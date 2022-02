Pantar take away-muggar – köper fransk konkurrent

Svenska & Repeat, som grundades 2019, har tagit fram returstationer där kunder kan få pant för returnerade engångsartiklar. Tjänsten lanserades 2020, och stationerna finns i dag på runt 400 restauranger runt om i landet.

Men & Repeat har även ögonen på en expansion. Tidigare i februari annonserades ett kliv in på den franska marknaden i och med ett samarbete med spökköket Not So Dark och kedjan Bagelstein. I och med bolagets två nya partners når man ut via 250 restauranger i landet.

Nu väntar ytterligare en framstöt på den franska marknaden. & Repeat köper Bare Pack, som enligt egen utsago är Frankrikes största aktör inom återanvändningsbara take away-förpackningar. Köpeskillingen landar på 20 miljoner kronor.

”Vi har nu heltäckande tjänster som kan skapa verklig förändring när det kommer till att lösa problemen med take away-förpackningar. I och med förvärvet blir vi den enda aktören i Europa som fullt ut kan hjälpa foodservice-sektorn i övergången till cirkularitet genom att erbjuda både återvinning och återanvändning. Båda behövs för att klara av utmaningarna vi har framför oss och nu står vi redo att hjälpa restauranger med den mest hållbara lösningen för just deras verksamhet”, säger Tor Espen Steinvik, vd på & Repeat, i ett pressmeddelande.

I fjol fyllde & Repeat kassan med 15 miljoner kronor i en runda ledd av norsk-svenska Alliance Venture tillsammans med affärsänglar som e-handelsveteranerna och Eequity-grundarna Magnus Wiberg och Patrik Hedelin. Men än så länge är bolagets nyckeltal blygsamma. Under 2020 omsatte & Repeat AB 249.000 kronor och gjorde en förlust på strax under 2,5 miljoner kronor.

