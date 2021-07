Omsättningsboom för det miljardvärderade rakhyvelsbolaget

Rakhyvelsbolaget Estrid, som backas av näringslivsprofiler som Cristina Stenbeck och Susanna Campbell, ökade omsättningen rejält under 2020, visar bolagets årsredovisning. Men även förlusterna ökade.

Estrids färgglada rakhyvlar säljs via en prenumerationsmodell och grundades så sent som 2019. Under 2020, som är bolagets första hela verksamhetsår, omsatte bolaget 18 miljoner kronor, ett lyft från 2019 års omsättning på 8 miljoner kronor, som dock bara innefattar 10 månader. Förlusten ökade dock från minus 7 miljoner kronor till 70 miljoner kronor.

Årsredovisningen förklarar den ökade försäljningen med covid-19 och snabbare digitalisering. Under mars månad, då pandemin blev ett faktum, stagnerade försäljningen för att sedan ta fart i alla dimensioner, skriver bolaget. Det gav högre konverteringsgrad samt starkare tillväxt.

Läs mer: Deras rakhyvlar når miljardvärdering – snabbare än Klarna och Spotify

Under året har Estrid satsat stort på Sverige och Norge, men har även etablerat sig i andra europiska länder där Storbritannien och Tyskland är de största marknaderna. 40 procent av omsättningen kommer från Sverige, 20 procent från Norge Storbritannien 16 procent och Tyskland 13 procent.

I december i fjol tog bolaget in 150 miljoner kronor i nytt kapital och nådde då enligt Di:s uppgifter en miljardvärdering. Redan innan backades bolaget då av investerare som Cristina Stenbecks och Susanna Campbells gemensamma bolag Camsten, Stardollgrundaren Mattias Miksche, Ingrid Bojner från Storytel, Johan Blomqvist från Altor och Krygrundaren Josefin Landgård.