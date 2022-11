Ny miljardförlust för Klarna – men bättre än förra kvartalet

Under det första halvåret uppgick Klarnas operativa kostnader till 10,8 miljarder kronor, mot 7,5 miljarder i totala intäkter. Därutöver tillkom kreditförluster på 2,9 miljarder kronor, som på egen hand åt upp 38 procent av omsättningen.

Di Digital har inte hunnit intervjua vd Sebastian Siemiatkowski under onsdagen. Men såhär sa han till Di om rapporten redan den 17 november:

”Jag tycker att rapporten visar det som vi har hoppats, jag vet ju lite mer om den. Det rör sig i rätt riktning. Vi ställde om bolaget i maj, då var vi tydliga med alla att det kommer ta ungefär ett år, kanske lite mer.”

Rapporten för det tredje kvartalet, som han då åsyftade, har först nu publicerats. Den visar att Klarna gjorde en nettoförlust på 2,1 miljarder kronor mellan juli och september, en klar förbättring från minus 3,6 miljarder kronor under det andra kvartalet. Därmed minskade Klarna sin förlust med 42 procent mellan kvartalen.

Jämfört med samma kvartal 2021 har nettoförlusten dock fördubblats från 1,1 miljarder kronor.

Sedan tidigare har Sebastian Siemiatkowski uppgett till Di att Klarna ska vara lönsamt på månadsbasis runt sommaren 2023.

Kreditförlusterna under perioden uppgick till 1,5 miljarder kronor. Det står att jämföra med att Klarna tvingades till nedskrivningar av lån på 1,2 miljarder under det första kvartalet i år, samt till ett värde om 1,7 miljarder kronor under det andra kvartalet.

Intäkterna uppgick samtidigt till knappt 4,1 miljarder kronor, en tillväxt på nästan 19 procent jämfört med samma period 2021. Tillväxttakten har därmed avtagit marginellt från det första halvåret, då intäkterna ökade med 21 procent.

Kvar i Klarnas kassa fanns vid slutet av september 11,6 miljarder kronor.

Mer om rapporten följer under dagen.