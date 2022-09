Nu blir kryptovalutan grön: ”Kan gå åt vilket håll som helst”

Krypto: Så påverkar the merge ethereum.

Krypto: Så påverkar the merge ethereum

Efter en tids spekulation väntas ”The Merge” ske inom det närmaste dygnet, en händelse som kommer att skaka om blockkedjan Ethereum i grunden. Förändringen innebär att att kryptovalutan skiftar sin ekonomiska och tekniska modell från en så kallad ”proof-of-work” till ”proof-of-stake”.

På så vis kommer Ethereum att kapa sitt energibehov med över 99 procent.

”Ända sedan Ethereum grundades har man velat gå över från 'proof-of-work' till ”proof-of-stake'. Det innebär att Ethereum får en mer miljövänlig profil i vissa människors ögon”, säger kryptoexperten Eric Wall till Di TV och fortsätter:

”Den andra stora skillnaden är antalet mynt som protokollet skapar. I dag skapas 13.000 ethermynt varje dag. Efter 'proof-of-stake' kommer man bara skapa 1.600 mynt per dag.”

Med färre nya mynt förväntas inflationstakten av nya mynt som skapas i protokollet falla med nästan 90 procent, vilket kan leda till att kursen stiger kraftigt. Men det ska fortfarande mycket till innan Ethereums ether närmar sig bitcoins kursnivåer.

”'The Merge' kan vara en del i något som kan ge Ethereum konkurrensmässiga fördelar. Det blir en ganska stor skillnad mellan ether och bitcoin nu”, säger Eric Wall.

Han pekar på att kryptovalutans kurs fortfarande är stabil trots en björnmarknad i övrigt.

”Det handlar om förhoppningar inför 'The Merge'. När stora händelser sker kan det bli att folk säljer av. Jag avvaktar med att handla och har ingen stark position. Det finns till exempel också hävstångspositioner på future-marknaden där folk förväntar sig att något dåligt ska ske. De blir tvingade till att planera och stänga sina positioner precis efter 'The Merge'. Det skjuter upp priset. Så du har två effekter. 'Sell the news'-säljarna och de som ska stänga sina future-positioner. Det är de här två krafterna som ska slåss mot varandra, och det kan gå åt vilket håll som helst.”