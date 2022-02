Ny miljardfond riktar sig mot svenska startups

Bolaget By Founders är en nordisk riskkapitalfond som investerar över hela Norden och Baltikum i startups som är i ett tidigt skede. Bolaget har genom sin första fond redan investerat i tidiga startups med flera namnkunniga entreprenörer.

Sara Rywe, som är ny partner hoppas att riskkapitalbranschen ska ta tag i allt som har att göra med att ta ansvar för de anställda, mångfald, klimatavtryck bolagen har och integritet gällande data och teknologi.

”Vi kan inte prata om en rättvis relation och ett partnerskap om inte det visas i kontraktet”, säger Sara Rywe.

En av nyckelkomponenterna vid en investering är bland annat det kontrakt som ges vid investeringen. För alla de komponenterna som företag vanligtvis förhandlar med en grundare om: vad det är för typ av aktieklasser, och vad man har för så kallad downside protection, är en diskussion som By Founders tack vare sina nya kontrakt inte behöver ha säger Sara Rywe.

”Teamet är alltid i fokus när vi utvärderar om vi vill investera eller inte”, säger Sara Rywe.

Bolaget träffar över 1.000 bolag per år och gör kanske 10 investeringar. Det händer mycket med produkt och marknad så man måste verkligen lita på att det är rätt team som klarar av att ta sig igenom den resan, säger Sara Rywe.

Först och främst handlar det om det ansvaret bolaget tar för att bredda vad det är för typ av entreprenörer som i dag får kapital.

”Generellt sett, ser man till de produkterna som jag tycker om att investera i så är det produkter som antingen har en väldigt positiv inverkan på miljö eller på hälsa”, säger Sara Rywe.

Med sin nystartade andra fond kommer By Founders ha ännu större fokus på Sverige och på så kallade impact-investeringar. Bolaget har fått in ungefär 1 miljard kronor till den andra fonden och räknar med att stänga fond 2 på strax över 1,2 miljarder kronor under våren. Assets under management ligger By Founders nu på ungefär 2 miljarder kronor.