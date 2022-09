Partierna ger miljoner till Facebook – de betalar mest

Regeringen vill slopa den skattenedsättning som gällt för vissa typer av datorhallar i Sverige sedan 2017. Punkskatten för drift av stora serverhallar sänktes då med hela 97 procent till 0,5 öre per kilowattimme, till samma nivåer som den tunga industrin haft sedan 1990-talet, från att dessa verksamheter tidigare betalade samma skatt som hushållen. Sedan dess har skattesatserna höjts något, i år betalar hushåll 36 öre per kilowattimme och serverhallarna 0,6 öre per kilowattimme.

Sänkningen genomfördes för att locka investeringar till Sverige. Hittills har totalt 80 företag tagit del av en nedsättning på drygt 1,3 miljarder kronor. Från början trodde regeringen att 235 företag skulle ta del av stöden, men efter fem år står det klart att en stor del av skatterabatten gått till ett begränsat antal större företag. Det handlar bland annat om de amerikanska teknikjättarna Amazon Web Services, Facebook och Microsoft som etablerat flertalet anläggningar i både norra och mellersta Sverige.

Tillgången till grön energi har ofta beskrivits som huvudanledningen till valet av Sverige av teknikjättarna själva, men dessa bolag har dragit nytta av skattesänkningen. Subventionen är därmed kontroversiell, inte minst i en tid med höga elpriser, då serverhallarna skapar förhållandevis få direkta arbetstillfällen.

För bara någon vecka sedan riktade Riksrevisionen hård kritik mot skatterabatten, vilket Di rapporterade om. Man ansåg att reformen ”vilade på underlag med tydliga brister” och att ingen hänsyn togs till vilka effekter de energiintensiva serverhallarna skulle ha på elsystemet. Riksrevisionen uppmanade samtidigt regeringen att utvärdera skatterabatten.

Nu har finansminister Mikael Damberg (S) beslutat sig för att följa rådet. Regeringen meddelar att de arbetar med att ta fram ett förslag för att skattesänkningen för serverhallar ska slopas, och det så fort som möjligt. Regeringen menar att förutsättningarna för fem år sedan var ”helt annorlunda än i dag” och att det därför finns ”anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då”.

Di söker Amazon Web Services och Microsoft för kommentarer.