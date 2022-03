Rapport visar: Vois lagerlokal saknade brandlarm

Det rapporterar brittiska BBC.

I artikeln uppger en talesperson för Voi att säkerhet är ”första prioritet” för elscooterbolaget. Men rapporten från den lokala brand- och räddningstjänsten Avon Fire and Rescue Service ger en annan bild.

Enligt rapporten orsakades branden av ett elektriskt fel, troligtvis överladdande batterier eller överhettade, intrasslade förlängningssladdar. Vidare saknade lagerlokalen både brandlarm och värmedetektorer, och var endast försedd med en enda brandsläckare.

Vois brittiska talesperson Matthew Pencharz uppger till BBC att Voi följer landets alla hälso- och säkerhetsföreskrifter i sina lagerlokaler. Han säger även att lokalen, belägen i Brislington, ett område i sydöstra delen av staden Bristol, England, drivs av ”tredje part”.

Brandmän från Avon Fire and Rescue Service uppges ha ägnat mer än fyra timmar åt släckningsarbetet och dess efterdyningar. Av deras rapport framgår även att lokalen inte hade någon bakdörr. Dess enda ingång var en metalljalusi som brandmännen fick skära sig igenom.

Rapporten konstaterar att hela lokalen var ”kraftigt rökskadad” och brandmännen var tvungna att ta bort alla 203 elscootrar av ”säkerhetsskäl”. Enligt brandmännens anteckningar var samtliga batteriladdare inblandade i branden. Alla avlägsnades och placerades i vatten.

Enligt brittiska brandlarmsregler måste alla kommersiella lokaler och affärslokaler ha ett lämpligt branddetekteringssystem.

Matthew Pencharz från Voi uppger att bolaget har ”arbetat nära Avons brand- och räddningstjänst för att grundligt undersöka och implementera alla nödvändiga åtgärder och för att säkerställa att denna situation inte inträffar igen”, skriver BBC.

Batteribranden i Bristol rimmar illa med Vois ambition om att framstå som ett hållbart bolag. Bolaget har även utmaningar med att deras elsparkcyklarna ofta dumpas i sjöar och vattendrag, vilket Di Digital rapporterat om.

Vidare har Voi uppgett för Di Digital att deras elscootrar produceras i Kina, där industrin och gruvnäringen kan vara svåra att genomlysa.

”Ambitionen är att tillverkningen av elsparkcyklar ska flyttas till Europa när det är möjligt”, sa Vois hållbarhetschef Sarah Badoux till Di Digital den 5 februari i år.

Hon uppgav då att Voi även undersöker om fordonens battericeller, som i dag produceras av koreanska Samsung i Kina, kan börja produceras i Europa redan nästa år.

Voi förbereder börsnotering

Det svenska elscooterbolaget Voi finns i dag i runt 80 olika städer i Europa. Bolaget har över 1.000 medarbetare, över 6 miljoner användare, och omsatte nästan 900 miljoner kronor under 2021, enligt Di Digitals beräkningar.

Voi tog nyligen in drygt 1 miljard kronor i nytt riskkapital. Kapitalrundan värderade hela bolaget till mellan 8 och 9 miljarder kronor, utan det nya kapitalet inräknat. Voi uppges nu kratta inför en eventuell notering på en nordisk börs under andra halvåret i år, eller under 2023, vilket Di Digital rapporterat om.

Under tisdagen kunde Di Digital även rapportera att en delägare i Voi har starka kopplingar till ryska staten. Delägaren, som heter Alexander Eliseev, har även gjort affärer med den sanktionslistade oligarken Aleksej Mordasjov.