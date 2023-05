Nya löftet: Begagnade mobiler med perfekta batterier

Finska Swappie beskriver sig som ”Europas ledande onlineplats för köp och försäljning av renoverade smartphones”. Bolaget grundades 2016, har i dag 800 anställda och sålde redan under 2021 telefoner för mer än 2 miljarder kronor, eller 195 miljoner euro.

I fjol tog man in över 1 miljard kronor i en investeringsrunda som Di Digital repporterade om. Detta mitt under en brinnande debatt om svårigheterna med att som konsument reparera Apples telefoner.

”Swappie har en unik position då vi utför alla renoveringar i våra egna anläggningar i Europa, äger vår egen försörjningskedja och erbjuder förmåner som garantier och returer”, säger bolagets vd och medgrundare Sami Marttinen.

Nu höjer bolaget insatsen med lanseringen av en ny produktkategori som man kallar ”Premium Series” i hela EU. Bolaget hävdar att samtliga telefoner i premiumserien är ”tekniskt och estetiskt felfria”, med ”100 procent batterikapacitet” och säljs med en garanti på tolv månader.

Swappies Sverigechef Eeva-Lotta El Hosri förklarar att alla telefoner som säljs genomgår bolagets renoveringsprocess, bestående av 52 steg.

”I den ingår kontroll av batteriet, som kan ersättas vid behov. En del av de begagnade batterier vi får in har en prestanda på motsvarande 100 procent batterikapacitet. Men vi kan även ersätta begagnade batterier med nya från andra tillverkare än Apple”, säger hon.

Tanken är att de nya telefonerna ska svara direkt på konsumenternas huvudsakliga oro: I en studie genomförd av Swappie och Kantar tillfrågades konsumenter om varför de väljer att köpa nya telefoner istället för begagnade. Ungefär en tredjedel (37 procent) angav batterihälsa som den främsta anledningen, följt av funktionaliteten hos en ny telefon (26 procent) och avsaknaden av slitage (25 procent).

En stor del av Swappies erbjudande bygger på att konsumenter ska vilja bidra till en mer hållbar konsumtion av elektronik. Bolaget hävdar bland annat att nya smartphones genererar över 100 miljoner ton koldioxid per år, där 85-95 procent av dessa utsläpp sker under tillverkningsprocessen.

Swappie samarbetar även med organisationer som Right to Repair Coalition i den politiska strid som just nu pågår kring konsumenters rätt att få sin elektronik reparerad.

”Bryssel föreslog nyligen lagstiftning för att främja konsumenternas rätt att reparera, vilket är positivt. Men vi behöver gå längre och förbjuda alla metoder som begränsar reparation”, säger Jori Ahvonen, teknikchef på Swappie.

Han menar att EU bör jobba för att främja reparation framför nytillverkning.

”Konsumenter bör kunna söka prisvärda och kvalitativa reparationer från vilken leverantör de vill, utan att funktionaliteten försämras på grund av att reparationen utfördes utanför originaltillverkarens nätverk”, säger han.