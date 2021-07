Robotrådgivaren tar in kapital: ”Växer snabbare än någonsin”

Genom en automatiserad tjänst kan robotrådgivaren Opti erbjuda finansiell rådgivning till en låg förvaltningsavgift. Nu tar bolaget in nytt kapital från såväl befintliga som nya investerare.

Fintechbolaget Opti grundades av entreprenören Jonas Hombert och finansprofilen Ann Grevelius 2014. Konceptet går ut på att genom ”smart teknik och matematik” kombinera omkring tio fonder och på så vis förvalta kundernas pengar. Den semiautomatiserade processen möjliggör en låg förvaltningsavgift på cirka 0,9 procent årligen.

Nu tar Opti in 44 Mkr i nytt kapital, vilket Breakit var först att rapportera om. Bolagets ordförande Ann Grevelius berättar att man inför finansieringsrundan primärt riktade in sig på de befintliga investerarna, varav merparten sköt till mer pengar samtidigt som vissa ökade sin ägarandel.

Bland de nya investerarna återfinns bland andra Evolution Gamings grundare Fredrik Österberg och Apoteas dito Pär Svärdson.

”Vi har under hela vår resa varit väldigt noga med vilka investerare vi vill ha, där till exempel långsiktighet och förståelse för affärsmodellen väger tungt. Även entreprenörsskap är viktigt för oss och vi har fortsatt valt att enbart arbeta med privata investerare”, säger ordförande Ann Grevelius.

Opti mer än dubblerade omsättningen förra året till 2,5 miljoner kronor med en förlust på 16 miljoner.

Under 2021 tycks verksamheten växa kraftigt – kundtillväxten per månad är drygt 700 procent högre än under 2020. Samtidigt har bolagets app passerat 250 000 nedladdningar.

”Vårt primära fokus ligger på tillväxt av antalet betalande kunder och det är här vi lägger all kraft i dagsläget. Sedan är vår absoluta målsättning att även bygga ett lönsamt bolag, men det kommer att ta ytterligare lite tid innan vi är där”, säger Ann Grevelius.

Även det exakta antalet kunder och summan förvaltat kapital stannar innanför Optis väggar.

”Vi har hittills valt att inte släppa exakta siffror utanför vår egen lilla grupp, men vi växer snabbare än någonsin och har tiotusentals betalande kunder samt miljardbelopp under förvaltning.”

Optis koncept delas av flera aktörer på den svenska marknaden. Störst är Lysa, som under våren passerade tio miljarder i förvaltat kapital. Bolaget stod för hela 8 procent av det totala nettosparandet i fonder 2020, enligt siffror från branschorganisationen Fondbolagens förening. En annan svensk robotrådgivare som väckt uppmärksamhet är Fundler, som nyligen rekryterade tidigare Swish-vd:n Anna-Lena Wretman. Fundler har i dagsläget omkring 55 000 kunder och 5 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Enligt ordföranden Ann Grevelius är konkurrensen från andra robotrådgivare dock inget problem för Opti.

”Vi står starkt i konkurrensen, men det är viktigt att komma ihåg att vi alla är utmanare och främst konkurrerar med storbankerna och andra etablerade aktörer. De flesta som väljer oss jämför inte med andra 'robotrådgivare' utan hittar oss för att de inser att de får en väldigt bra kapitalförvaltningstjänst.”