Paradox-grundare säljer rollspel i mångmiljonaffär

Riotminds startade 2000 av Theodore Bergqvist och Magnus Malmberg när bolaget köpte varumärket Drakar och Demoner efter att spelföretaget Target Games gått i konkurs.

Under drygt 20 år har bolaget byggt en portfölj av varumärken inom fantasy och skräck och lanserat en rad spel till en internationell marknad.

I fjol sålde Riotminds varumärket Drakar och Demoner till Fria Ligan. Nu säljs alltså resterande varumärken ”Trudvang Chronicles”, ”Lex Occultum” och ”Ruin Masters”, titlar som gjort mer avtryck globalt än bland svenska rollspelsintresserade.

Köpesumman är hemlig men borde, enligt vad Di erfar, ligga en bra bit över 10 Mkr.

CMON är ett av världens största brädspelsbolag och börsnoterat i Hongkong.

De två bolagen har samarbetat tidigare. CMON har bland annat utvecklat brädspel som bygger på Riotminds ”Trudvang Chronicles”, en engelskspråkig version av ”Drakar och Demoner”.

Riotminds har inga anställda, men anlitat en rad frilansare. Theodore Bergqvist har stått för text – rollspel är grovt uttryckt böcker – medan Magnus Malmberg gjort all layout och skött kontakter med tryckerier.

De båda grundarna äger 50 procent vardera av bolaget som i fjol omsatte 5 Mkr och visade ett rörelseresultat (ebit) på 3,1 Mkr.

För serieentreprenören Theodore Bergqvist, som bland annat grundade Paradox PDX -2,44% Dagens utveckling Interactive långt innan det stöptes om till att bli en renodlad och numera börsnoterad spelutvecklare, skapar affären blandade känslor.

”Det känns som slutet på en lång resa. Både vemodigt och roligt. Vi har sålt allt i bolaget men vi får se, det kanske trillar in någon ny idé som vi vill förverkliga. Roligt såklart eftersom det är ett erkännande att ett stort internationellt börsbolag är intresserade av något vi byggt upp genom åren”, säger han.

Varför säljer ni?

”VI fick ett bra bud som vi inte kunde tacka nej till och vi kände väl att vi har gjort så mycket vi kan med de här varumärkena. CMON kan ta det till en annan nivå. Vi har dessutom andra projekt som tar mycket tid som vi båda vill fokusera på.”

Theodore Bergqvist är medgrundare och vd i ai-bolaget Turbotic, som utvecklar en plattform för att skapa självkörande bolag genom att koppla samman ai och automationslösningar för användning inom finans, hr, support och andra funktioner.

Bolaget har hittills lockat till sig 60 Mkr i riskkapital bland annat från Öresund.

”Vårt mål var i huvudsak att hålla rollspelshobbyn vid liv. Nu lever och frodas den som aldrig förr och det känns rätt att lämna över till andra”, säger Magnus Malmberg, som till vardags arbetar som informationsingenjör i kärnkraftsindustrin.

Hur mycket Riotminds spel dragit in genom åren är grundarna förtegna om, mer än att det varit en bra affär och en, som Theodore Bergqvist uttrycker det: kul kulturgärning.

”Vi har haft många lyckosamma Kickstarter-kampanjer och har byggt upp en distributionskanal internationellt. Vi har haft bra marginaler på de spel vi har sålt och även om merparten gått till att återinvestera vinsten i nya projekt har vi genererat bra överskott.”

Gräsrotsfavorit

Det första stora svenska rollspelet ”Drakar och demoner”, släpptes i Sverige 1982.

1999 köpte Theodore Bergqvist och Magnus Malmberg varumärket ur konkursboet i Target Games samtidigt som de startade Riotminds.

Under åren har bolaget gjort en rad lyckade så kallade gräsrotsfinansieringar, bland annat för en ny version av ”Drakar och Demoner”, som gavs ut 2016.

2017 fick de via en kampanj hos Kickstarter in cirka 2,7 Mkr till en engelskspråkig version av Drakar och Demoner under namnet ”Trudvang Chronicles”. Spelet utsågs samma år till ett av de mest emotsedda rollspelen, enligt ansedda brittiska rollspelsajten Enworld.

Den mest framgångsrika kampanjen, som drog in närmare 14 Mkr, gjordes i samarbete med CMON för ”Trudvang Legends”.

Ytterligare en annan för ”Lex Occultum” gav 1,7 Mkr.