Paret Obama dumpar Spotify för Amazon

För två månader sedan rapporterade Bloomberg att paret Barack och Michelle Obama inte skulle fortsätta ge ut poddinnehåll på Spotify. Avtalet, som Spotify tecknade med parets produktionsbolag Higher Ground 2019, förlängs därmed inte när det löper ut senare i år.

Nu står det klart att paret istället går vidare med Audible istället. Under tisdagen stod det klart att paret tecknat ett flerårigt avtal med Amazons ljudboksbolag, rapporterar The Verge.

Enligt nyhetssajten var paret frustrerade över begränsningarna som följde med att ge ut poddserier som The Michelle Obama Podcast och Renegades: Born in the USA, som Barack Obama gjorde ihop med rockstjärnan Bruce Springsteen, på Spotify. Detta eftersom Spotify insisterade på flera månader långa exklusivitetsfönster.

Beslutet att inte förlänga avtalet var ömsesidigt, heter det. Spotify uppges inte ha gett paret något erbjudande om att förlänga kontraktet.

”På Higher Ground har vi alltid försökt lyfta röster som förtjänar att bli hörda - och Audible investerar i att förverkliga den visionen tillsammans med oss”, säger den förre presidenten Barack Obama i ett uttalande.