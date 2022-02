Rekorddystra siffror från svensk e-handel

För första gången någonsin hamnar Pricerunners e-handlarindex under 60. Detta efter ett år av osäkert pandemiläge, komponentbrist och logistikkaos. ”Den pessimistiska framtidstron är inte oväntad” säger Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert hos Pricerunner.

Pricerunners e-handlarindex drog igång 2018, och tar varje kvartal tempen på e-handeln. Indexet baseras på hur de tillfrågade e-handlarna bedömer att försäljningen utvecklats i jämförelse med det senaste kvartalet, hur försäljningsläget upplevs idag och hur de tror att försäljningen kommer utvecklas under ett år framöver.

Enligt fjärde kvartalets mätning är det framtidstron och upplevelsen av nuläget som har en svacka.

”Många e-handlare hade ett urstarkt fjärde kvartal under 2020 med rekordvinster, där hårda restriktioner ledde till att fler handlade på nätet. De här starka siffrorna behövde man sedan under samma period 2021 jämföra sig emot, samtidigt som man tampades med fortsatta logistikproblem. Undersökningen har dessutom gjorts under en skakig tid på börsen, så den pessimistiska framtidstron är inte oväntad” säger Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert hos Pricerunner.

Fraktproblemen har varit den stora huvudvärken, två tredjedelar av de tillfrågade företagen säger att det är en av aspekterna som påverkade dem mest. Över hälften svarade att ökade produktionskostnader har präglat verksamheten under 2021.

Men allt är inte nattsvart – 70 procent har haft en ökad eller samma omsättning under 2021 som under 2020. I snitt har företagens omsättning gått upp med 24 procent.

Det fjärde kvartalet innebar shoppinghögtider som julen och Black Friday. Utöver logistikproblem upplevde en fjärdedel av handlarna ett svalnat intresse för Black Friday från kunderna, och 15 procent struntade i att ha kampanjer under perioden. Men än finns intresse för det importerade shoppingjippot – över en tredjedel säger att den utgör en betydande intäktsperiod för deras verksamhet, och 26 procent svarar att Black Friday-reorna har ökat deras omsättning under julhandeln. Det ger dessutom möjlighet för handlarna att rensa ut lagren.

”Det råder en tydlig hatkärlek till Black Friday. Det är tydligt att shoppinghögtiden har växt till att bli ett fenomen vi alla måste förhålla oss till, även om varken e-handlare eller konsumenter är lyriska över hur den påverkar e-handeln i stort” kommenterar Evelina Galli.

Under torsdagen kom beskedet att samtliga restriktioner slopas den 9 februari. Evelina Galli tror inte på en återgång till hur det var innan pandemin.

”Jag tror att många som innan pandemin hade för vana att handla i butik numera har blivit tvingade att bli mer bekanta med nätshopping, vilket talar till e-handelns fördel. Men självklart innebär det också att pengar som annars kanske skulle ha hamnat på ett online-köp i stället läggs på en god middag på restaurang, en resa eller en annan typ av upplevelse.”

Läs mer: Grundaren säljer Pricerunner – för andra gången: ”Kunde kanske fått en högre värdering på börsen”