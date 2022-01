Ökade intäkter för frilansbolaget

Verdanes faktureringsbolag Cool Company omsättning föll till följd av pandemin. Under 2021 vänder bolaget mot tillväxt igen.

Cool Company grundades 2009 och erbjuder en faktureringsfunktion för personer som vill frilansa utan enskild firma eller aktiebolag. Det är en marknad som de bland annat delar med bolag som Frilans Finans.

Sedan starten har man växt snabbt och expanderat till Storbritannien, Norge och Danmark och man har fått in bland annat riskkapitalbolaget Verdane som storägare. Men intäktsmässigt har resan inte varit spikrak, något som blev tydligt inte minst vid pandemins intåg. Samma år, 2020, sjönk intäkterna med 28 Mkr jämfört med året innan.

Under 2021 vänder Cool Company återigen mot tillväxt. Det framgår av siffror som bolaget delar med sig av.

”Vårt hårda arbete med att skala upp vår produkt har verkligen burit frukt 2021. Nu börjar de implementationer som vi jobbat med tidigare ge resultat”, säger ekonomichefen Jonny Simonsson.

Under året ökar omsättningen till strax under 554 Mkr, och förlusten minskar till cirka 9 Mkr. Värt att anmärka är dock att omsättningen är en bra bit under det mål på 600 Mkr som man tidigare kommunicerat.

”Vårt minusresultat beror på vår tillväxtstrategi. Det är uttalat av våra ägare att vi ska investera i tillväxt och vi kommer att vara negativa fram till att vi är nöjda.”

Den initiala oro som följde efter pandemins intåg återhämtade sig snabbt och enligt Jonny Simonsson har intresset för frilansarbete enbart ökat.

”Vi ser en uppåtgående trend som drivs av flera omvärldsfaktorer, som pandemin och det ekonomiska läget. Jag tror att arbetssättet under pandemin har fått människor att ifrågasätta sitt nuvarande sätt att jobba”, säger Jonny Simonsson.

Därför är han inte heller orolig för att den ökande smittspridningen som sker just nu ska påverka bolagets framtidsutsikter.

”Under 2022 jobbar vi stenhårt för att ta ytterligare marknadsandelar i Norden och ute i Europa.”