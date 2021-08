Över 750 miljarder upp i rök för Kinas teknik-kungar

Under den senaste tiden har den kinesiska regeringen signalerat att hårdare regleringar är att vänta för landets teknikbolag. De mäktigaste grundarnas förmögenheter har följaktligen reducerats med motsvarande 754 miljarder kronor, rapporterar Financial Times . Samtidigt ökar rikedomarna inom grön teknologi – en sektor som Kina nu vill satsa hårdare på.

Tencents grundare Pony Ma har förlorat tolv miljarder dollar under den senaste tiden.

I tisdags förra veckan beskrev kinesisk statlig media onlinespelmarknaden som en form av ”opium” och ”elektroniska droger”, vilket bland annat nyhetsbyrån Bloomberg uppmärksammade.

Artikeln i fråga publicerades av Xinhua News Agency och innehöll uppmaningar om hårdare kontroll över hur ungdomars spelande. Utspelet resulterade i ett dramatiskt ras för kinesiska spelaktier: Teknikinvesteraren Tencent, som nämndes specifikt den ifrågavarande artikeln, föll över 7 procent på Hongkong-börsen under tisdagen. Den ursprungliga artikeln drogs tillbaka och publicerades därefter på nytt med mer diplomatiska formuleringar.

Även andra delar av den kinesiska tekniksektorn – såväl utbildningsföretag som e-handelsbolag – har drabbats av börsras. Värdeminskningarna har resulterat i att de rikaste teknik-kungarna har förlorat 87 miljarder dollar, motsvarande 754 miljarder svenska kronor, sedan i slutet av juni. Det rapporterar Financial Times.

Tencents grundare Pony Ma ska ha förlorat 12 miljarder dollar under juli månad. E-handelsbolaget Pinduoduos grundare Colin Huang har drabbats ännu hårdare; hans aktieinnehav har enligt Financial Times reducerats med 15,6 miljarder dollar under samma period.

Enligt bedömare prioriterar Kina en grön och högteknologisk tillverkningsindustri. Landets nio rikaste inom bilindustrin har följaktligen sett sina förmögenheter växa med 22 miljarder dollar sedan slutet av juni, vilket bland annat beror på den kinesiska statens entusiasm för elbilar. Ett liknande mönster kan skönjas inom sektorn för förnybar energi, där de åtta miljardärer som dominerar branschen har blivit nästan 14 miljarder dollar rikare.