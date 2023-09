Rösta på Sveriges viktigaste kvinnliga entreprenör 2023

Nya techbolag spelar i dag en viktig roll i näringslivet och entreprenörer har blivit vår tids fixstjärnor.

Di Digital listar 31 entreprenörskvinnor som på olika sätt har haft en positiv inverkan i samhället och techvärlden. Det handlar bland annat om hälsovård för kvinnor i utvecklingsländer, bristen på adresser, elektrifierade lastbilar, återvinning av tvättvatten och att unga ska lära sig att programmera.

De nominerade jobbar med olika områden inom tech- och startupscenen och vi har blandat veteraner med bubblare. Årets lista har ett antal nya förebilder som har gjort avtryck i techsfären och banar väg för nya stjärnor.

Nu vill vi veta vem du tycker har åstadkommit mest eller har störst potential att göra skillnad framöver?

De nominerade är (utan inbördes ordning):

Martina Klingvall, Telness

Martina Klingvall utmanar de stora mobiloperatörerna och beskriver Telness som ett ”Spotify för telekombranschen”. Hon hade jobbat i sex år på Telenor när hon tog beslutet att lämna storbolaget för att starta eget.

Telness är en digital mobiloperatör som riktar sig till små och medelstora företag och har utmanat de traditionella spelarna med en helt molnbaserad lösning – både som ren mobiloperatör, men också med växellösningar.

Under 2022 omsatte Telness drygt 40 miljoner kronor, jämfört med 26 miljoner kronor året innan. Det är ännu långt till målet att ”omsätta 500 miljoner inom några år”, som Martina Klingvall utfäste under hösten 2021, men enligt henne är det fortfarande ambitionen.

2021 gjorde Martina Klingvall verklighet av sin plan att knoppa av Telness tekniska lösning till ett eget bolag för att licensiera den till andra företag.

”Vår tanke från början har varit att innovera och ändra standarder inom telekom. Med vår egen operatör har vi byggt bevis för vad vår teknik kan göra”, sa Martina Klingvall i en intervju med Di Digital i april 2021.

2022 tog Telness in en ny investering på 85 miljoner kronor genom en nyemission av aktier. Största investerare i rundan är den statligt grundade stiftelsen Industrifonden. Även JCE Group, med bas i Göteborg, står för en betydande andel av rundan och försvarar därmed sin ställning som bolagets största externa ägare, efter grundarna.

Estelle Westling och Thérèse Mannheimer, Grace Health

Foto: Letizia Cigliutti

Estelle Westling är medgrundare av den digitala hälsoappen Grace Health som främst riktar sig till kvinnor i utvecklingsländer. För ett par år sedan tog appen rejäl fart i Nigeria, Kenya och Ghana och i dag har appen över en miljon registrerade användare.

Estelle Westling har erfarenhet från att jobba och bo i Ghana, där hon tidigare startade upp och drev köp- och säljsajten Tonaton.com för Kinneviks räkning. 2020 var hon med i Di Digitals pitchtävling på Female Founders.

Användargruppen av Grace Health har ofta dålig tillgång till internetuppkoppling och Grace Health har därför satsat på att tjänsten ska vara datasnål. Appen finns Google Play och på de marknaderna de vänder sig till har 95 procent av användarna Android som operativsystem.

Bolaget har med sig flera affärsänglar och investerare, bland andra mobilföretaget TAT:s medgrundare Hampus Jakobsson, styrelseproffset Eva Redhe och Almi Invest för att nämna några. I maj 2021 gick det börsnoterade investmentbolaget VNV Global (tidigare Vostok New Ventures) in med 20 miljoner kronor i bolaget.

Thérèse Mannheimer träffade sin medgrundare Estelle Westling genom kontakter. Hon är en välkänd profil i techsammanhang och har till exempel haft chefspositioner på hälsoappen Lifesum och byrån Doberman. 2009 var hon med och grundade Lissly, ett mätverktyg för sociala medier.

Thérèse Mannheimer har också suttit i styrelsen för den svenska nationella kommittén för FN-kvinnor och är medgrundare av Allbright – en ideell stiftelse som verkar för jämställdhet och meritokrati i näringslivet.

Pernilla Nyrensten, Revolution Race

Foto: Patrik Olsson

Pernilla Nyrensten skrev historia när hon 2021 klev in på Stockholmsbörsen som första kvinna som sitter kvar som vd för ett bolag hon själv har medgrundat. I augusti i fjol lämnade hon oväntat vd-posten och är i dag med i bolagets styrelse.

2013 drog hon och hennes partner Niclas Nyrensten igång Revolution Race i ett garage i Borås med ett startkapital på 300.000 kronor. Investerare avfärdade idén om färgglada funktionskläder som galenskap, men kunderna ville annorlunda. Under senaste kvartalet omsatte Revolution Race 362 miljoner kronor netto.

Pernilla Nyrensten har jobbat som säljare sedan barnsben och har en bra känsla för vad kunderna vill ha. Under hennes uppväxt har hon varit van vid att kämpa för varje krona och har inspirerats av sin pappa som också är entreprenör. I intervjuer har hon sagt att hon vill krossa glastak och uppmuntra fler kvinnor att våga satsa och starta egna lönsamma och snabbväxande bolag. Hon har också planer på att själv använda en del av sitt kapital till initiativ som syftar till att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle.

2021 var hon med på Di Digitals lista över techmiljardärer bland 78 män och tre kvinnor, och har sen börsnoteringen gjort några investeringar i bolag med kvinnor i grundarteamet.

”Vi behöver få in fler kvinnor på ledande och ägande positioner”, sa Pernilla Nyrensten i en intervju med Di Digital i samband med listan.

Bonnie Roupé, Bonzun

Foto: Marie-Therese Karlberg

En onsdagsmorgon i oktober 2021 ringde Bonnie Roupé i klockan när hennes femtech-bolag Bonzun listades på Nasdaq First North.

I augusti i år blev det klart att Bonzun tillsätter en tillförordnad vd i samband med att Bonnie Roupé, i och med den tidigare aviserade försäljningen av Bonzun Evolve, följer med till den förvärvande parten Learning 2 Sleep - Sveriges första digitala sömnmottagning.

Hon startade Bonzun 2012 och har röjt framgångar i Kina med gravidappen Kexuema, som fungerar som en en virtuell barnmorska och lanserades 2015. Den fick över 300 000 nedladdningar de första två månaderna och 2017 var siffran uppe i 2 miljoner. Hon valde att satsa på den kinesiska marknaden då den är stor och homogen med en hög internetpenetration. Under några år bodde Bonnie Roupé i Shanghai och Bonzun vann flera priser.

Idén till appen fick hon när hon drabbades av havandeskapsförgiftning under sin andra graviditet och hade svårt att hitta information om det. Kexuema lanserades även i bland annat Somalia 2017 och i Sverige 2018. 2019 släppte Bonzun också en IVF-app till konsumenter och kliniker som i dag laddats ned i 95 länder. 2021 valde Bonnie Roupé att sälja den svenska delen, som var en gratisapp, till den digitala medieproduktägaren Life of Svea-koncernen för en okänd summa.

”Vi har lyckats göra en tjänst skalbar, trots att fertilitet är ett känsligt ämne”, sa Bonnie Roupé i en intervju med Di Digital i samband med noteringen.

Karoline Beronius, Addressya

Foto: Jonas Eng

Karoline Beronius är medgrundare och vd för tjänsten Addressya som vill råda bot på att det fortfarande är 4 miljarder människor i världen som saknar en fysisk adress. 2019 vann hon Di Digitals pitchtävling på Female Founders och sedan dess har bolaget lanserat en företagstjänst som riktar sig till e-handlare och leveransföretag i Rwanda och Uganda.

Teamet har växt och bolaget har tagit in kapital i flera omgångar. I maj 2021 fick man in 12 miljoner kronor i en investering från nya och befintliga investerare som som Sverker Thufvesson, till vardags vd för i Lancelot Holding, Johan Andersson, till vardags vd för investeringsbolaget Mellby Gård samt investeringsbolaget Mel & Me och KTH Holding. Det ska även ha skett en emission i år på 7,5 miljoner kronor.

Karoline Beronius har tidigare arbetat med informations- och kommunikationsteknik och samhällsutveckling i Uganda, Kenya och Honduras samt med innovation och entreprenörskap i ett stort EU-program.

Linnéa Kornehed Falck, Einride

Foto: Mikael Sjöberg

Linnéa Kornehed Falck är medgrundare av Einride – som var först ut med autonoma elektriska lastbilar i kommersiell trafik i USA. Lastbilsuppstickaren grundades 2016 av Linnéa Kornehed Falck, Robert Falck och Filip Lilja och har utvecklat en eldriven självkörande lastbil utan förarsäte som kan övervakas på distans. I starten var industrin emot elektriska lastbilar men grundarna gav inte upp. I dag har Einride kundkontrakt med flera stora välkända bolag som bland andra SKF, Oatly, Lidl och Electrolux, och ingick i somras ett avsiktsavtal med Förenda Arabemiraterna om att leverera 2.200 elektriska och självkörande lastbilar.

2022 gjorde Einride en nyemission på 1,1 miljarder kronor där bolaget fick in flera nya investerare som pensionsjätten AMF och infrastrukturbolaget Polar Structure.

Linnéa Kornehed Falck har en examen i Data och systemvetenskap från Stockholms universitet och började koda redan som barn. Hon hade drömmar om att bli entreprenör i tonåren och blev it-ansvarig när hon var 19 år. Under ett utbytesår i Barcelona när hon pluggade på Stockholms universitet kom hon för första gången i kontakt med Robert Falck som drev en startup. Efter examen fick hon jobb som it-konsult inom finans, men lockades av startupvärlden och hakade på när Robert Falck började prata om automatiserade lastbilar.

I dag är hon marknadschef och ansvarar för marknadsföring, design och kommunikation på Einride. 2020 var hon med på Forbes lista ”30 under 30”.

”Det känns väldigt ärofyllt och kul. Som entreprenör har man ju perioder då man tvivlar på sig själv och blir ifrågasatt av andra. Men den här utmärkelsen är ett fint kvitto på att jag gör något rätt. Det driver mig till att fortsätta pusha för det jag tror på”, sa Linnéa Kornehed Falck i en intervju med undersökningsföretaget Universum 2021.

Dora Palfi, Imagilabs

Foto: Stefan Wieland

Dora Palfi vill inspirera unga tjejer till att börja koda med hjälp av en liten pryl med en skärm gjord av programmerbara led-lampor. I Imagicharm, som prylen kallas, kan man genom en app generera olika designmönster, som blommor, solar och djur, med kodspråket python. Ju bättre användaren blir på att programmera, desto mer avancerade funktioner kan visas på skärmen. I dag har Imagilabs användare i 146 länder.

Dora Palfi träffade sina medgrundare till Imagilabs, Beatrice Ionascu och Paula Dozsa på New York-universitetet campus i Abu Dhabi, där de pluggade neuro- och datavetenskap. De har själva gått på många techevent där majoriteten var män och förenades i bristen på kvinnor inom teknik.

Grundarna sammanstrålade igen på KTH i Stockholm och bolaget startades 2018. Året därefter var de med i Stings inkubatorsprogram och i samband med det fick man in en investering på 1,55 miljoner kronor från sju investerare. Bland dem fanns Stings investeringbolag Propel Capital och affärsänglarna Donna Hanafi, tidigare toppchef på Tictail och nu på Lassie, och Nicolas Grasset, tidigare teknikchef på Lifesum.

I december 2020 mottog Dora Palfi utmärkelsen Women in tech startup award från den ideella internationella organisationen Women in tech för att hon är en förebild för unga. 2021 deltog hon i nypremiären av SVT:s program Draknästet.

2022 var Dora Palfi och hennes medgrundare med i investmentbanken Morgan Stanleys multikulturella labb, dit de blev uttagna som en av fem bolag bland 1.200 sökanden. Förutom en plats i programmet fick bolaget också en investering på över 12 miljoner kronor.

I år blev Imagilabs app omnämnd under en Apple-keynote på techjättens utvecklarkonferens.

”Noterbart är att vi uppmärksammas tillsammans med Twitch, ett företag som ägs av Amazon – en otrolig bedrift för en liten edtech-startup från Sverige, grundad av två kvinnor och med minimal finansiering”, skriver Dora Palfi i ett mejl till Di Digital.

Johanna Wollert Melin, Trice Imaging

Foto: Monica Kane Stewart

Johanna Wollert Melin, medgrundare och Europa-vd på Trice Imaging, jobbade som managementkonsult under ett decennium men hade en dröm att bygga sitt eget företag. Från 2007 drev hon Trice Imaging med plattformen Tricefy tillsammans med den tekniske medgrundaren Martin Westin och den tredje medgrundaren Åsa Sjöblom Nordgren var då styrelseordförande. Det började som en plattform för att hjälpa företag att kommunicera i mobila kanaler med kunder som tidningar och dejtingsajter.

”Under en inspirerande workshop med gynmottagningen Mama Mia fick vi en idé från deras marknadschef Åsa Wahlström. Hon frågade om det vara möjligt att dela ultraljudsbilder på en telefon. Vi tyckte att idén var briljant”, skriver Johanna Wollert Melin på sin hemsida.

På nio månader byggde teamet en prototyp och lanserade den första versionen i maj 2009. De fick uppmärksamhet från hela världen och blev inbjudna till Wireless Influencers Conference i San Diego, Kalifornien. Där träffade de kardiologen Eric Topol som skulle hålla en Ted-föreläsning några timmar senare. Han vill ha två presentationsbilder av deras teknik och presenterade den på Ted och sedan var det igång.

Förutom att jobba som Europa-vd på Trice är Johanna Wollert Melin också aktiv i startupsfären i Stockholm, bland annat som rådgivande styrelsemedlem i inkubatorn Sting.

Åsa Sjöblom Nordgren, Trice Imaging

Åsa Sjöblom Nordgren är medgrundare och vd för Trice Imaging – en global digital tjänst för molnbaserade medicinska bilder från till exempel röntgen och ultraljud.

Det var hennes och medgrundaren Johanna Wollert Melins idé om att kunna dela ultraljudsbilder under graviditeter som ledde till en teknisk revolution inom sjukvården. För tretton år sedan startade de bolaget i Sverige, men i dag är huvudkontoret i San Diego där Åsa Sjöblom Nordgren är baserad. Trice Imaging riktar sig till hela världen och har i dag kunder i över 40 länder och kliniska användare i över 100 länder.

Åsa Sjöblom Nordgren har en bakgrund från tv- och filmindustrin under 90-talet och början av 2000-talet, och var med och digitaliserade branschen. Hon sitter i styrelsen i det börsnoterade healtech-bolaget Brighter.

Elina Berglund, Natural Cycles

Elina Berglund har medgrundat Natural Cycles – den första appen som blev godkänd som preventivmedel både i Sverige och i USA. 2022 omsatte bolaget drygt 191 miljoner kronor, en ökning på nära 75 procent jämfört med året innan. I februari i år fick bolaget dessutom in Samsung som ny partner och delägare genom bolagets riskkapitalgren Samsung Ventures, vilka blev ledande investerare i en ny kapitalrunda på 7 miljoner dollar, motsvarande drygt 70 miljoner kronor.

I november 2017 tog bolaget in en kvarts miljard kronor i riskkapital, den största rundan inom healthtech-området det året. Storägare i bolaget är EQT Ventures, Sunstone Capital, E Ventures och Bonnier.

Det var när Elina Berglund själv tröttnade på att ta p-piller som hon började utveckla preventivappen, som håller koll på fertila dagar genom att användaren mäter sin temperatur.

”Jag är partikelfysiker och började ha lite roligt med en algoritm där jag skrev in min temperatur varje morgon. Snart började alla mina tjejkompisar att mejla sin temperatur till mig varje morgon. Till slut frågade min man (medgrundaren till Natural Cycles Raoul Scherwitzl reds. anm): ”Ska vi inte göra det här tillgängligt för alla par?”, sa Elina Berglund i en intervju med Dagens industri 2014, i samband med bolagets första investering på 12 miljoner kronor.

Innan Elina Berglund startade Natural Cycles arbetade hon i tolv år som fysiker på partikelaccelatorn vid Cern i Schweiz.

”När jag möter män i sociala sammanhang blir de ofta väldigt förvånade när jag berättar om min bakgrund. När min dotter växer upp hoppas jag att människor inte längre höjer på ögonbrynen över kvinnliga fysiker eller kvinnor inom tech”, skrev Elina Berglund på internetforumet Reddit 2018.

Elsa Bernadotte, Karma

Foto: Evelina Carborn

Elsa Bernadotte har varit med på Forbes lista ”30 under 30”, Dagens industris ”Näringslivets mäktigaste kvinna” 2019, Ledarnas ”Framtidens kvinnliga ledare” och Di Digitals ”40 hetaste serieentreprenörer under 40”. Hon vill att matrester ska generera affärer och har medgrundat matsvinnsappen Karma där restauranger, kaféer och matbutiker har sålt många ton mat till privatpersoner sedan lanseringen 2016.

Innan pandemin hade Karma-appen laddats ned 1 miljon gånger och lanserats i Storbritannien och Frankrike. Karma plockade senast in 25 miljoner kronor under våren 2022, men sedan lanseringen lyser siffrorna fortsatt röda. En bidragande faktor har varit pandemin, som med lockdowns och restriktioner ställde till det för restaurangerna - och följaktligen även för Karma. Därför valde grundarna att avsluta sin påbörjade utlandssatsning och använda det senaste kapitalet till att bredda erbjudandet i appen med en betallösning vid bordsbeställningar för att underlätta personalbrist på krogar.

”Som tidigare handlar Karma om försäljning av överskottsmat, men vi erbjuder nu en bredare betallösning med hållbarhet inbyggt där varje måltid är klimatkompenserad”, sa Elsa Bernadotte i en intervju med Svenska Dagbladet i oktober 2021

Stina Ehrensvärd, Yubico

Mitt i Bruset 1 juli 2022 - Stina Ehrensvärd gästar… Stäng Mitt i Bruset 1 juli 2022 - Stina Ehrensvärd gästar programmet. I vårsäsongens sista program gästar it-säkerehetsföretagaren Stina Ehrensvärd under sitt Sverigebesök. Hon är grundare till Yubico, baserat i Silicon Valley, och berättar för Ida Hansson Brusewitz om sin historia, vision och framtidsspaningar.

Stina Ehrensvärd är medgrundare av det svensk-amerikanska it-säkerhetsnyckelföretaget Yubico som har nio av tio av världens största teknikbolag på kundlistan. I samband med en kapitalrunda på runt 300 miljoner kronor i juli 2020, från pensionsjätten AMF, värderades bolaget till 6 miljarder kronor. En av de andra investerarna i Yubico är det kända Silicon Valley-riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz. 2022 landade omsättningen på drygt 1,5 miljarder kronor, jämfört med 867 miljoner kronor året innan,med en vinst på över 200 miljoner kronor.

”Vi har förverkligat drömmen vi hade när vi flyttade till Silicon Valley: att vinna de stora techbolagen och sätta en ny, global säkerhetsstandard”, sa Stina Ehrensvärd i en intervju med Di Digital 2021.

2023 har varit ett händelserikt år för Stina Ehrensvärd och Yubico. I februari i år avgick hon från vd-posten, för att istället fokusera på en roll som hon kallar för ”chefsevangelist”. Planen är att ägna mycket mer tid åt att sprida budskapet om it-säkerhet och jobba mer med initiativet ”Secure it forward”, som bland annat förser dissidenter och utsatta journalister med bolagets hårdvarusäkerhetsnycklar. Hittills har Yubico donerat 50.000 sådana yubikeys.

”Det gyllene ögonblicket kom när Apple öppet sällade sig till övriga teknikjättar, genom att anamma säkerhetsstandarden det svenska it-säkerhetsbolaget hjälpt till att ta fram… Det var katalysatorn”, sa hon till Di Digital i samband med att hon avgick.

Dessutom har Yubico nyligen tagit klivet in på First North. I april i år hittade spac-bolaget ACQ Bure sitt uppköpsobjekt efter två års jakt. Valet föll på det svenska säkerhetsbolaget Yubico, i en affär värd över 8 miljarder kronor som till drygt hälften betalas med aktier. Parterna har en stark relation sedan tidigare, då Yubico var en del av investmentbolaget Bures portfölj.

Stina Ehrensvärd har fått en rad utmärkelser genom åren. 2016 fick hon KTHs Stora pris, 2018 blev hon utsedd till årets ledare av EY och i år utmärktes hon till Årets internationella ledare i Dagens industris lista över Näringslivets mäktigaste kvinnor.

Johanna Björklund, Codemill och Adlede

Foto: Amanda Lindgren, Amanda Lindgren (Di)

Johanna Björklund är en av eldsjälarna i Umeås startupsektor. Hon är medgrundare av Codemill, en teknisk lösning för att publicera och analysera video på nätet. Numera har bolaget, förutom i Umeå och Stockholm, också ett kontor i London med tre personer och en lokalt anställd i Tokyo. Sommaren 2021 introducerades Codemill på First North-listan.

Johanna Björklund har även medgrundat avknoppningen Adlede, där e-handlare kan sälja produkter direkt i videoklipp. Parallellt med bolagen forskar hon på institutionen för datavetenskap på Umeå universitet.

Josefin Landgård, Kry och Mantle

Foto: Josefine Stenersen

Josefin Landgård var med och grundade den digitala vårdgivaren Kry, som lanserade 2014. 2018 lämnade hon bolaget och har efter det gjort ett antal investeringar som affärsängel, bland annat under ett år som del av riskkapitalbolaget Atomicos affärsängelprogram. Av bolagen Josefin Landgård har investerat i – bland annat kvinnohälsotjänsten Ester Care, den digitala hälsoassistenten Grace Health och djurförsäkringsbolaget Lassie – har alla minst en kvinnlig grundare och över 60 procent en kvinnlig vd.

I början av 2020 startade Josefin Landgård, tillsammans med Stina Lönnkvist, Mantle för att sälja produkter med CBD-olja. Med sig som investerare har de bland andra Cristina Stenbeck, Susanna Campbell, Sophia Bendz, Emilia de Poret och Nordens första cannabisfond.

Josefin Landgård har också engagerat sig i välgörenhetsorganisationen Hand in Hand genom att sponsra ett byprojekt i Indien.

”Det är en fantastisk verksamhet just för att de hjälper kvinnor att bli företagare och att kunna försörja sina familjer. Det känns så otroligt bra och viktigt att ge så många som möjligt självständighet”, sa Josefin Landgård i en intervju med Dagens industri i december 2021.

Numera säljs Mantles produkter hos ett flertal skönhetskedjor, däribland Kicks och Lyko. I början av året stängde Mantle en ny investeringsrunda där de tog in 25 miljoner kronor. Samtidigt pågår en utlandssatsning, och enligt uppgifter till Breakit planerar bolaget för en lansering i bland annat USA. 2022 uppgick omsättningen till drygt 25 miljoner kronor, en rejäl ökning på nästan 60 procent jämfört med 2021.

Caroline Walerud, Volumental och Airforestry

Caroline Walerud har medgrundat skogstech-bolaget Airforestry, där hon är både arbetande styrelseordförande och investerare genom Walerud Ventures. Investmentbolaget driver hon tillsammans med sina föräldrar: entreprenören Jane Walerud och Bengt Walerud, även han en bolagsbyggare av rang.

Forestry grundades 2020 och vill med hjälp av sina egenutvecklade, eldrivna, drygt sex meter breda drönare försedd med sågverktyg bli först i världen med att skörda skog från luften.

”Vi har redan betalande kunder bland Europas största skogsägare, men nu är det dags för vår offentliga lansering. Vi vill berätta om vårt koncept som går ut på att gallra träd från luften med eldrivna drönare”, sa Caroline Walerud i en intervju med Di Digital i november i 2021.

I Uppsala har Airforestry både kontor och labb som är stort nog för att göra flygtester inomhus, i en verksamhet med ungefär 25 anställda.

I februari stängde bolaget en finansieringsrunda på 30 miljoner kronor, i form av lån som kan konverteras till aktier. Bland de som investerat finns Carnegies förre vd Karin Forseke, Krys medgrundare Fredrik Jung Abbou och Alessandro Pace från riskkapitalbolaget Cloudbreak VC. Även Länsförsäkringar Uppsala och Vinnova är med på tåget. Bolaget har därmed tagit in totalt 65 miljoner kronor sedan starten.

Hon är också medgrundare av Volumental – ett ai-bolag som hjälper hundratusentals människor per månad världen över att hitta skor som passar perfekt. I dag finns bolagets 3D-scanningprodukt för fötter, enligt de senaste siffrorna Di Digital har, i 2 000 butiker i över 20 butikskedjor i över 40 länder.

Caroline Walerud pluggade naturvetenskap på Cambridge University och är aktiv i inkubatorn Sting och Prince Daniels Fellowship.

Helena Samsioe, Globhe

Foto: Jesper Frisk

Helena Samsioe är grundare av drönartjänsten Globhe. Hon vann Di Digitals pitchtävling på Female Founders-eventet 2017 och har även kallats ”drönardrottningen”. Globhe kombinerar drönare med artificiell intelligens för att samla in realtidsdata som kan analyseras för att till exempel upptäcka eller förutse olika naturkatastrofer och malariaepidemier.

I dag erbjuder Globhe tjänsten ”Crowddroning by Globhe” och har enligt de senaste uppgifterna (till Breakit) 6.000 drönare och drönarpiloter i 118 länder uppkopplade mot sitt nätverk, som utför uppdrag åt olika beställare. Bolaget har både privata företag som kunder och stora organisationer som FN.

”Det viktiga är att drönarpiloterna är igång så snabbt som möjligt. När de kan leverera bilddata är det möjligt att se exakt vad som hänt, ge information om skadade byggnader, vilka vägar som är körbara, vilka broar som fortfarande går att använda och i vissa fall kan våra operatörer även söka med värmekamera efter drabbade”, sa Helena Samsioe till Di i februari när Globhe hade ett 20-tal drönare på plats efter jordbävningen i Turkiet i februari i år.

I september 2021 tog Globhe 20 miljoner kronor i en nyemission som leddes av investerarna Kerstin Cooleys och Katja Bergmans nya fond Course Corrected.

Isabella Palmgren, Mimbly

Isabella Palmgren har medgrundat Göteborgsbaserade Mimbly – vattenåtervinningsbolaget som vann 2018 års upplaga av Di Digitals pitchtävling på eventet Female Founders. Hennes lösning Mimbox kan kopplas på tvättmaskiner av alla märken och återvinna tvättvatten, spara energi och ta bort mikroplaster.

2018 var Isabella Palmgren med i Ikeas acceleratorprogram i Älmhult, där Mimbly blev utvalt som ett av tio bolag bland 1.300 sökanden. I september 202 fick Mimbly 19 miljoner kronor i bidrag från EU:s fond för gröna innovationer och i oktober i fjol vann bolaget Postcode Lotteries Green Challenge 2021 med ett pris på 500.000 euro.

2021 var Isabella Palmgren med på Forbes lista ”30 under 30” för social påverkan och har även bland annat fått utmärkelsen ”Årets nybyggare” 2020 från kung Carl XVI Gustaf.

I slutet av 2022 kom Mimbly ut med sin första kommersiella Mimbox, från att tidigare ha genomfört flera pilotprojekt. När Di Digital intervjuade Isabella Palmgren i anslutning till lanseringen hade Mimbly hunnit sälja 120 enheter av Mimboxen. Bland kunderna finns Familjebostäder och Bostadsbolaget i Göteborg, Uppsala Hem och SKB i Stockholm. Mimbly har även samarbete med det nordiska fastighetsservicebolaget Coor, och ett ramavtal med potential för ytterligare 1.000 enheter på den svenska marknaden.

Carolina Faxe, Tictac Interactive

Foto: Julia Lindemalm

Tictacs vd Carolina Faxe såg tidigt potentialen i edtech. Hon köpte Tictac 2009 och då var det ett småskaligt e-learning företag med tre anställda och tre miljoner i omsättning. Sedan dess har hon drivit upp verksamheten rejält och årligen ökat bolagets omsättning till att 2022 omsätta drygt 66 miljoner kronor.

Ända sedan Carolina Faxe köpte Tictac har bolaget gått med vinst, och fram till en kapitalrunda 2021 hade man inte tagit in mer än totalt 10 miljoner i kapital genom åren. Det var inte förrän riskapitaljätten Bridgepoint köpte upp 60 procent av bolagets befintliga aktier för cirka 60 miljoner, som Tictac fick ordentlig snurr på tillväxten. Enligt uppgift till Dagens industri värderades bolaget då till 100 miljoner kronor.

Därefter har Tictac förvärvat två andra utbildningsföretag med liknande verksamheter i Danmark och Tyskland, och I fjol omsatte Tictac runt 235 miljoner kronor – en ökning med 300 procent jämfört med knappt 60 miljoner kronor under 2021. 2023 är målet en omsättning på runt 280 miljoner kronor, bland annat genom att utveckla verksamheten i Tyskland. Någon gång i framtiden är målet en omsättning på 1 miljard kronor, men Carolina Faxe tror inte på tillväxt till varje pris.

”Det är klart att vi ska fortsätta växa, men någonstans måste man också stanna upp och exekvera på det man har och inte bara springa vidare. Man får lite växtvärk när man fyrdubblat omsättningen på ett år. Jag har hela tiden framhållit att vi ska växa med lönsamhet och inte bara springa med tillväxt”, sa hon i en intervju med Di Digital i somras.

Efter examen som civilekonom jobbade Carolina Faxe i tio år på Skandia. Därefter tog hon över vd-rollen på internetresebyrån Travelstart och ökade under tre år bolagets omsättning från 400 miljoner kronor till 1,8 miljarder kronor.

Vid sidan om vd-skapet är hon med i 17-nätverket – ett nätverk för kvinnor vars företag omsätter över 50 miljoner kronor. Kvinnors företagande och ägande är två av Carolina Faxes hjärtefrågor, och i Tictacs styrelse är fördelningen i ledningsgruppen 50/50. I styrelsen sitter tre kvinnor och en man.

Hedda Båverud Olsson, Lassie

Hedda Båverud Olssons mamma är veterinär. Det var från henne hon fick idén om förebyggande djurförsäkringar.

”Vi har alltid haft hund och häst, men jag vet inte ens vilken försäkring vi hade till våra djur för vi använde inte den. Min mamma kunde förebygga mycket av vården i och med hennes yrke”, sa hon i en intervju med Di Digital i juni 2021 då hon tillsammans med Sophie Wilkinson, tidigare djurförsäkringschef på If, och Johan Jönsson med erfarenheter från Spotify och King nyligen lanserat Lassie.

I samma veva gick flera namnkunniga investerare in i Lassie med 5 miljoner kronor. Bland andra Kry- och CDB-bolaget Mantle-medgrundaren Josefin Landgård, investeraren Susanna Campbell, Avanzas vd Rikard Josefson, riskkapitalbolaget Creandums medgrundare Stefan Lindeberg, investeraren Indra Sharma, Tobias Meschke som är grundare och vd för gravidappen Preglife och Åsa Riisberg, tidigare partner på EQT.

Sju månader senare landade man en ny investering – 115 miljoner kronor i en kapitalrunda som leddes av brittiska Felix Capital. Även riskkapitalfonden Passion Capital, som drivs av den amerikanska riskkapitalisten Eileen Burbidge, var med och investerade igen och affärsänglarna Karl-Johan Persson, H&M:s styrelseordförande och Voi:s Fredrik och Caroline Hjelm.

I januari i år gick bolaget in i Tyskland där de numera har ungefär 20 procent av sina användare, och i somras uppgick det totala antalet användare i Sverige och Tyskland över 30.000 kunder, vilket innebär 100 miljoner kronor i förväntade premiebetalningar och varav cirka 20 till 30 procent går in i bolagets omsättning. 2022 hade Lassie 13 miljoner kronor i nettoomsättning med en förlust på 48,7 miljoner kronor efter stora investeringar i Tyskland.

Bolagets djurförsäkring fungerar för hundar och katter.

”Jag har själv en häst så det är en dröm att i framtiden erbjuda andra djur försäkring, men inom det närmsta året ligger fokus på Tyskland och hundar och katter”, sa Hedda Båverud Olsson i en intervju med Di Digital i somras.

Hedda Båverud Olsson har en bakgrund som managementkonsult på Mckinsey och jobbade tidigare med investeringar på EQT Group.

Olga Beck-Friis och Kira Unger, Pocketlaw

Foto: Press

Efter sin examen från Cambridgeuniversitetet jobbade Olga Beck-Friis som managementkonsult på McKinsey. Efter några år bestämde hon sig för att ta ett sabbatsår för att starta juridiktjänsten Pocketlaw med barndomsvännen Kira Unger. Efter det gick hon inte tillbaka.

Åtta månader efter lanseringen 2020 hade Pocketlaw 500 företagskunder. Då hade de fått med sig namnkunniga investerare som Susanna Campbell, Cristina Stenbeck och Johan Andersson från miljardärfamiljen bakom Mellby Gård som investerade 10 miljoner kronor i en såddrunda.

I maj i fjol gjorde bolaget en nyemission på 110 miljoner kronor i en runda ledd av Skype-grundaren Niklas Zennströms riskkapitalbolag Atomico. Även de tidigare delägarna Cristina Stenbeck och Susanna Campbell deltog.

2022 steg omsättningen med 135 procent till 11 miljoner kronor, och idag har Pocketlaw cirka 50 anställda utspridda i Stockholm, Berlin och London, med över 6000 företagskunder utspridda på de tre marknaderna. Bland dem finns svenska e-handlaren Matsmart, elbåtstillverkaren X-Shore och barnseletillverkaren Babybjörn.

”Jag och Olga fick inspirationen till Pocketlaw när jag jobbade på advokatbyrå och slogs av hur otroligt föråldrad branschen är och hur företagen saknade digitala verktyg att hantera juridik på ett enkelt och effektivt sätt tvärs hela organisationen”, sa Kira Unger i en intervju med Di Digital i samband med investeringen.

Kira Unger är jurist och hann jobba på advokatbyrån Mannheimer Swartling i drygt ett år innan hon hoppade av för att driva Pocketlaw på heltid.

I starten blev de båda grundarna dock ifrågasatta av en del investerare – både kring affärsmodellen och om det inte var dags för barn snart.

En investerare ville gå in med ”hängslen och livrem” för att säkert få tillbaka sina pengar och sa till Kira Unger och Olga Beck-Friis: ”Ni är ju två brudar. Hur ska ni sälja in det här i Småland”.

”Vi valde inte att ta emot en investering från dem, utan istället de affärsänglar som såg på oss som entreprenörer”, sa Kira Unger i en intervju med Di Digital när Pocketlaw var med i pitchtävlingen på Female Founders 2020.

Före Pocketlaw hade de aldrig tänkt på att de skulle bli bemötta annorlunda av investerare för att de är kvinnor.

”Många tjejer vi har pratat med som kommer till oss för råd har det tufft att få in pengar”,

Ett tips Kira Unger vill ge andra är att inte vara rädda för att pitcha bolagets långsiktiga vision. Medgrundarna har blivit ifrågasatta på den punkten och uppmanade att drömma mer. Ett annat råd är att våga testa och visa upp en ofärdig idé för att få feedback.

”Men vi vill egentligen inte prata om oss själva som kvinnliga entreprenörer och befästa myter. Har man ett starkt team, tydlig vision och framför allt mycket jävlar anamma så finns alla förutsättningar för att hitta rätt investerare.

Förutom rollen som vd på Pocketlaw är Keira Unger också aktiv rådgivare i startup-inkubatorn SSE Business Lab på Handelshögskolan i Stockholm.

Marta Sjögren, Paebbl

Marta Sjögren är tillbaka, den här gången som entreprenör och vd i Paebbl som hon startade tillsammans med serientreprenören och investeraren Jane Walerud. Bolaget vill lagra koldioxid från industrin – och på kuppen producera ett pulver som kan användas i betong- och cementtillverkning.

”Vi återskapar en naturlig process med hjälp av ny teknik, men snabbar upp det rejält. I naturen skulle det ta några tusen år, men vi gör det på en timme”, sa Marta Sjögren i en intervju med Di Digital i oktober i fjol.

Då berättade hon att Paebbl fick in en investering på 80 miljoner kronor tidigare det året. Några av investerarna är den franska riskkapitalfonden 2050, den brittiska finansmannen Jeremy Granthams familjestiftelse The Grantham Foundation, samt den svenska klimatriskkapitalfonden Pale Blue Dot. Därutöver har ett antal affärsänglar gått in, däribland grundare från den finska spelutvecklaren Supercell och den danska spelmotorn Unity.

Marta Sjögren jobbade i många år som investerare på riskkapitalbolaget Northzone och blev befordrad till partner 2018. Hon var inblandad i investeringar i bland annat Behaviosec, Labster, Aevy och Zervant. I slutet av 2020 lämnade hon Northzone av privata skäl. Marta Sjögren är född i Belgrad, Serbien och har bott i totalt åtta länder. Hon pratar svenska, engelska, serbiska, ryska och franska.

Nicolina Fransson, Ommej

Foto: Eira Desax

”Hela 68 procent av barnen svarar att de står inför någon form av risk”, sa Nicolina Fransson i en intervju med Di Digital i somras.

Hon startade Ommej i slutet av 2018 och har en master i sociologi, är utbildad barn- och familjeterapeut och har jobbat i många år med kvalitetsutveckling av verksamheter som på olika sätt jobbar med ohälsa hos barn och unga.

Nicolina Fransson skissade på en lösning för att kunna se helheten för ett barn, inte bara hur det till exempel går i skolan om grundproblematiken egentligen är en annan.

Tillsammans med en utvecklare började arbetet med en app, och det fick regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve nys om. Hon bjöd in Nicolina Fransson på en konferens och sa att det här måste ni jobba vidare med.

”Sedan har allt gått så snabbt och jag har fått fantastiskt mycket hjälp. Bland annat från vår styrelseordförande Fabian Hagman som tidigare jobbade som coach på Minc där vi var med i inkubatorn”, sa hon i intervjun.

Idag har Ommej 8 anställda och sitt säte på startupinkubatorn Minc i Malmö. Under 2022 omsatte bolaget 3,9 miljoner kronor 2022. Sedan starten har de tagit in 10 miljoner kronor i investeringar från bland andra Almi Invest, Fast Track Capital och statens investeringsbolag Saminvest. Företaget tar nu in nytt kapital för att även satsa på den internationella marknaden med start i Skandinavien.

Flera kommuner använder appen på olika sätt, och Ommej har bland annat inlett ett samarbete med den ideella organisationen Suicide Zero som vill minska antalet självmord i Sverige – den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar.

Förutom att appen används av olika institutioner kan den också laddas ner gratis av alla barn och unga. I svaren kan ett barn markera om de befinner sig i risk, är oroade eller behöver hjälp. Då skickas ett alarm till den handläggare som ansvarar för barnet. Det kan handla om allt från ätstörningar till hedersproblematik och kriminalitet. När ett barn svarar på en fråga går appen vidare med anpassade frågor utifrån hur barnet svarar.

Stefanie Najafi och Jenny Johansson, Sightic Analytics

Göteborgsbaserade Sightic Analytics utvecklar en mjukvara som via bildanalys av korta filmsekvenser av ögonrörelser kan upptäcka om de avviker från normaltillståndet. På så sätt kan man upptäcka om en person är påverkad av alkohol eller andra substanser.

Bakom Sightic Analytics, som grundades våren 2019, står Stefanie Najafi och Jenny Johansson. Stefanie Najafi är i grunden polis. Under en biltur tillsamans med Säpo-kollegan och psykologen Jenny Johansson väcktes idén om ett digitalt hjälpmedel för polisen för att se om en person är drogpåverkad. 2021 lämnade de sina tidigare arbeten för att satsa fullt ut på Sightic Analytics. Samma år vann duon Di Digitals pitchtävling på eventet Female Founders.

”Vi tror att Sightics teknik kan vara en 'game changer' för ett brett spektrum av applikationer, där fordonssegmentet är ett. Vi kan ta fram data om körförmåga i realtid”, sa Stefanie Najafi i en intervju med Di Digital december i fjol.

Sedan i fjol har bolaget ett samarbete med Volvo Group, som sker genom lastbilskoncernens accelerator Campx i Göteborg, och som syftar till att utveckla framtida transportlösningar.

Vintern 2022 skrev Sightic ett kommersiellt avtal med det norska elscooterbolaget Ryde om att tekniken ska integreras i tjänsten. Det har skett många olyckor på kvällar, då människor kör elscooter när de har druckit eller tagit droger. Även budfirmor är en potentiell marknad, där chaufförer ofta utgår hemifrån och i så fall kan testa sig innan de kör iväg.

”Vi har utvecklat en algoritm som kan implementeras i olika segment, även om den behöver skruvas på för varje tillämpning, sa Stefanie Najafi.

Louise Brandt, Open Payments

Louise Brandt är vd och grundare av fintechbolaget Open Payments. Hon startade plattformsleverantören 2017 med idén om att möjliggöra för företagsbetalningar hos andra aktörer utanför banken. Det är möjligt genom open banking som handlar om att banker inom EU måste dela med sig av sina så kallade API:er, vilket gör att exempelvis transaktionsdata kan delas med en tredje part om kunden själv vill det.

I våras tog Open Payments in 31 miljoner kronor för produktutveckling och för att stärka positionen i Norden och Europa. Sedan starten har bolaget tagit in 80 miljoner kronor. Målet är att bli störst på så kallad open banking i Europa. Rundan leddes av Industrifonden, som även ledde den senaste tillväxtrundan i bolaget 2020. Utöver redan befintliga investerare, deltog bland annat det japanska investeringsbolaget Global Brain och Sony Financial Ventures.

”Vi valde att gå lite mindre nu för att gå på en större runda om ett år. Det här året kommer vi släppa flera intressanta produkter inom betalning så i år kommer det handla om att lansera de här produkterna och produktutveckla. Och fortsätta ta position i Norden, för att sedan kunna gå in i Europa efter det”, sa Louise Brandt till Di Digital i våras.

I början av 2022 hade uppstickaren 17 kunder som genererade 50.000 slutanvändare. Vid årsskiftet hade antalet kunder nästan dubblats och antalet slutanvändare var närmare 250.000. Enligt det senaste tillgängliga bokslutet för 2022 visade Open Payments en blygsam omsättning och ett minusresultat på drygt 20 miljoner kronor. Louise Brandt menar att det finns goda möjligheter för bolaget, i en bransch där majoriteten till skillnad från Open Payments vänder sig till konsumenter. Målet i år är tio till tolv nya kunder och att ha upp emot 1 miljon slutanvändare.

”Vi är fortfarande ett tillväxtbolag med en tillväxtstrategi där vi ska växa snabbt och aggressivt. Om omvärldssituationen skulle kräva det, så kan vi styra om. Då skulle vi kunna bli lönsamma i slutet av nästa år. Men i dag är vårt fulla fokus på att växa.”

Ingrid Brodin, Vindome

Foto: EdWright

När det är skakigt på börsen vänder sig många till alternativa investeringar, och ett allt mer populärt alternativ är fina viner. Efter ett samtal med en vinimportör i Monaco som berättade om sin oro kring att så få unga investerar och att det dessutom cirkulerar många falska viner, bestämde Ingrid Brodin sig för att själv göra något åt saken. 2022 grundade hon Vindome, världens första digitala marknadsplats för vininvesteringar. Genom en digital lösning ville hon bidra till att göra marknaden säker och tillgänglig för alla.

”Det är en stabil investering som är skyddad från inflationen. På Vindome har vår medelportfölj växt över 14 procent under de senaste 12 månaderna”, sa Ingrid Brodin i en intervju med Di Digital hösten 2022. Då hade appen, sedan den lanserades 2020, laddats ner över 80.000 gånger i 176 länder.

Appen erbjuder dels färdiga vinpaket, som är sammanställda av Vindomes vinmästare och investeringsexperter. Det finns även en vinbörs, där producenter lägger upp sina viner direkt, och där kunder kan köpa, sälja och buda på viner.

Men flaskorna rör inte på sig utan förvaras ett magasin i Bordeaux, som i dag har tillgångar för 3,5 miljoner euro. Flaskorna får en elektronisk tagg och alla ägartransaktioner lagras via blockkedjeteknik.

Eva Lundell, Swimbird

Nyligen stängde finansteknikbolaget Swimbird sin tredje investeringsrunda och totalt har bolaget därmed tagit in 70 miljoner kronor sedan starten för fem år sedan. I rundan deltog bland andra familjen Hagströmer samt EQT:s tidigare partners Harry Klagsbrun och Caspar Callerström.

Medgrundaren och vd:n Eva Lundell har med sig en gedigen erfarenhet från banksektorn och arbetade i 28 år på SEB där hon 2018 lämnade tjänsten som Head of Products och Investor Services för att medgrunda Swimbird.

”Vi har lång erfarenhet från bank, finans och börs och har sett att det finns ett behov av smartare lösningar för integrering av data. Bankerna kämpar fortfarande med gamla system och har problem att sammanställa total rapportering, både internt och för kunder”, sa Eva Lundell till Dagens industri i samband med den senaste investeringsrundan.

Swimbird erbjuder den finansiella plattformen och mjukvarulösningen SWIP, som integrerar och aggregerar data från olika källor för att stödja portföljhantering, rapportering och analys. Plattformen kan hantera alla typer av kunder som behöver ett finansiellt verktyg, men i första hand riktar man sig till banker, kapitalförvaltare och ”family offices”. Framöver är planen att , med hjälp av partnerskap och med hjälp av banker, växa i Norden för att i ett senare skede expandera globalt.

Malin Schmidt, Kodiak Hub

Malin Schmidt är vd och grundaren bakom Saas-bolaget Kodiak Hub, som utvecklat en plattform som digitaliserar inköpsprocesser och leverantörssamarbeten och ger företag tillgång till data och analyser om sina leverantörer. Informationen kan röra alltifrån pris och kvalitet till hållbarhet och klimatpåverkan, och innehåller uppgifter som inköpare ofta behöver för att riskminimera och kunna ta välgrundade beslut i sina inköpsprocesser.

”En strategisk inköpare har en otrolig förhandlingsmakt. De kan gå in och säga att de vill se en förändring utifrån datan och påverka, inte bara sin leverantör, utan också var leverantören köper ifrån”, sa Malin Schmidt i en intervju med Di Digital i våras.

Idag har bolaget 35 anställda och preliminärt för 2022 uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR), till 25 miljoner kronor med ett minusresultat på 10 miljoner kronor. Målet är att dubbla omsättningen varje år, och för att uppnå tillväxtmålen plockade bolaget i våras in 55 miljoner kronor. Totalt har bolaget därmed tagit in 80 miljoner kronor sedan starten.

Boel Rydenå-Swartling, Charge Amps

Foto: Jack Mikrut

Entreprenören och affärsängeln Boel Rydenå Swartling är medgrundare av elbilsladdningsbolaget Charge Amps, som nyligen såldes till Kina för 724 miljoner kronor.

Teknikbolaget startades 2012 och levererar olika typer av laddningslösningar för elbilar. Det handlar till exempel om stationer, kablar och mjukvara som säljs både till slutkonsumenter och olika företag. Boel Rydenå-Swartling hoppade på under hösten 2013.

”Så här i efterhand kan det kännas självklart, men att ta en hobbyverksamhet och skapa ett tillväxtföretag är en krävande resa. Inte minst inom industriella varor. Men jag hade tidigare erfarenheter av att bygga verksamheter och när Fredrik ringde mig och frågade om jag ville vara med på resan var svaret glasklart, så jag gick in som delägare i bolaget”, säger hon i en artikel på företagets hemsida.

I mars 2022 tog Charge Amps in runt 150 miljoner kronor i nytt kapital från sina ägare. Värderingen på hela bolaget skrevs då till nästan exakt 1,5 miljarder kronor, med de nya pengarna inräknade. I maj 2023 vad det dags att fylla kassan igen, i ett tillskott på 100 miljoner kronor, till hälften fördelat på en nyemission respektive en kvittning av lån från storägarna OK Ekonomisk Förening och Skellefteå Kraft. I transaktionen sjönk värderingen på bolaget samtidigt kraftigt i ett enda slag. Teckningskursen föll från 30,90 till 5,23 kronor, vilket innebär att hela Charge Amps värderades till 353 miljoner kronor - motsvarande ett ras på hela 76 procent på nästan exakt tolv månader)

Utöver sin roll som entreprenör är Boel Rydenå-Swartling dessutom en aktiv affärsängel. Hon har bland annat agerat rådgivare genom bolagsinkubatorn Sting, och investerat till exempel Care to Translate, som vill råda bot på tolkbristen inom vården med sin digitala översättningstjänst, och artistbokningstjänsten Gigital.

De vann utmärkelsen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022:

Lena Apler, Collector Bank

Foto: Jonas Eng

”För 18 år sedan fanns inte begreppet startup och många tittade snett och flinade bakom ryggen på mig. Men att grunda Collector visade sig vara ett rätt bra beslut”, sa Collectors medgrundare Lena Apler, när hon tog emot utmärkelsen.

Anna Urombi, Addtruly

Foto: Jonas Eng

”Det känns helt overkligt! Många av de nominerade är kvinnor jag själv ser upp till, som exempelvis förra årets vinnare Lena Apler”, sa Anna Urombi, medgrundare av Göteborgsbolaget Addtruly som matchar ihop företag med gräsrotsorganisationer, när hon tog emot utmärkelsen.

Vanja Tufvesson, Pink Programming

Foto: Pax Engström Nyström för Dagens Industri

”Det är så klart jättekul. Jag har känt stort stöd från både privatpersoner och sponsorer ända sedan starten med Pink Programming”, sa Vanja Tufvesson, grundare av föreningen Pink Programmering som har som mål att få fler kvinnor att börja programmera, när hon mottog utmärkelsen.

Anne Kihlgren, Dynamic Code

Foto: Pax Engström Nyström

”Det är så kul att få den här utmärkelsen nu! Jag har jobbat med säkra hälsotester och diagnoser i många år men det är nu det händer. Att vården digitaliseras är en naturlig och viktig utveckling och vi ser att vi fyller en viktig roll i att ge människor bättre kontroll över sin hälsa genom våra testlösningar”, sa Anne Kihlgren, grundare av testbolaget Dynamic Code, när hon fick utmärkelsen.

Sana Alajmovic, Sigrid Therapeutics

Foto: Pax Engström Nyström

”Jag går inte omkring och tänker på mig själv som en förebild, men jag blir alltid glad när jag får höra av andra att min livsresa med Sigrid har inspirerat dem. Jag försöker att ta mig tid till att föreläsa för nästa generation av entreprenörer på universitet runtom landet och dela med mig av mina råd och erfarenheter”, sa Sana Alajmovic, medgrundare och vd för Sigrid Therapeutics som utvecklar ett pulver för att bekämpa diabetes, när hon fick utmärkelsen.

Sofie Wahlström, Brightact

Foto: Pax Engström Nyström

”Det känns väldigt fint att få uppskattning efter att ha jobbat med Brightact på fritiden under två och ett halvt år för att skapa en tjänst som kan rädda liv vid våld i nära relation, inte bara i Sverige utan i världen. Jag blev överraskad av vinsten eftersom det var en hel del otroliga kvinnor på listan som jag både ser upp till och respekterar”, sa Sofie Wahlström, 2022 års vinnare som tillsammans med Elinor Samuelsson har startat Brightact, ett digitalt matchningsverktyg för stöd vid våld i nära relationer där våldsutsatta kan få kontakt med allt från hjälporganisationer, jourer, socialtjänsten och advokater till kommuner, länsstyrelser, regioner och arbetsgivare.

