillsammans med Onlinepizza-medgrundaren Erik Byrenius, som också hade investerat i Greta.io. Fonden ligger på runt 190 miljoner kronor och Trellis Road gör investeringar på 2-5 miljoner kronor i olika foodtech-startups och har hittills investerat i 18 bolag. Några exempel är veganostbolaget Stockeld Dreamery, Betterfish, som tillverkar ett tonfisk-substitut av alger, och Blackbird som gör växtbaserade pizzor.

”Bevisen är glasklara; om vi fortsätter som vi gör nu är vi mer eller mindre dödsdömda”, skrev Anna Ottosson i ett blogginlägg om varför hon startade Trellis Road.

Pia Engholm, DHS Venture Partners

”Om vi investerar diversifierat får fler bolag chansen och den totala tillväxten ökar. Vi har ett stort ansvar och då pratar jag inte bara om kön, det gäller även mångfald och hållbarhet. Vi affärsänglar påverkar vilka bolag som kommer längre.”, sa Pia Engholm i en intervju med Di Digital i augusti i 2020.

Hon är själv är serieentreprenör, affärsängel och ordförande i investerarnätverket DHS Venture Partners. Det består av 25 personer som har gått på Handelshögskolan i Stockholm och initierades av affärsängeln Lars Lindgren 2015. Nätverket satsar på att vara lika många kvinnor som män och medlemmarna har saminvesterat i 20 bolag i olika konstellationer. Investeringarna görs i tidiga skeden och ofta tillsammans med andra aktörer.

Pia Engholm blev också nyss invald i antagningskommittén till SSE Business Lab, Handelshögskolan i Stockholms startupinkubator, som väljer ut vilka bolag som ska gå deras program.

Hellen Wohlin Lidgard, 17-nätverket, investerare

Foto: Joey Abrait

Affärsängeln och serientreprenören Hellen Wohlin Lidgard har framgångsrikt byggt flera it-bolag, bland annat flerfaldiga Gasellvinnaren Pointer, som såldes till Bisnode, och dataanalysföretaget Yellow Elk. I fjol sålde hon sitt sitt delägarskap i fem bolag, bland annat i e-handelsteknikbolaget Detail Online som såldes till branschkollegan Inriver för 150 miljoner kronor. Och i Prismatic Sensors som såldes till General Electric Healthcare i USA för miljardbelopp i slutet av 2020.

Hellen Wohlin Lidgard är en av 43 medlemmar i det så kallade 17-nätverket – en sammanslutning av kvinnliga entreprenörer som tillsammans har grundat över 100 bolag. Hon kom med initiativet till att gruppen i olika konstellationer ska saminvestera i tillväxtbolag som leds av kvinnor.

”Kvinnor tar risk och har generellt sett inte dåligt självförtroende. Däremot är de ofta krassa sanningssägare om vad de kan och kommer att omsätta nästa månad. De målar inte upp en bild som sedan inte stämmer”, sa Hellen Wohlin Lidgard i en intervju med Di Digital i januari 2021.

Anette Nordvall, Cross Nordic Capital

Foto: Anette Nordvall

Anette Nordvall har kallats Sveriges trevligaste affärsängel i Venture Cup och bodde under första delen av sin karriär i North Carolina i 17 år. 2010 flyttade hon till Stockholm och har under det senaste decenniet investerat i en rad techbolag – bland andra den digitala hälsoassistenten Grace Health och rymdbolaget Space Cowboys.

I dag är hon bland annat partner i Keiretsu Forum Nordic, där investeringarna görs via bolaget Cross Nordic Capital. Hon är även venture partner i den svensk-finska riskkapitalfonden Butterfly. Anette Nordvall är en aktiv affärsängel som sitter i flera styrelser och länge varit medlem i sammanslutningen STOAF – Stockholms affärsänglar.

Sabina Wizander, Creandum

Foto: Johan Knobe

I maj förra året blev Sabina Wizander riskkapitalbolaget Creandums första kvinnliga partner. Hon har en bakgrund som managementkonsult på Mckinsey i San Francisco och strategichef på vårdbolaget Kry. Däremellan var hon också med i investeringsteamet på Creandum.

Sabina Wizander var anställd nummer 19 på Kry, där hon först började jobba som representant för Creandum. Det var 2017 och hon var delaktig i arbetet med en såddrunda i vårdbolaget tillsammans med Creandums partner Fredrik Cassel.

”Det ska bli spännande att ta del av den resa som Creandum har gjort medan jag har gjort Kry-resan. Jag kommer tillbaka till en firma som är större, har en starkare portfölj och ett varumärke i Europa som är mycket större än för fem år sedan”, sa Sabina Wizander i en intervju med Di Digital när hon tillträdde som partner.

Kerstin Cooley, Brightly Ventures

Foto: Joey Abrait

Kerstin Cooley jobbade med investeringar på SEB i många innan hon startade investeringsbolaget Moor 2013 tillsammans med Katja Bergman.

”Jag tror att vi var bland de första kvinnorna i Europa i den positionen. Det fanns inte många kvinnor då”, sa hon i en intervju med Di Digital 2019.

2018 lämnade hon, Katja Bergman och Andy Johnston fonden för att tillsammans med Tobiis grundare John Elvesjö starta riskkapitalbolaget Brightly Ventures i Stockholm. VC-bolaget, som alltså har lika många kvinnor som män i partnerledet, har investerat i bolag som bankplattformen Open Payments, hemvårdtjänsten Ally och hållbarhetsplattformen Worldfavor.

Just nu jobbar Kerstin Cooley och Katja Bergman, tillsammans med Christine Ahlstrand som är affärsängel och tidigare jobbade med investeringar på Standout Capital, med att även starta upp en ny fond. Under flaggen Course Corrected har de hittills tagit in 300 miljoner kronor och ska investera summor i storleksordningen 5-15 miljoner kronor olika klimatteknikbolag.

Katja Bergman, Brightly Ventures

Katja Bergman och Kerstin Cooley var pionjärer när de startade investeringsbolaget Moor 2013. I dag är Katja Bergman partner i Brightly Ventures vars portfölj till 27 procent innehåller bolag som har minst en kvinnlig grundare.

Hon var med och grundade Pipebeach under it-boomen – en plattform för röststyrda internettjänster. Bolaget såldes 2003 till det amerikanska techföretaget Hewlett-Packard för en okänd köpesumma.

Katja Bergman är nu, tillsammans med Kerstin Cooley och Christine Ahlstrand, i färd med att ta in pengar till fonden Course Corrected som hittills har investerat i tre klimatteknikbolag. Drönarbolaget Globhe med grundaren Helena Samsioe, som vann pitchtävlingen på Female Founders 2017, och insektsdjurmaten Petgood med grundaren Pernilla Westergren är två av dem.

Deqa Abukar, Bling Capital

Bild är tagen i samband med Anders Carlbergs minnespris Årets revanschister som Deqa Abukar fick 2020. Foto: Miriam Linné

2017 startade Deqa Abukar den ideella organisationen Bling Startup som vill demokratisera entreprenörskap. Bling riktar sig till personer i utanförskapsområden och erbjuder hjälp med allt från coachning till nätverk, rådgivning kapitalanskaffning och mentorskap.

Bling backas av Vinnova och Tillväxtverket och håller till i en butikslokal i Kista Galleria, där lokala entreprenörer också kan ställa ut och sälja sina produkter. I dag har man fem anställda och har bidragit till att starta över 200 företag.

Deqa Abukar har också varit med och startat nätverket Womenisa med visionen att inspirera kvinnor, särskilt kvinnor med utländsk bakgrund, att hävda sin rätt i samhället. Hon flydde själv från Somalia till Sverige som barn med sin mamma och sina syskon. Hon är utbildad statsvetare och är engagerad i sociala frågor.

I juli i år lanserade Deqa Abukar en fond, Bling Capital, för att investera i entreprenörer som normalt förbises i investeringssammanhang. Hittills har Pär-Jörgen Pärson, till vardags partner på riskkapitalbolaget Northzone, tillsammans med Johan Karlsson, vd på fastighetsbolaget Slättö, gått in med 15 miljoner kronor i fonden.

”Det finns en korrelation mellan jämlikhet i form av kön och etnicitet i ett bolag och vinsten som bolaget gör. Forskningen visar väldigt tydligt att vinsten är bättre i bolag med ökad mångfald”, kommenterade Deqa Abukar den nya fonden i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Breakit har Deqa Abukar och Bling också kört pitcheventet Shift, där man matchar entreprenörer med investerare med målsättningen att skifta flödet av investeringar i startups från storstadskärnorna till minioritetsgrupper.

Miriam Grut Norrby, Alfvén & Didrikson

Miriam Grut Norrby har en bakgrund från en av Sveriges största startupinvesterare Schibsted Growth, där var hon investeringsansvarig i fem år. Sedan 2017 är hon partner på investeringsbolaget Alfvén & Didrikson, som bland annat har lagt in pengar i bolag som poddplattformen Acast, det digitala låsbolaget Glue och fintechbolaget Transfer Galaxy (tillsammans med Backing Minds).

Maria Åhr, Alfvén & Didrikson

Maria Åhr har en bakgrund från investmentbanken Goldman Sachs. Hon är vd och partner på investeringsbolaget Alfvén & Didrikson och sitter i styrelsen hos flera av portföljbolagen. Bland annat i låsbolaget Glue, offerttjänsten Offerta, schematjänsten Quinyx och utbildningsbolaget Kognity.

Ashley Lundström, EQT Ventures

Ashley Lundström är partner på EQT Ventures och har varit delaktig i att investera i en rad bolag, som kreditjänsten Anyfin, fintech-bolaget Billhop och kodredigeringssystemet Codesandbox. Hon kommer ursprungligen från USA och har en examen i kemi från Zurich universitet i Schweiz. Efter en master på Handelshögskolan i Stockholm fick hon jobb på Bonnier för att jobba med uppköp och sedan som investeringschef.

”I investeringsbeslut tas det genvägar och görs antaganden. Om det finns mångfald i teamet så kommer genvägarna från andra infallsvinklar och det leder till bättre beslut. Är rummet balanserat så är konversationen mer balanserad”, sa Ashley Lundström, i samband med Di Digitals riskkapitalgranskning för 2019.

Ashley Lundström har som princip att ta många möten med kvinnliga grundare, även dem som EQT Ventures inte investerar i.

”Jag säger alltid det när jag till exempel står på en scen och pratar, att jag tar möten med kvinnliga grundare oavsett. Vi kontaktar också kvinnliga grundare aktivt för vi vet att de inte kontaktar oss förrän allt är perfekt.”

Lena Apler, Collector Bank

Foto: Jesper Frisk

Lena Apler medgrundade Collector 1999, var länge vd och sedan styrelseordförande för Collector AB och Collector Bank men avgick 2020. 2016 startade hon Collector Ventures tillsammans med NFT Ventures i syfte att göra investeringar i fintechbolag. Fram till 2020 gjorde Collector Ventures investeringar i 28 bolag och har genomfört två avyttringar. I september 2020 sålde dock Collector sin del av innehaven till NFT Ventures.

Hon är också känd som en av ”drakarna” i programmet Draknästet på SVT och i september i fjol gick draknästetprofilerna och investerarna Jacob De Geer, Shervin Razani, Sara Wimmercranz, Jonas Eriksson och Lena Apler ut med att de startade ett gemensamt investmentbolag – Dragon Invest. Lena Apler gör även investeringar privat och är aktiv i debatten:

”Kvinnor söker ofta mindre belopp! Det är min erfarenhet. Mitt råd är: ta för er! Tänk stort tidigt, och tänk flera år framåt. Man vill inte behöva söka kapital hela tiden medan man bygger ett bolag”, sa hon till Di Digital i en intervju sommaren 2019.

Cristina Stenbeck, investerare

Foto: Oskar Omne

I maj 2019 lämnade Cristina Stenbeck sitt formella uppdrag i Kinneviks styrelse efter 20 år på bolaget. Utöver de 6 procent hon fortfarande äger i Kinnevik har hon 1 procent av den tyska e-handelsjätten Zalando och investerar flitigt i onoterade företag.

”Jag vill investera i unga bolag och ha direktkontakt med entreprenörerna”, sa hon i en intervju med Dagens industri i januari 2020.

Cristina Stenbeck vill delta i såddrundor i bolag som har kommit en bit väg. Hon är även öppen för att investera i så kallade a-rundor, som i Sverige kan ligga på totalt 30-50 miljoner kronor eller mer. Det är från det stadiet hon tror sig kunna vara till mest nytta för bolagen, utifrån sin erfarenhet från internationell expansion och sitt kontaktnät. De senaste åren har hon köpt in sig juridiktjänsten elscooterbolaget Voi, blodtestbolaget Werlabs och nätbutikerna Caliroots och Babyshop. Ett par exempel på hennes investeringar i bolag grundade av kvinnor är CBD-oljebolaget Mantle, trosbolaget Lace Laboratory och juridiktjänsten Pocketlaw.

Susanna Campbell, investerare

Mitt i Bruset med Susanna Campbell - se hela programmet Stäng Mitt i Bruset med Susanna Campbell - se hela programmet. I det tredje programmet av Mitt i Bruset, lett av Di Digitals nyhetschef Ida Hansson Brusewitz, gästar styrelseproffset och investeraren Susanna Campbell. Häng med i ett spännande samtal om läget för onoterat, investeringarna i hållbarhet och hur det är att vara en nyckelperson i byggandet av våra största bolag.

Susanna Campbell har en lång bakgrund som investeringsansvarig och sedan vd för familjen Söderbergs förvaltningsbolag Ratos. Hon är aktiv som styrelseproffs och satt under flera år i Telias styrelse. I dag är hon ledamot i batteribolaget Northvolts styrelse och stålbolaget H2 Green Steel. Susanna Campbell var också med och satte upp impact-fonden på Norrsken och är rådgivare till stiftelsen.

De senaste åren har hon bland annat investerat i Josefin Landgårds CBD-oljeföretag Mantle tillsammans med Cristina Stenbeck från deras gemensamma investeringsbolag Camsten, och även i juridiktjänsten Pocketlaw.

Louise Samet, affärsängel

Foto: Jonas Eng

Louise Samet är en aktiv affärsängel och har gjort ett tiotal investeringar, bland annat i fintech-bolaget Anyfin och femtech-bolaget Grace Health. Hon har en bakgrund som tidigt anställd på Klarna, där hon jobbade i sex år, och med att driva stiftelsen Norrskens investeringsverksamhet. Som partner i Blossom Capital var hon ansvarig för investeringar i Sverige och Norden. I fjol lämnade hon Blossom efter knappt två år för att livsstilen med många resor inte passar in i hennes liv just nu.

Hon är också en del av tankesmedjan Ownershift som verkar för kvinnors ägande.

Jane Walerud, Walerud Ventures

Mitt i bruset 4 november 2022 - affärsängeln och… Stäng Mitt i bruset 4 november 2022 - affärsängeln och serieentreprenören Jane Walerud. I Di Digitals magasin Mitt i Bruset träffar nyhetschef Ida Hansson Brusewitz tech-investeraren och en av Sveriges vassaste affärsängel, Jane Walerud.

Jane Walerud är äffärsängel sedan 2002 med investeringar i ett 15-tal bolag som Klarna, Lensway, Tobii. Hon var Klarnas första investerare och ägde en tid 10 procent av betalbolaget. 2010 sålde hon merparten av sina Klarnaaktier för cirka 80 miljoner kronor, vilket innebar en avkastning på 150 gånger insatt kapital. I dag äger hon 0,24 procent av Klarna, en post värd cirka 165 miljoner kronor.

Hon är själv entreprenör och har medgrundat och varit vd i ett antal techbolag som Bluetail, Teclo Networks och nu senast som operativ styrelseledamot i Paebbl – som ska lagra koldioxid från industrin och nyligen tog in 80 miljoner kronor i en investering.

Hon sitter i flera styrelser, bland annat i som styrelseordförande i grafen-bolaget Graphmatech och i investmentbolaget Creades. Jane Walerud driver investeringsbolaget Walerud Ventures tillsammans med sin man Bengt Walerud och dotter Caroline Walerud (som är med bland nomineringarna till årets viktigaste kvinnliga grundare).

”Vi fokuserar numera helt på 'deep green tech' för den levande planeten”, sa Jane Walerud i en intervju med Dagens industri i oktober 2021, då hon var med på listan över Sveriges techmiljardärer.

Jane Walerud är amerikan och flyttade till Sverige för 35 år sedan efter sin examen i data- och beteendevetenskap från Stanforduniversitetet.

Susanne Najafi, Backing Minds

Foto: Rebecka Rynefelt

Susanne Najafi är medgrundare av tre techbolag, varav det mest kända är Eleven – en av Nordens största nätbutiker för hudvård och smink. Tillsammans med Sara Wimmercranz har hon startat Backing Minds, som har målet att hitta startupinvesteringar som andra riskkapitalbolag missar.

”Det bästa som finns är när vi hittar riktigt förbannade kunder eller bortglömda kundsegment”, sa hon i en intervju med Breakit i fjol.

Backing Minds har investerat i 15 bolag, bland annat hemtestföretaget Dynamic Code, hästappen Equilab, fintechbolaget Transfer Galaxy och språkappbolaget Lingio.

Sara Wimmercranz, Backing Minds

Foto: Evelina Carborn

Sara Wimmercranz var med grundade e-handelsuccén Footway 2010 som nu är noterat på First North. Tillsammans med Susanne Najafi har hon startat riskkapitalbolaget Backing Minds, där hon är partner och vd. Hon är också en av drakarna i SVT:s tv-program Draknästet.

Sommaren 2020 tog Backing Minds in sin andra fond på en halv miljard kronor från investerare som Spotify-medgrundaren Martin Lorentzon och Supercells Ilkka Paananen.

I en intervju med Ehandel.se i slutet av 2020 sa Sara Wimmercranz att det finns en tydlig ”similarity effect” i Sverige, särskilt i Stockholm, och att kapitalet investeras snävt. Backing Mind strävar efter att hitta underrepresenterade företag och branscher på tillväxt att investera i.

Sophia Bendz, affärsängel och Cherry Ventures

Foto: Joey Abrait

Sophia Bendz är en av Sveriges mest aktiva affärsänglar och har investerat i över 50 bolag. Hon var en av de första anställda på Spotify och ansvarade för marknadsföring och strategi på stremingjätten fram till 2014. Och liksom många av Spotifys tidiga medarbetare kunde hon kamma hem åtskilliga miljoner från aktieoptioner i bolaget.

2015 började hon jobba på Niklas Zennströms svensk-brittiska riskkapitalbolag Atomico och blev partner 2018 med ansvar för den nordiska marknaden. Förra året lämnade hon den rollen för att istället bli rådgivare åt Atomico. Hon klev också in som partner på Berlin-baserade Cherry Ventures med fokus på bolag i startfasen. Sophia Bendz är aktiv i jämställdhetsdebatten i riskkapital– och techbranschen och har själv investerat i flera bolag med kvinnor med i grundarteamen som Grace Health, Care to Translate, Sana Labs och Engaging Care.

”I de flesta styrelser jag suttit har jag varit ensam kvinna. Investerarna på fonderna jag jobbar med eller gör co-investeringar med är för det mesta män. Men min approach är inte att exkludera någon, utan tvärtom involvera alla. Rekrytera underifrån och få med mig fler tjejer som vill jobba och göra en karriär inom venture capital”, sa hon i en intervju med Dagens industri förra sommaren.

Agate Fremaine, Norrsken VC

Foto: Pressbild

Agate Freimane är general partner på Norrskens riskkapitalbolag. Hon kommer ursprungligen från Lettland och har en bakgrund från investmentbanken Morgan Stanley i London. Efter det var hon ansvarig för investeringar på en startup inom fintech, men lämnade Londons finansvärld för att flytta till Stockholm. Där stötte hon på Norrsken och insåg att hennes tidigare erfarenheter skulle gå att kombinera.

”Det var ett aha-ögonblick och sedan jag insett att mina år i finansbranschen och erfarenheterna från en startup gick att kombinera för att skapa impact har jag aldrig längtat tillbaka till det gamla”, sa hon i en intervju med Dagens industri i mars 2020.

Fonden har nått målet på 1 miljard kronor och sedan Agate Fremaine började på Norrsken för drygt femx år sedan har impact-investeringar gått från att vara ett närmast okänt begrepp till att i fjol omnämnas som en av de hetaste trenderna på Wall Street. Under åren i London grundade hon dessutom den ideella organisationen Bright Mentors, som vill öka kunskapen om teknik och vetenskap bland elever i utsatta områden.

Tove Larsson, Norrsken VC

Foto: Press.

Tove Larsson är general Partner på Norrskens riskkapitalbolag. Hon har en bakgrund från managementkonsultbranschen och jobbade på Bain & Company. Efter en kort sejour på Ica som projektledare blev hon operativ chef på Inkludera, en ideell organisation som jobbar med sociala innovationer som utvecklas på gräsrotsnivå. Hon började jobba på Norrskens stiftelse 2017 och blev partner på Norrsken VC i december 2019.

”Med alla våra investeringar tittar vi på impact, eller påverkan, som vårt första mått. Det handlar om vilken effekt verksamheten har på människor eller på vår planet. Det andra kriteriet är att det ska vara en skalbar lösning, vilket ofta betyder att det bygger på mjukvara. Det tredje är att man måste ha en affärsmodell som går ihop. Det är ett måste om man verkligen ska ha stor påverkan”, sa Tove Larsson i en intervju med Di Digital för några år sedan, då hon och Agate Fremaine blev investeringsansvariga för fonden.

Monica Hedberg, affärsängel och Asynjor Invest

Foto: Amanda Lindgren



Monica Hedberg är entreprenör, investerare och styrelseproffs. Hon är också en av grundarna till Asynjor Invest som utbildar kvinnor i att investera. Syftet är att öka möjligheterna för ett jämställt samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur.

”För att nå det målet behöver vi göra det möjligt för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital”, står det på Asynjor Invests hemsida.

Monica Hedberg är även programansvarig för en av Sveriges fyra rymdinkubatorer, ESA BIC i Uppsala, och ska se till att svensk rymdinnovation går från idéer till kommersialisering och samhällsnytta.

”Vi samlar bolag som jobbar med någon form av rymdteknologi eller material som är ämnat för rymden men som också kan fungera på jorden, och tvärtom”, sa hon i en intervju med Dagens industri i juni i år.

Hon ser en bra grogrund för svenska rymdstartups.

”Vi är ju bra på tech generellt i Sverige, och det finns ganska gott om riskkapital här.”

Jeanette Andersson, Nudging Capital

Foto: Jesper Berg

Jeanette Anderssons hjärtefrågor är riskkapital till kvinnliga grundare och fler kvinnor som investerar. Som vd på Malmö Stads inkubator Minc startade hon eventet Nordic Female Invest Summit, som är en pitchtävling och en mötesplats för kvinnor som har grundat bolag.

I den senaste fonden i Fast Track Capital, som är Mincs investeringarm, var 40 procent av investerarna kvinnor. Jeanette Andersson jobbade också mycket med att få fler kvinnliga grundare med i Mincs inkubatorsprogram och acceleratorn Fast Track Malmö.

”Den andra delen av myntet är att vi vill att kvinnor ska bygga tillväxtbolag, och en förutsättning för det är att vi har kvinnor som investerar”, sa hon i en intervju med Di Digital i fjol.

I november förra året lämnade Jeanette Andersson vd-rollen på Minc. Hon driver nu vidare sin egen investeringsverksamhet Nudging Capital, där hon och hennes man investerar i bolag grundade av kvinnor. Senast i Lundabolagen Qoitech, som säljer lösningar för att göra prylar mer energieffektiva.

Anna Nordell-Westling, affärsängel

Foto: Alexandra Bengtsson

Anna Nordell-Westling är medgrundare av Sana Labs, ett ai-bolag som anpassar nätutbildningar efter individens befintliga förmåga och kunskaper. Hon är hjärnan bakom tjänstens paketering och har varit aktiv i ai-världen på olika sätt. Bland annat som senior rådgivare till AI Sweden – en mötesplats för branschen.

I början av året lämnade Anna Nordell-Westling sin operativa roll som marknadschef på Sana Labs och jobbar i dag med strategiska projekt för bolaget som styrelseledamot. I dag investerar hon också själv och har hittills lagt in pengar i rekryteringstjänsten Exparang och fonden SSE Ventures.

Hon sitter också i styrelserna för investmentbolaget Creades spac-bolag Creaspac och Uppsala Innovation center. Samt är med i investeringskommitéen för SSE Ventures, en ny fond som är kopplad till Handelshögskolan i Stockholms startupinkubator SSE Business Lab.

Foto: Pax Engström Nyström

Nora Bavey, Unconventional Ventures

”Jag bestämde mig för att starta ett techbolag själv vars misson var att accelerera inkludering och tillhörighet för diversifierade talanger som i dag lämnas utanför. Lustigt nog blev jag den investeraren jag själv behövde, men som som jag aldrig mötte. Jag får pris nu för att jag har fortsatt göra samma sak, bara genom en annan industri och här är vi nu. Otroligt att få ta detta tillfälle och tänka efter och reflektera över att de som inte trodde på mig som entreprenör nu får möta mig i dag som 'Årets viktigaste investerare 2021'. Kanske kan de reflektera över och förstå att det finns så många som förbises av fel anledningar, precis som jag gjorde”, sa Nora Bavey, partner på det nordiska riskkapitalbolaget Unconventional Venturs, i en intervju med Di Digital om utmärkelsen årets viktigaste kvinnliga investerare 2021.



Indra Sharma, Peak

”Jag har alltid eftersträvat att vara en närvarande investerare som ger rak och tydlig feedback till de entreprenörer jag möter och att vara tillgänglig bidra med det jag kan. Det är roligt att jag har lyckats med det och att få bekräftat att ens hårda arbete är uppskattat”, sa Indra Sharma, partner på det europeiska riskkapitalbolaget Peak, när hon fick utmärkelsen årets viktigaste kvinnliga investerare 2020.

Du kan också rösta på Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2022 – läs mer här.