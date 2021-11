Nya kryptorekord på USA:s höga inflation

Kryptomarknaden har nått nya höjder på sistone som beräknas ha ett totalvärde omkring 3.100 miljarder dollar. Investerare har dragits till kryptotillgångar som ett sätt att undvika inflation.

När nyheten kom kl 14.30 svensk tid att amerikansk inflation stigit oväntat mycket satte det ytterligare fart på de största kryptotillgångarna.

Enligt världens största kryptobörs Binance index Coinmarket Cap steg bitcoin till 68.744 dollar och blockkedjan Ethereums ether till 4.852 dollar på beskedet. Det toppade då den tidigare högstanivån som sattes igår på 68.530 respektive 4.831 dollar.

Enligt Coinmarket Cap har bitcoin nu ett totalt marknadsvärde på 1.289 miljarder dollar medan ethers värde ligger på 572 miljarder dollar.

Bitcoin har haft en volatil utveckling. I slutet av förra året började det talas om att den skulle gå över nivån 20.000 dollar, bland annat med stöd från institutioner och för att fly risk för inflation, vilket sedan skedde. Och i våras kom ännu en våg då bitcoin nådde 64.800 dollar, pådrivet av bland annat Teslas vd Elon Musk, när elbilstillverkaren skulle börja ta betalt i bitcoin och köpte upp motsvarande 1,5 miljarder dollar.

Kryptotillgångarnas värde sätts efter hur pass etablerat och användbart det är. Fördelar som lyfts är ett krypterat och därmed säkert system för att hantera värden. Men osäkerhet skapas av att värdet i princip saknar botten då det inte är kopplat till en reell tillgång eller säkerhet. Det kan jämföras med så kallade fiatvalutor där det finns någon form av garanti, exempelvis den svenska kronan.

Systemet med bitcoin har dock också kritiserats, bland annat för att transaktioner tar tid och slukar energi, med utsläpp som följd, för beräkningskraften. Beskeden från Kina att först förbjuda bitcoinframställning i landet och sedan alla former av kryptotransaktioner satte press på marknaden och bitcoin föll under sommaren till under 30.000 dollar.

Under oktober, som i kryptosammanhang döpts till ”Uptober”, började dock bitcoin att handlas upp igen. Bakom sägs ligga ny vilja att undvika inflation och lanseringen av börshandlade fonder, ETF:er, med terminskontrakt på bitcoin i USA. Förhoppningar finns också att det ska komma ETF:er som handlar direkt med bitcoin, men där behövs tillstånd från amerikanska tillsynsmyndigheten SEC.