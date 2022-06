Poddare tjänar 180.000 i månaden – på regnljud

Ljudet av åskoväder, en sprakande brasa eller undervattensljud har oväntat seglat upp som en vinnare på Spotify. Det handlar om flera timmar långa poddavsnitt vars syfte är att få lyssnaren att slappna av utan att tänka på vad den lyssnar på.

Men medan större producenter håller sig till traditionella samtalspoddar drivs genren, som kallas för ”White Noise”, av självständiga och i många fall anonyma aktörer. Och det kan leda till stora inkomster för den som lockar lyssnare. Det rapporterar Bloomberg.

”Människor uppslukas verkligen av det här”, säger Brandon Reed till tidningen.

Han är en av aktörerna som satsar på kategorin. I dag har Brandon Reeds avsnitt runt 100.000 lyssningar per dag och under fjolåret hamnade hans show på Spotifys topplista i fyra olika länder. Där har hans show utmanat populära program som ”The Daily” av New York Times om placeringen.

Inkomsterna från poddarna kommer både från prenumerationer och från de annonser som ofta spelas i början av avsnitten. Ju fler lyssningar – desto mer lukrativt.

Todd Moore, som driver podden ”Tmsoft’s White Noise Sleep Sounds” får enligt egen utsago 12,25 dollar per tusen lyssningar, vilket genererar honom intäkter om 180.000 kronor i månaden.

”Jag trodde aldrig att ett sidoprojekt med en app skulle bli mitt heltidsjobb”, säger han.