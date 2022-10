Personalstyrkan nära halverad på kryptoplattformen

Innehåll från SEB Annons

Vinnarna av New Ideas-priset i SEB:s The Next Awards är företaget Reselo. I juryns motivering står bland annat att ”Företaget inspirerar genom stora ambitioner att vara i framkant för hållbar ekonomi och materialförsörjning.”

Allt började för drygt två år sedan då Henrik Otendal, Josefin Larsson och Thomas Baumgarten råkade springa på varandra under ett evenemang för startups på KTH i Stockholm.

De upptäckte snabbt att de hade liknande idéer och ambitioner och bestämde sig för att satsa tillsammans.

– Affärsidén bygger på att vi har utvecklat en process där man tar restprodukter från skogsindustrin, som annars skulle ha eldats upp, och skapar ett gummi av, säger Henrik Otendal.

Henrik Otendal.

Reselos gummi blir ett hållbart alternativ till de två gummisorter som i huvudsak används idag; naturgummi och syntetiskt gummi som är baserat på olja.

– Vårt gummi blir kostnadseffektivt. Materialegenskaperna är likadana som de gummisorter som finns idag, och det går att tillverka i den befintliga utrustning som tillverkarna redan har.

Reselos tre grundare började ringa runt till potentiella kunder som de gärna ville samarbeta med.

– Efter 15 samtal hade alla sagt ja till att utvärdera vårt material i deras produkter, och trenden har fortsatt, säger Henrik Otendal och nämner skor, mode, friluftsliv, träningsutrustning och leksaker som kategorier av branscher där intresset är särskilt starkt.

Med hjälp av RISE Processum i Örnsköldsvik togs Reselos nya gummi fram i mindre upplaga.

– Nu är vi i en kapitalanskaffningsprocess för att sätta upp vår egen tillverkning. Vi räknar med att ha en pilotanläggning klar under 2023 och en industriell anläggning klar för att börja producera 2025, och sen skala upp.

Som vinnare av New Ideas-kategorin tilldelas Reselo en plats i tillväxtprogrammet Greenhouse med skräddarsydd expertrådgivning. Man garanteras också en plats i SEB Innovation Forum, med möjlighet att pitcha företaget inför 200 investerare.

– Det betyder enormt mycket. Vi tror att tiden fram till att vi kan vara ute på marknaden kommer att förkortas rejält genom att vi får chansen att träffa rätt investerare från början, säger Henrik Otendal.

Han konstaterar också att det är en ständig kamp att driva ett startup-bolag.

– Allt tar längre tid än man tror. Men den här vinsten är ett sätt för oss att nå igenom bruset, vi får lite uppmärksamhet vilket betyder mycket eftersom det är en bit kvar tills vi är ute på marknaden.

– Dessutom har hela processen varit superkul och inspirerande med bra frågor och input från en väldigt professionell och namnkunnig jury.

