Pressat Na-kd säkrar minst 750 miljoner kronor

E-handlaren Na-kd säkrar finansiering efter ett svettigt halvår. Dels via existerande ägare, men även via ett lån från det amerikanska riskkapitaljätten Triplepoint på upp till 50 miljoner euro. ”Vi tar in pengar av en anledning – att ställa om till lönsam tillväxt under 2023”, säger bolagets tillförordnade vd Oscar von Konow.