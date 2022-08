Poddtrion lyfter – H&M-arvingen Tom Persson investerar

Nybildade poddkoncernen Third Ear Studio har fått en ”flygande start” för sitt prenumerationserbjudande. Nu tar man in 10 miljoner kronor, varav lejonparten kommer från H&M-arvingen Tom Persson.

Mitten: Tom Persson, som äger och driver mediegruppen Co_Made. Till vänster: Carl Fridsjö, arbetande styrelseordförande för det nya bolaget Third Ear Studio. Till höger: Martin Johnson, vd för Third Ear Studio.

Poddkoncernen Third Ear Studio bildades i november i fjol genom en sammanslagning av produktionsbolagen Soundtelling, Just Stories och danska Third Ear. Målet var då att surfa på den nya marknad för podd-prenumerationer som Apple, Acast och Spotify banat väg för, vilket Di Digital rapporterat.

Satsningen backas av H&M-arvingen Tom Perssons bolag Co_Made, som är ett slags nätverk av bolag inom ljud- tv- och filmproduktion.

Third Ear Studio utmärker sig i poddsektorn genom att till stor del kontrollera både sin egen utveckling och produktion, försäljning, licensiering och distribution.

Nu meddelar bolaget att sitt nya prenumerationserbjudande Third Ear+ lockat knappt 20.000 nytillkomna prenumeranter, vilket man beskriver som en ”flygande start”. Några av de titlar som lockar uppges vara ”true crime”-poddarna Spår och Skuggland, samt Uppgång och Fall, som är dokumentärer ur företagsvärlden.

”Varje prenumerant betalar 49 kronor per månad, så detta motsvarar kring 10 miljoner kronor i återkommande, årliga intäkter”, säger bolagets arbetande styrelseordförande Carl Fridsjö.

Samtidigt fyller Third Ear Studio kassan med 10 miljoner kronor i en riktad nyemission med befintliga ägare.

”Jag investerar en miljon, vår vd Martin Johnson investerar 800.000 kronor, och resten kommer från Tom Perssons bolag Co_Made som är vår största externa ägare”, säger Carl Fridsjö.

Hur mycket omsätter ni?

”Vi omsatte 25 miljoner kronor 2021 och kommer växa i år. Vi räknar fortfarande med förlust, men de tio miljoner kronorna ska räcka ett tag. Kanske så långt som till lönsamhet 2024”, säger Carl Fridsjö.