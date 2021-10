Prispress när HBO gör comeback i Sverige

Di Digital kunde tidigare under hösten avslöja att den internationella storsatsningen HBO Max rullar ut i Sverige den 26 oktober. Samtidigt skrotas den lokala tjänsten HBO Nordic.

I dag avslöjades prislappen, som kommer ligga på 89 kronor i månaden, att jämföra med månadsavgiften på HBO Nordic som var 109 kronor. Vid ett abonnemang på 12 månader betalar man för åtta månader, 699 kronor.

Även konkurrenterna Disney plus och Netflix tar i dagsläget 89 kronor per månad, men i Netflix fall gäller det enbart det billigaste abonnemanget med en användare per tillfälle.

HBO Max lanseras i 27 europeiska länder, där Sverige, Danmark, Norge, Finland, Spanien och Andorra är först ut.

Utöver HBO:s originalinnehåll kommer plattformen att erbjuda DC, Cartoon Network och inte minst Warner Bros, vars filmer kommer att finnas tillgängliga 45 dagar efter den svenska biopremiären.

”Snart har HBO Max landat i 27 länder i Europa och 67 länder i hela världen – och vi är inte klara än. Målet är 190 länder 2026”, säger Johannes Larcher, vd för HBO Max International.