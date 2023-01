Polestar-samarbete lyfter svenska elbåtsuppstickaren

”Att nu kunna ta båten mellan Göteborg–Oslo på en dag med befintliga snabbladdningsstationer är ganska stort”, säger Candelas vd och grundare Gustav Hasselskog till Di.

På tisdagen visades resultatet av den svenska elbåtsuppstickaren Candelas samarbete med den USA-noterade elbilstillverkaren Polestar upp. Volvo Cars-avknoppningen har levererat batterier och laddningssystem till bolagets eldrivna bärplansbåt Candela C-8, som beskrivs som världens mest effektiva båt.

”Candela C-8 Polestar powered”, som den uppdaterade varianten kallas, har utrustats med ett Polestar 2-batteri på 69 kWh som anpassats till maritimt bruk. Med det nya batteriet under huven har man lyckats förlänga båtens räckvidd med hela 30 procent till 57 sjömil, eller 10,5 vanliga mil för den som föredrar landmått, vid en hastighet på 22 knop. Det kan jämföras med konkurrenten Xshores eldrivna motsvarighet Eelex 8000 som klarar cirka 20 sjömil vid samma hastighet. Då med ett nästan dubbelt så stort batteri.

Anledningen till att Candelas båt är så energieffektiv är den så kallade bärplanstekniken. Med hjälp av två bärande vingar nedsänkta i vattnet så flyger Candelas båtar cirka en meter ovanför vattenytan, vilket minskar friktionen radikalt.

”En konventionell båt kräver fruktansvärt mycket energi, hela 15 gånger mer per kilometer än en personbil. Om man elektrifierar båtar bara genom att byta ut bensinmotorn mot en elmotor får du ingen räckvidd, såvida du inte lastar båten med så mycket batterier att den nästan sjunker. Med bärplanstekniken är energiåtgången 80 procent lägre. Nu har vi kommit igenom en resa som exempelvis inte flyget inte har kunnat göra än”, säger Gustav Hasselskog.

Batterierna från Polestar klarar dessutom snabbladdning. Det innebär att man kan ladda upp batteriet från 10 till 80 procent på cirka 40 minuter. Och på laddningsfronten till sjöss händer det en hel del just nu, till exempel ska ett EU-finansierat projekt leverera 400 laddare mellan Göteborg och Kristiansand, och det norska elbolaget BKK bygger ett snabbladdningsnätverk i Norge.

Framöver kommer även taxivarianten P-8 att drivas med Polestars batterier. Och det är den kommersiella trafiken som Candela sätter sitt största hopp till.

”Där kan vi sänka kostnaden för operatörerna ganska rejält. Det finns ekonomiska incitament att göra omställningen inte bara för ett grönt samarbete”, säger Gustav Hasselskog.

När det gäller driftsekonomin är det enligt bolaget enorma skillnader mellan Candelas bärplansbåt och en bensindriven motsvarighet. Bränslekostnaden för en sträcka motsvarande den mellan Göteborg och Oslo hamnar en bra bit över 5.000 kronor, att ladda för motsvarande sträcka kostar ett par hundralappar.

”Det är ju i princip gratis. Och så behöver du inte ha dåligt samvete heller”, säger Gustav Hasselskog.

För Polestars del var aldrig planen att ge sig in i båtbranschen. Enligt bolagets operativa chef Dennis Nobelius var det på initiativ av Northvolts vd och grundare Peter Carlsson som de båda bolagen kom i kontakt med varandra. Och i efterhand är de mycket nöjda med vad samarbetet resulterat i.

”Vi försöker alltid stötta transformationen i samhället, som vi tidigare gjort via samarbeten med både Cake och Allebike. Och nu gör vi det i även båtbranschen. Och så lär man sig alltid något, i det här fallet mer om vad som krävs i maritim miljö.”

Och utan att gå in på detaljer avslöjar Dennis Nobelius att det kommer att komma mer ur samarbetet.

”Vi tittar på hur en Polestar-design skull kunna se ut till sjöss. Ihop med Candela såklart”, säger han.

En amfibiebil månne?

”Nej, det tror jag vi överlåter till Elon Musk att fundera på.”

Candela

Värdering: 1,4 miljarder kronor (2021).

Verksamhet: Elbåtstillverkare.

Omsättning och mål: Under 2021 hade Candelakoncernen en en nettoomsättning på knappt 20 miljoner kronor, att jämföra med 2020 där nettoomsättningen landade på runt 32 Mkr. I år räknar man med en omsättning i storleksordningen 400 Mkr. Under året är målet att leverera 100 C-8-båtar av C-8, varav majoriteten är utrustade med Polestars batteri.

Storägare: Gustav Hasselskog, EQT Ventures och Ted Talks grundare Chris Anderson.

Börsplaner: Inga i närtid, men Candela utesluter inte en notering i framtiden.

Produktion: Tillverkningen har under sommaren flyttats från Lidingö till en ny fabrik i Rotebro norr om Stockholm, som i en första etapp är på 5.000 kvadratmeter.