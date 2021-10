Pr-jätten ger sig in i kampen om influerarmiljonerna

Kommunikationskoncernen Patriksson Group nya giv stavas influerarplattform. Satsningen går under namnet INC Social och ska matcha ihop varumärken med influerare jorden runt. Den görs som ett samarbete med mjukvarubolaget Ubit, via ett eget företag inom byråns koncern.

”Sedan ett antal år tillbaka har vi sett behovet av att effektivisera vårt arbete med hjälp av bättre teknikplattformar. Influencer marketing (marknadsföring med influerare reds anm.) är i sin tur en viktig del av arbetet med räckvidd. Det har tagit oss 2,5 år att utveckla den här plattformen”, säger Patrikssons medgrundare Lena Patriksson Keller.

Hittills är 200 kreatörer kopplade till plattformen, bland andra Rami Hanna och Sania Claus. Det blir ytterligare ett steg in på influerarmarknaden för Patriksson, som redan representerar kända namn som Hedda Stiernstedt och Caroline Winberg via ett annat dotterbolag.

Nytillskottet innebär att det kommer ännu en konkurrent på marknaden för plattformarna som ska matcha ihop influerare med varumärken. Beatly, Group M och Socialmatch har alla liknande lösningar. Dessutom finns det en en rad influerarnätverk som jobbar med att förmedla affären mellan kreatörer och varumärken.

”Det här bidrar till vårt ekosystem. Ser man till vår befintliga influencer-del så har det varit en väldigt bra affär för oss, även om den är relativt liten i jämförelse med våra andra intäktsben”, säger Lena Patriksson Keller som inte räds konkurrensen.

Gemensamt för många av bolagen är att de dras med lönsamhetsproblem. När branschsajten Resumé gick igenom siffrorna för 2019 hos de största nätverken gick det genomsnittliga bolaget back med 3 miljoner.

”I vår egen 'talent agency' ligger vinstmarginalen på runt 20 procent, så det är inte några problem som vi ser. Jag kan inte tala för andra, men jag tror att det inte bara räcker med att ha bra teknik. Man måste också ha nätverken, kunskapen om branschen”, säger Lena Patriksson Keller.

Patriksson grundades 1999. Under 2020 omsatte Patriksson Communication AB 49 miljoner kronor och gjorde en vinst på 1,5 miljoner kronor.

Influerare En influerare är en person som använder sociala medier för att påverka sina följare. Det kan vara kändisar, makthavare eller privatpersoner som bygger upp en aktiv följarbas. Vissa influerare tjänar pengar genom så kallad ”influencer marketing” där de genom sitt konto gör reklam för produkter eller bolag. I Sverige har vi flertalet influerare som även byggt upp entreprenörskap och egna varumärken. Kallas för ”influencer” på engelska