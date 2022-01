Redaktionen tipsar: Bästa reportagen 2021

2021 går till historien som ännu ett rekordår för techsektorn. Under året har investeringarna i de europeiska techbolagen mer än trefaldigats jämfört med året innan, enligt en rapport från riskkapitalbolaget Atomico.

Bland tillväxtraketerna finns inte minst många svenska bolag som tagit plats på Di Digitals spalter i nyhetsartiklar, genomgångar, reportage och intervjuer.

Nedan listar redaktionen långläsningen från året som du inte får missa.

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski. Foto: Josefine Stenersen

Sebastian Siemiatkowski talar ut om kritiken: ”Jag blev utfrusen”

På tre år har Klarnas värdering exploderat från 19 till 390 miljarder kronor. I Di Digitals intervjupodd Startup Stories berättar bolagets vd Sebastian Siemiatkowski om ambitionen att bli USA:s och hela världens shoppingmotor – och om kritiken mot bolagets affärsmodell.

Pernilla Nyrensten. Foto: Jesper Frisk

Började i pappas garage – nu blir Pernilla Nyrensten börs-vd: ”Vad man klarar med sunt bondförnuft”

När Revolution Race RVRC +3,15% Dagens utveckling noterades på Stockholmsbörsen i somras blev vd:n

Pernilla Nyrensten historisk som den första kvinnan att grunda och ta ett bolag till Stockholmsbörsens huvudlista.



Jakob Ehrensvärd är den tekniska hjärnan bakom Yubico. Foto: Johanna Ehrensvärd

Säkerhetsstjärnan som inte gillar lösenord: ”Bank-id borde vara statligt”

Det svenska säkerhetsbolaget Yubico har tekniken för att göra världen lösenordsfri. Men hjärnan bakom lösningen är inte helt säker på att det är en bra idé.

Foreos svenske vd Miroslav Slavic och grundaren Filip Sedic. Foto: Toby Selander

Silikon-miljardären: ”Jag vill investera i svenska startupbolag”

Filip Sedic har byggt två miljardbolag med vibrerande silikonprodukter som gemensam nämnare. Nu vill han investera i svenska startupbolag inom ”hälsa och välbefinnande”.

Brad Smith. Foto: Jack Mikrut

Microsofts toppchef i exklusiv intervju: Hyllar Sverige – och skickar känga till Facebook

Brad Smith är något så ovanligt som en hög techchef som vågar säga vad han tycker.

Alexis Priftis.

Budbolagsvinnarens råd till andra entreprenörer: ”Ha inte en exitplan”

Alexis Priftis grundade Instabox 2015. Nu värderas bolaget till 7 miljarder kronor.

Jarno Vanhatapio. Foto: Jesper Frisk

Na-kds vd: ”Vi har fått anbud som når enhörningsstatus”

2021 är någon av det mest turbulenta år Na-kds vd och grundare Jarno Vanhatapio varit med om.

Arli Mujkic som barn.

Började koda med penna och papper – nu noterar han sin techutmanare

Arli Mujkic kom till Enköping från Bosnien som 7 år gammal. I år noterades hans techbolag Epti på First North.

Stefanie Najafi och Jenny Johansson från Eyescanner Technology är årets vinnare på Female Founders. Foto: Pax Engström Nyström

Miljarderna fortsätter rulla in till män – dödläge för kvinnors bolag

I fjol gick återigen 1 procent av kapitalet som investerades i Sverige till bolag grundade av kvinnor, medan andelen i mixade team gick upp. Det visar Di Digitals årliga kartläggning av privatägda teknikbolag som tog in en investering under 2020.

Foto: Bloomberg Creative Photos

Stor genomgång: Svenska doldisbolag gör succé i kryptovärlden

Sverige har beskrivits som sena i utvecklingen när det kommer till att anamma kryptotillgångar. Samtidigt finns det flera kryptosatsningar i landet som gör avtryck globalt.

Stora delar av Northzones team i Stockholm, fotograferade i den nyrenoverade kontoret högst upp i ett av Kungstonen på Kungsgatan i Stockholm. Från vänster, Pär-Jörgen Pärson, William Jilltoft och Maxine Rior. Foto: Cornelia Jönsson

Stjärninvesteraren letar ny enhörning: ”Blockkedjefinans är nästa grej”

År 2012 fanns tre enhörningsbolag i Europa – i dag är det en bra bit över 100. Mitt i den galna rusningen står Northzone som precis fyllt 25 år, och funderar på hur de ska hitta nästa megasuccé.

Fanny Sjöström och Johanna Sjögren har grundat Swiftr, en av aktörerna som finns på den svenska marknaden. Foto: Amanda Lindgren

Stålbad för gymutmanare – avhopp, växande förluster och likvidationshot Gymutmanarna vill revolutionera hur vi tränar genom ett ”Spotify för träning”. Men när pandemin kom flydde kunderna – med stigande förluster, avhoppade investerare och likvidationshot som följd. Nu hoppas bolagen på en ny chans när världen öppnar upp.

Martin Lorentzon har grundat Spotify tillsammans med Daniel Ek. Foto: JESSICA GOW / TT, JESSICA GOW

Här är Sveriges 81 teknikmiljardärer 2021 – fler och ännu rikare

Antalet svenskar som blivit miljardärer på digitala affärer och teknik ökar snabbare än någonsin, totalt har 23 nya namn tillkommit till Di Digitals årliga kartläggning på bara tolv månader.

Bianca Ingrosso. Foto: Jesper Frisk

Vinstmarginaler på 90 procent – så mycket tjänar Sveriges influerare

De är unga och har byggt upp miljonföretag kring sig själva på bara några år – med vinstmarginaler som piskar andra branscher flera gånger om.