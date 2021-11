Noterade bolaget bygger varumärken åt influerare – har gjort över 100 lanseringar

Spotlight-noterade Hubso lanserar e-handelsvarumärken med influerare. Bolaget har nu tagit sig ut i Europa med Emelie Lindmark som har 1,4 miljoner följare på Instagram och har även en ny värvning i USA. Under årets första tre kvartal ökade omsättningen med 57 procent.

Det har hunnit bli nio profiler som har startat egna e-handelsvarumärken via Hubsos plattform sedan starten 2017. Alice Stenlöf, Rebecca Stella och Linn Ahlborg är tre av de stora namnen.

De senaste tillskotten är Emelie Lindmark som släppte sitt varumärke Le Capsole i september i år. Hon är svensk men bor i Barcelona och har en internationell publik med 1,4 miljoner följare på Instagram. Amerikanskan Mara Teigen med 853 000 följare har precis anslutit till Hubso och kommer att lansera ett e-handelsvarumärke i början av nästa år.

”De är våra första internationella varumärken”, säger Hubsos medgrundare och vd Josefine Abrahamsson.

Under årets tre första kvartal omsatte Hubso, ett dotterbolag till Hubso Group där influerarverksamheten ligger, drygt 23,4 miljoner kronor. Det innebär en tillväxt med 57 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period i fjol, och med 22 procent jämfört med kvartalet innan. Verksamheten gjorde ett resultat på 224.000 kronor, att jämföras med en förlust på 342.000 kronor under samma kvartal i fjol.

På koncernnivå omsatte Hubso Group 7,7 miljoner kronor och gjorde en förlust på 4,42 Mkr som bolaget hänvisar till så kallade goodwill-avskrivningar på 4,3 Mkr som kan härröras till uppköpet av Hubso i april i fjol.

”Vi har haft en fin tillväxttakt, men vill alltid växa snabbare och har haft vissa leveransutmaningar i samband med pandemin”, säger Josefine Abrahamsson.

Hubso har hittills framför allt växt organiskt, säger hon. I slutet på augusti i år tog bolaget in 7,8 Mkr genom teckningsoptioner för att investera mer i tillväxt.

Tanken bakom Hubso är att lansera varumärken till en redan upparbetad kundgrupp, nämligen influerares följare.

”Det finns redan lojala och engagerade följare och ett förtroende för influeraren”, säger Josefine Abrahamsson.

Hubso investerar med sin tid och kompetens – influeraren går in med sitt personliga varumärke. I dag jobbar det elva personer på Hubso tillsammans med ett nätverk av frilansare och tredjepartslösningar. Totalt har teamet gjort över hundra lanseringar av nya e-handelsprodukter.

”Vi producerar utifrån efterfrågan och vänder lagret snabbt.”

Att vara influerare i dag är ett heltidsarbete i sig, menar Josefine Abrahamsson, och därför behövs Hubsos team. Bolaget står för allt bortsett från den initiala marknadsföringskanalen.

”Vi hjälper till att ta fram varumärket, med marknadsstrategi, hittar leverantörer, säkrar produktion och kvalitet, sätter upp e-handel, säkerställer lager, jobbar med logistiken och står för kundtjänst. Det är en helhetslösning vi står för”, säger hon.

Produkterna, som kan vara klädesplagg, accessoarer och hudvård, släpps ofta i en mindre skala med utvalda produkter för att snabbt kunna komma ut på marknaden.

Josefine Abrahamsson vill gärna framhålla entreprenörskapet som skapas genom Hubsos lösning och att det är ett yrke att vara influerare.

”Vi tar den affären till nästa nivå tillsammans”, säger hon.

Hubso tar också den finansiella risken och investerar i e-handeln. Intäkterna fördelas mellan båda parter men Hubso är majoritetsägare. När det gäller Sanne Alexandras shop håller det på att göras om till ett dotterbolag som Hubso äger 50,1 procent av.

”Det är också en aspekt av att starta ett e-handelsmärke. Mycket handlar om att du ska massproducera, men vi jobbar istället att snabbt gå till marknaden med mindre släpp”, säger Josefine Abrahamsson.

Ett exempel är Youtube-profilen Linn Ahlborg med varumärket LXA Label. Det lanserades i augusti förra året och efter de tre första timmarna såldes kollektionen slut.

Ett av de andra varumärkena är Sanne Alexandra shop som efter ett par försök på egen hand slog sig ihop med Hubso 2018. Sanne Josefson, som står bakom varumärket, började blogga redan 2008 och gick över till Instagram 2013.

”Vi testade först med en jacka som sålde slut jättesnabbt och sen har varumärket utvecklats över tid med hjälp av följarna”, säger Sanne Josefson, som har sin främsta följarskara på Instagram med 204 000 följare.

Hon är gift med ishockeyspelaren Jacob Josefson och deltog i dokusåpan Playmakers om kvinnor som lever med idrottsmän. Det var då hennes influerarkarriär tog ordentlig fart.

”Vi har utformat mitt varumärke utifrån hur jag har levt och Hubso har samtidigt växt över tid. Nu börjar allt bli väldigt strukturerat och det börjar kännas som det jag har drömt om”, säger Sanne Josefson.

Hon följer inte trender, säger hon, utan vill skapa enkla, sköna och feminina kläder.

En lansering som Hubso har gjort i år är Le Capsole med influeraren Emelie Lindmark i september. Hennes två största marknader finns i dag i Spanien och USA.

”Mode är en av de största miljöbovarna vi har i dag och vi satsar på ekologisk bomull och plastfria kläder som produceras i Turkiet och Portugal”, säger Emelie Lindmark.

Hon började sin bana med att posta ”dagens outfit” och är även stor på Youtube där hon gör styling-klipp.

”Jag har jobbat med Hubso sedan i mars i år och jag är den som kommer med idéerna, och teamet där hjälper mig att förverkliga dem, till exempel genom att säkra leverantörer, kvalite, webbdesign och ekonomi”, säger Emelie Lindmark.

Josefine Abrahamsson har en bakgrund från kommunikationsbranschen startade först Hubso 2017 tillsammans med influencer marketing-företaget Tourn. I april 2020 köpte it-företaget Orgo Tech upp Hubso för drygt 86 miljoner kronor, som då blev ett helägt dotterbolag i den nya koncernen som fick namnet Hubso Group. Josefine Abrahamsson fick rollen som koncern-vd för Hubso Group som är noterat på Spotlight-listan.

Hon vill lyfta fram att Hubso vill vara en del i att lyfta kvinnors företagande och inspirera till att ta sig in på börsen. Själv har hon lärt sig mycket under resan och har funderat en del på ägarfrågor då hon i dag är minoritetsägare i Hubso.

”Det är lätt att vara efterklok, men det är baserat på den kunskap jag har i dag. Nu handlar det om hur vi förändrar den här situationen och kommer vidare”, säger Josefine Abrahamsson.

Utöver de åtta varumärken som Hubso har lanserat med influerare har bolaget även startat sitt första egna varumärke – Frö.

”Frö är baserat på vad vi har dragit för lärdomar hittills och bygger på hållbara produkter. Vi har till exempel producerat en handväska av läder gjort från kaktus”, säger Josefine Abrahamsson.

I år har Hubso Groups aktie gått upp med cirka 50 procent och ligger på 1,20 kronor. Den senaste veckan har dock bolaget backat med 11 procent. Koncernen värderas till 126 miljoner kronor på Spotlight Stock Market.

