Rösta på Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2021

Nya techbolag spelar i dag en viktig roll i näringslivet och grundarna har blivit vår tids nya fixstjärnor.

Di Digital listar 20 entreprenörskvinnor som på olika sätt har haft en positiv inverkan på det digitala näringslivet. Det handlar om hälsovård för kvinnor utvecklingsländer, bekämpa kroniska sjukdomar, femtech, bristen på adresser, elektrifierade lastbilar, återvinna tvättvatten, adressera våld i nära relationer och flera smarta digitala lösningar och affärsmöjligheter.

För att få en spridning har vi tittat på olika områden inom tech- och startupscenen och blandat veteraner med bubblare. Årets nomineringslista har ett antal nya förebilder som har gjort avtryck i techvärlden och banar väg för nya stjärnor.

Nu vill vi veta vem du tycker har åstadkommit mest eller har störst potential att göra skillnad framöver? Lägg din röst på den du tycker är årets viktigaste kvinnliga grundare 2021!

Vinnaren presenteras på Di Digitals event Female Founders som går av stapeln den 24 november. Mer information och anmälan finns här!

De nominerade är (utan inbördes ordning):

Martina Klingvall, Telness

Martina Klingvall, 34, vill utmana de stora mobiloperatörerna och beskriver telekomplattformen Telness som ett ”Spotify för telekombranschen”. Telness är en digital mobiloperatör som riktar sig till små och medelstora företag och har utmanat de traditionella spelarna med en helt molnbaserad lösning – både som ren mobiloperatör, men också med växellösningar för företag.

”Vår tanke från början har varit att innovera och ändra standarder inom telekom. Med vår egen operatör har vi byggt bevis för vad vår teknik kan göra”, sa Martina Klingvall i en intervju med Di Digital i april i år.

2020 omsatte Telness 15 miljoner kronor – upp från 7,7 miljoner kronor året innan. Sedan starten 2016 har bolaget tagit in 50 miljoner kronor i riskkapital från bland andra Ownit-grundarna Stefan Tengvall och Johan Ekberg, samt Andreas Bernström, grundare bakom telekombolaget Sinch och styrelseordförande i bland annat Mathem och Pleo.

I år gjorde Martina Klingvall verklighet av sin plan att knoppa av Telness tekniska lösning för att licensiera den till andra företag. Tre stora kunder har redan nappat och målet är att omsätta en halv miljard kronor redan om ett par år.

Martina Klingvall hade jobbat i sex år på Telenor när hon tog beslutet att lämna storbolaget för att starta eget.

Estelle Westling, Grace Health och Thérèse Mannheimer, Grace Health

Foto: Letizia Cigliutti

Estelle Westling, 36, är medgrundare av den digitala hälsoassistenten Grace Health som främst riktar sig till kvinnor i utvecklingsländer. De största marknaderna hittills är Ghana, Nigeria och Kenya. Användargruppen har ofta dålig tillgång till internetuppkoppling och Grace Health har därför satsat på att vara en datasnål chatttjänst via meddelandetjänsterna Whatsapp och Facebook Messenger, men även utvecklat en Android-app som drar lite data. Kvinnorna kan konsumera innehållet i den kanal som passar dem.

Grace Health har med sig flera affärsänglar och investerare, bland andra mobilföretaget TAT:s medgrundare Hampus Jakobsson, styrelseproffset Eva Redhe och Almi Invest för att nämna några. I maj i år gick det börsnoterade investmentbolaget VNV Global (tidigare Vostok New Ventures) 20 miljoner kronor i bolaget.

Estelle Westling har erfarenhet från att jobba och bo i Ghana, där hon startade upp och drev köp- och säljsajten Tonaton.com för Kinneviks räkning. I fjol var hon med i Di Digitals pitchtävling på Female Founders.

Thérèse Mannheimer, 39, är medgrundare och vd för den digitala hälsoassistenten Grace Health och träffade Estelle Westling genom kontakter. Hon är en välkänd profil i techsammanhang och har till exempel haft chefspositioner på hälsoappen Lifesum och byrån Doberman. 2009 var hon med och grundade Lissly, ett mätverktyg för sociala medier.

Thérèse Mannheimer har också suttit i styrelsen för den svenska nationella kommitéen för FN-kvinnor och är medgrundare till stiftelsen Allbright – en ideell stiftelse som verkar för jämställdhet och meritokrati i näringslivet.

Sana Alajmovic, Sigrid Therapeutics

Foto: Daniel Ivarsson

Sana Alajmovic, 34, är medgrundare och vd för Sigrid Therapeutics som har tagit fram ett patenterat pulver för att bekämpa typ 2-diabetes och fetma. Hittills har bolaget tagit in 150 miljoner kronor i riskkapital för att bevisa sin nya teknik.

Efter sin civilekonomexamen från Handels i Stockholm jobbade Sana Alajmovic på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, men fick avbryta sin tid där då hon fick ett diskbråck som i princip förlamade hennes ben. Under halvåret det tog för henne att tillfriskna hann hon fundera på vad hon egentligen ville göra och kom fram till att det var hälsa hon ville jobba med.

Genom investeringsbolaget Serendipity som satsar på life science-bolag, dit hon sökte sig när hon hade tillfrisknat, träffade hon fysiologprofessorn Tore Bengtsson vars 13-åriga forskning Sigrid Therapeutics pulver bygger på.

”Jag vill att unga som vill bli entreprenörer inom life science ska titta på oss, precis som man tittar på Sebastian Siematkowski och Daniel Ek för tech. Vi behöver fler idoler och visionärer i vår bransch så att vi inte bara attraherar kapital utan också talang. Jag är ekonom i botten och det går ändå att ta sig hit”, sa Sana Alajmovic i en intervju med Di Digital i november i år.

Pernilla Nyrensten, Revolution Race

Foto: Patrik Olsson

Pernilla Nyrensten, 45, skrev historia när hon i juni i år klev in på Stockholmsbörsen som första kvinna som sitter kvar som vd för ett bolag hon själv har medgrundat. 2013 drog hon och hennes partner Niclas Nyrensten igång Revolution Race i ett garage i Borås med ett startkapital på 300 000 kronor. Investerare avfärdade idén om färgglada funktionskläder som galenskap, men kunderna ville annorlunda. Under senaste kvartalet omsatte Revolution Race 254 miljoner kronor netto.

Pernilla Nyrensten har jobbat som säljare sedan barnsben och har en bra känsla för kunderna vill ha. Under hennes uppväxt har hon varit van vid att kämpa för varje krona och har inspirerats av sin pappa som också är entreprenör. I intervjuer har hon sagt att hon vill krossa glastak uppmuntra fler kvinnor att våga satsa och starta egna lönsamma och snabbväxande bolag. Hon har också planer på att själv använda en del av sitt kapital till initiativ som syftar till att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle.

I år är hon med på Di Digitals lista över techmiljardärer bland 78 män och tre kvinnor.

”Vi behöver få in fler kvinnor på ledande och ägande positioner”, sa Pernilla Nyrensten i en intervju med Di Digital i samband med listan.

Bonnie Roupé, Bonzun

Foto: Marie-Therese Karlberg

En onsdagsmorgon i oktober i år ringde Bonnie Roupé, 45, i klockan när hennes femtech-bolag Bonzun listades på Nasdaq First North.

Hon startade Bonzun 2012 och har röjt framgångar i Kina med gravidappen Kexuema, som fungerar som en en virtuell barnmorska och lanserades 2015. Den fick över 300 000 nedladdningar de första två månaderna och 2017 var siffran uppe i 2 miljoner. Hon valde att satsa på den kinesiska marknaden då den är stor och homogen med en hög internetpenetration. Under några år bodde Bonnie Roupé i Shanghai och Bonzun vann flera priser.

Idén till appen fick hon när hon drabbades av havandeskapsförgiftning under sin andra graviditet och hade svårt att hitta information om det. Kexuema lanserades även i bland annat Somalia 2017 och i Sverige 2018. 2019 släppte Bonzun också en IVF-app till konsumenter och kliniker som i dag laddats ned i 95 länder. Förra året valde Bonnie Roupé att sälja den svenska delen, som var en gratisapp, till den digitala medieproduktägaren Life of Svea-koncernen för en okänd summa.

”Vi har lyckats göra en tjänst skalbar, trots att fertilitet är ett känsligt ämne”, sa Bonnie Roupé i en intervju med Di Digital i samband med noteringen i oktober i år.

Karoline Beronius, Addressya

Foto: Jonas Eng

Karoline Beronius, 45, är medgrundare och vd för tjänsten Addressya som vill råda bot på att det fortfarande är 4 miljarder människor i världen som saknar en fysisk adress. 2019 vann hon Di Digitals pitchtävling på Female Founders och har sedan dess har bolaget lanserat en företagstjänst som riktar sig till e-handlare och leveransföretag i Rwanda och Uganda.

Teamet har växt till över 40 personer och bolaget har tagit in kapital i flera omgångar. Senast 12 miljoner kronor i maj i år från nya och befintliga investerare som som Sverker Thufvesson, till vardags vd för i Lancelot Holding, Johan Andersson, till vardags vd för investeringsbolaget Mellby Gård samt investeringsbolaget Mel & Me och KTH Holding.

Karolina Beronius har tidigare arbetat med informations- och kommunikationsteknik och samhällsutveckling i Uganda, Kenya och Honduras samt med innovation och entreprenörskap i ett stort EU-program.

Linnéa Kornehed Falck, Einride

Foto: Mikael Sjöberg

Linnéa Kornehed Falck, 29, är medgrundare av Einride – som är först ut med autonoma elektriska lastbilar i kommersiell trafik i USA. Lastbilsuppstickaren grundades 2016 av Linnéa Kornehed Falck, Robert Falck och Filip Lilja och har utvecklat en eldriven lastbil utan förarsäte som kan övervakas på distans. I starten var industrin emot elektriska lastbilar med grundarna gav inte upp. I dag har Einride kundkontrakt med flera stora välkända bolag som bland andra SKF, Oatly, Lidl och Electrolux.

För att finansiera expansionen tog Einride i våras in 930 miljoner kronor i investeringar från bland annat George Soros och redarjätten Maersk.

Linnéa Kornehed Falck har en examen i Data och systemvetenskap från Stockholms universitet och började koda redan som barn. Hon hade drömmar om att bli entreprenör i tonåren och blev it-ansvarig när hon var 19 år. Under ett utbytesår i Barcelona när hon pluggade på Stockholms universitet kom hon för första gången i kontakt med Robert Falck som drev en startup. Efter examen fick hon jobb som it-konsult inom finans, men lockades av startupvärlden och hakade på när Robert Falck började prata om automatiserade lastbilar.

I dag är hon marknadschef och ansvarar för marknadsföring, design och kommunikation på Einride. Förra året var hon med på Forbes lista ”30 under 30”.

”Det känns väldigt ärofyllt och kul. Som entreprenör har man ju perioder då man tvivlar på sig själv och blir ifrågasatt av andra. Men den här utmärkelsen är ett fint kvitto på att jag gör något rätt. Det driver mig till att fortsätta pusha för det jag tror på”, sa Linnéa Kornehed Falck i en intervju med undersökningsföretaget Universum tidigare i år.

Dora Palfi, Imagilabs

Foto: Stefan Wieland

Dora Palfi, 28, vill inspirera unga tjejer till att börja koda med hjälp en liten pryl med en skärm gjord av programmerbara led-lampor. I Imagicharm, som prylen kallas, kan man genom en app generera olika designmönster, som blommor, solar och djur, med kodspråket python. Ju bättre användaren blir på att programmera, desto mer avancerade funktioner kan visas på skärmen.

Dora Palfi träffade sina medgrundare till Imagilabs, Beatrice Ionascu och Paula Dozsa på New York-universitetet campus i Abu Dhabi, där de pluggade neuro- och datavetenskap. De har själva gått på många techevent där majoriteten var män och förenades i bristen på kvinnor inom teknik.

Grundarna sammanstrålade igen på KTH i Stockholm och bolaget startades 2018. Året därefter var de med i Stings inkubatorsprogram och i samband med det fick man in en investering på 1,55 miljoner kronor från sju investerare. Bland dem fanns Stings investeringbolag Propel Capital och affärsänglarna Donna Hanafi, tidigare toppchef på Tictail och nu på Lassie, och Nicolas Grasset, tidigare teknikchef på Lifesum.

I december i fjol mottog Dora Palfi utmärkelsen Women in tech startup award från den ideella internationella organisationen Women in tech för att hon är en förebild för unga. I år deltog hon i nypremiären av SVT:s program Draknästet.

Johanna Wollert Melin, Trice Imaging

Foto: Monica Kane Stewart

Johanna Wollert Melin, 48, medgrundare och Europa-vd på Trice Imaging, jobbade som managementkonsult under ett decennium men hade en dröm att bygga sitt eget företag. Från 2007 drev hon Trice Imaging med plattformen Tricefy tillsammans med den tekniske medgrundaren Martin Westin och den tredje medgrundaren Åsa Sjöblom Nordgren var då styrelseordförande. Det började som en plattform för att hjälpa företag att kommunicera i mobila kanaler med kunder som tidningar och dejtingsajter.

”Under en inspirerande workshop med gynmottagningen Mamma Mia fick vi en idé från deras marknadschef Åsa Wahlström. Hon frågade om det vara möjligt att dela ultraljudsbilder på en telefon. Vi tyckte att idén var briljant”, skriver Johanna Wollert Melin på sin hemsida.

På nio månader byggde teamet en prototyp och lanserade den första versionen i maj 2009. De fick uppmärksamhet från hela världen och blev inbjudna till Wireless Influencers Conference i San Diego i Kalifornien. Där träffade de kardiologen Eric Topol som skulle hålla en Ted-föreläsning några timmar senare. Han vill ha två presentationsbilder av deras teknik och presenterade den på Ted och sedan var det igång.

Förutom att jobba som Europa-vd på Trice är Johanna Wollert Melin också aktiv i startupsfären i Stockholm, bland annat som rådgivande styrelsemedlem i inkubatorn Sting.

Åsa Sjöblom Nordgren, Trice Imaging

Åsa Sjöblom Nordgren, 51, är medgrundare och vd för Trice Imaging – en global digital tjänst för molnbaserade medicinska bilder från till exempel röntgen och ultraljud.

Det var hennes och medgrundaren Johanna Wollert Melins vilja att kunna dela ultraljudsbilder under graviditeter som ledde till en teknisk revolution inom sjukvården. För tolv år sedan startade de bolaget i Sverige, men i dag är huvudkontoret i San Diego där också Åsa Sjöblom Nordgren är baserad. Trice Imaging riktar sig till hela världen och har i dag kunder i 43 länder och kliniska användare i 106 länder.

Åsa Sjöblom Nordgren har en bakgrund från tv- och filmindustrin under 90-talet och början av 2000-talet, och var med och digitaliserade branschen. Hon sitter i styrelsen i det börsnoterade healtech-bolaget Brighter.

Elina Berglund, Natural Cycles

Elina Berglund, 37, har medgrundat Natural Cycles – den första appen som blev godkänd som preventivmedel både i Sverige och i USA. I november 2017 tog bolaget in en kvarts miljard kronor i riskkapital, den största rundan inom healthtech-området det året. Storägare i bolaget är EQT Ventures, Sunstone Capital, E Ventures och Bonnier.

Det var när Elina Berglund själv tröttnade på att ta p-piller som hon började utveckla preventivappen, som håller koll på fertila dagar genom att användaren mäter sin temperatur.

”Jag är partikelfysiker och började ha lite roligt med en algoritm där jag skrev in min temperatur varje morgon. Snart började alla mina tjejkompisar att mejla sin temperatur till mig varje morgon. Till slut frågade min man (medgrundaren till Natural Cycles Raoul Scherwitzl reds. anm): ”Ska vi inte göra det här tillgängligt för alla par?”, sa Elina Berglund i en intervju med Dagens industri 2014, i samband med bolagets första investering på 12 miljoner kronor.

Innan Elina Berglund startade Natural Cycles arbetade hon i tolv år som fysiker på partikelaccelatorn vid Cern i Schweiz.

”När jag möter män i sociala sammanhang blir de ofta väldigt förvånade när jag berättar om min bakgrund. När min dotter växer upp hoppas jag att människor inte längre höjer på ögonbrynen över kvinnliga fysiker eller kvinnor inom tech”, skrev Elina Berglund på internetforumet Reddit 2018.

Elsa Bernadotte, Karma

Foto: Evelina Carborn

Elsa Bernadotte, 32, har varit med på Forbes lista ”30 under 30”, Dagens industris Näringslivets mäktigaste kvinna 2019, Ledarnas ”Framtidens kvinnliga ledare” och Di Digitals ”40 hetaste serieentreprenörer under 40”. Hon vill att matrester ska generera affärer och har medgrundat matsvinnsappen Karma där restauranger, kaféer och matbutiker har sålt många ton mat till privatpersoner sedan lanseringen 2016.

Innan pandemin hade Karma-appen laddats ner 1 miljon gånger och lanserats i Storbritannien och Frankrike. När bolaget mötte motgångar under pandemin valde grundarna att bredda erbjudandet i appen med en betallösning vid bordsbeställningar för att underlätta personalbrist på krogar.

”Som tidigare handlar Karma om försäljning av överskottsmat, men vi erbjuder nu en bredare betallösning med hållbarhet inbyggt där varje måltid är klimatkompenserad”, sa Elsa Bernadotte i en intervju med Svenska Dagbladet i oktober i år.

Stina Ehrensvärd, Yubico

Foto: Jonas Eng

Stina Ehrensvärd, 53, är medgrundare av det svensk-amerikanska it-säkerhetsnyckelföretaget Yubico som har nio av tio av världens största teknikbolag på kundlistan. I samband med en kapitalrunda på runt 300 miljoner kronor i juli i fjol, från pensionsjätten AMF, värderades bolaget till 6 miljarder kronor. En av de andra investerarna i Yubico är det kända Silicon Valley-riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz. I år beräknar Yubico att sälja säkerhetsnycklar för över 1 miljard kronor.

”Vi har förverkligat drömmen vi hade när vi flyttade till Silicon Valley: Att vinna de stora techbolagen och sätta en ny, global säkerhetsstandard”, sa Stina Ehrensvärd i en intervju med Di Digital i somras.

Johanna Björklund, Codemill och Adlede

Foto: Amanda Lindgren, Amanda Lindgren (Di)

Johanna Björklund, 42, är en av eldsjälarna i Umeås startupsektor. Hon är medgrundare av Codemill, en teknisk lösning för att publicera och analysera video på nätet. Numera har bolaget, förutom i Umeå och Stockholm, också ett kontor i London med tre personer och en lokalt anställd i Tokyo. I somras introducerades Codemill på First North-listan.

Johanna Björklund har även medgrundat avknoppningen Adlede, där e-handlare kan sälja produkter direkt i videoklipp. Parallellt med bolagen forskar hon på institutionen för datavetenskap på Umeå universitet.

Josefin Landgård, Kry och Mantle

Foto: Josefine Stenersen

Josefin Landgård, 37, är en av grundarna till den digitala vårdcentralen Kry, som lanserades 2014. 2018 lämnade hon bolaget och har efter det gjort ett antal investeringar som affärsängel, bland annat under ett år som del av riskkapitalbolaget Atomicos affärsängelprogram. Av de åtta bolagen Josefin Landgård har investerat i – bland annat kvinnohälsotjänsten Ester Care, den digitala hälsoassistenten Grace Health och djurförsäkringsbolaget Lassie – har alla minst en kvinnlig grundare och över 60 procent en kvinnlig vd.

I början av 2020 startade Josefin Landgård, tillsammans med Stina Lönnkvist, ett nytt bolag Mantle för att sälja produkter med CBD-olja. Med sig som investerare har de bland andra Cristina Stenbeck, Susanna Campbell, Sophia Bendz, Emilia de Poret och Nordens första cannabisfond.

Det var skidåkningen som ledde Josefin Landgård in på entreprenörsbanan, då hon under studietiden jobbade som tränare på Saltsjöbadens slalomklubb. Där träffade hon Anders Lövbrand som drev mjukvarubolaget Viewserve.

”Det var min ingång i startupvärlden”, sa hon i en intervju med Di Digital sommaren 2020.

Anna Nordell-Westling, Sana Labs

Anna Nordell-Westling, 41, är medgrundare av Sana Labs, ett AI-bolag som anpassar nätutbildningar efter individens befintliga förmåga och kunskaper. Hon är hjärnan bakom tjänstens paketering och involverad i AI-världen på olika sätt. Bland annat som styrelsemedlem i Stockholm AI – en mötesplats för branschen.

Under pandemin har Sana Labs tjänster bland annat använts på 2.000 sjukhus av över 70.000 sjuksköterskor för utbildning kring behandling av covid-19. Bolaget har tagit in cirka 23 miljoner kronor i riskkapital från bland andra Katarina Martinsson, arvtagare i Lundbergsfären, riskkapitalbolaget EQT Ventures och Spotifyveteranen Sophia Bendz. Under 2020 omsatte Sana Labs drygt 11 miljoner, med intäkter på 30 miljoner kronor och visade för första gången ett positivt resultat på 700 000 kronor.

Caroline Walerud, Volumental och Airforestry

Under snart två år har Caroline Walerud, 31, jobbat under radarn med skogstech-bolaget Airforestry, som hon är medgrundare av, arbetande styrelseordförande i och investerare i genom Walerud Ventures. Investmentbolaget driver hon tillsammans med sina föräldrar: entreprenören Jane Walerud (som varit med och startat 15 bolag och var första investeraren i Klarna) och Bengt Walerud, även han en bolagsbyggare av rang.

”Vi har redan betalande kunder bland Europas största skogsägare, men nu är det dags för vår offentliga lansering. Vi vill berätta om vårt koncept som går ut på att gallra träd från luften med eldrivna drönare”, sa Caroline Walerud i en intervju med Di Digital i november i år.

Hon är också medgrundare av Volumental – ett ai-bolag som hjälper hundratusentals människor per månad världen över att hitta skor som passar perfekt. I dag finns bolagets 3D-scanningprodukt för fötter, enligt de senaste siffrorna Di Digital har, i 2 000 butiker i över 20 butikskedjor i över 40 länder. Caroline Walerud pluggade naturvetenskap på Cambridge University och är aktiv i inkubatorn Sting och Prince Daniels Fellowship.

Helena Samsioe, Globhe

Foto: Jesper Frisk

Helena Samsioe, 33, är grundare av drönartjänsten Globhe. Hon vann Di Digitals pitchtävling på Female Founders-eventet 2017 och har även kallats ”drönardrottningen”. Globhe kombinerar drönare med artificiell intelligens för att samla in realtidsdata som kan analyseras för att till exempel upptäcka eller förutse naturkatastrofer.

I dag erbjuder Globhe tjänsten ”Crowddroning by Globhe” och har enligt de senaste uppgifterna (till Breakit) 3 800 drönare och drönarpiloter i 88 länder som utför uppdrag åt olika beställare. Bolaget har både privata företag som kunder och stora organisationer som FN. I oktober förra året tecknade man ett avtal med ett globalt telekombolag i 30 länder för att inspektera skador på master och säkerställa att samhällen runt om i världen har tillgång till kommunikation.

I somras tog Globhe in 7 miljoner kronor från investmentbolaget VEQ och det svenska affärsängelnätverket Sustainable Energy Angels för att skala upp ytterligare.

Isabella Palmgren, Mimbly

Isabella Palmgren, 29, har medgrundat Göteborgsbaserade Mimbly – vattenåtervinningsbolaget som vann 2018 års upplaga av Di Digitals pitchtävling på eventet Female Founders. Hennes lösning Mimbox kan kopplas på tvättmaskiner av alla märken och återvinna tvättvatten och spara energi.

”Vi jobbar med fastighetsägare och facility management, och där har det gått väldigt bra, kunderna ser besparingar i sina tvättstugor. De fem boxar vi har ute nu har sparat 50.000 liter vatten och med det, massa energi, och självklart har man då också filtrerat bort mikroplast”, sa Isabella Palmgren i en intervju med Dagens industri i somras.

2018 var hon med i Ikeas acceleratorprogram i Älmhult, där Mimbly blev utvalt som ett av tio bolag bland 1 300 sökanden. I september i fjol fick Mimbly 19 miljoner kronor i bidrag från EU:s fond för gröna innovationer och i oktober i år vann bolaget Postcode Lotteries Green Challenge 2021 med ett pris på 500.000 euro. I år var också Isabella Palmgren med på Forbes lista ”30 under 30” för social påverkan.

De vann utmärkelsen 2017, 2018, 2019 och 2020:

Lena Apler, Collector Bank

Foto: Jonas Eng

”För 18 år sedan fanns inte begreppet startup och många tittade snett och flinade bakom ryggen på mig. Men att grunda Collector visade sig vara ett rätt bra beslut”, sa Collectors medgrundare Lena Apler, när hon fick ta emot utmärkelsen på Di Digitals event Female Founders 2017.

Anna Urombi, Addtruly

Foto: Jonas Eng

”Det känns helt overkligt! Många av de nominerade är kvinnor jag själv ser upp till, som exempelvis förra årets vinnare Lena Apler”, sa Anna Urombi, medgrundare av Göteborgsbolaget Addtruly som matchar ihop företag med gräsrotsorganisationer, när hon fick ta emot utmärkelsen på Female Founders-eventet 2018.

Vanja Tufvesson, Pink Programming

Foto: Pax Engström Nyström för Dagens Industri

”Det är så klart jättekul. Jag har känt stort stöd från både privatpersoner och sponsorer ända sedan starten med Pink Programming”, sa Vanja Tufvesson, grundare av föreningen Pink Programmering som har som mål att få fler kvinnor att börja programmera, när hon mottog utmärkelsen Årets viktigaste kvinnliga grundare 2019.

Anne Kihlgren, Dynamic Code

Foto: Pax Engström Nyström

”Det är så kul att få den här utmärkelsen nu! Jag har jobbat med säkra hälsotester och diagnoser i många år men det är nu det händer. Att vården digitaliseras är en naturlig och viktig utveckling och vi ser att vi fyller en viktig roll i att ge människor bättre kontroll över sin hälsa genom våra testlösningar”, sa Anne Kihlgren, grundare av testbolaget Dynamic Code, när hon fick utmärkelsen Årets viktigaste kvinnliga grundare i fjol.

