Northvolt får tyskt statligt stöd för att bygga ny fabrik

Batteritillverkaren Northvolt har under en period övervägt var företaget ska bygga sin tredje stora fabrik, efter etableringarna i Skellefteå och Göteborg.

Länge såg staden Heide i Tyskland ut att vara förstahandsvalet, men sedan seglade USA upp som ny favorit sedan president Joe Biden lanserat ett stort stödprogram till industrin. Enligt vad Northvolt tidigare har uppgett till politiker i EU kan de amerikanska subventionerna uppgå till nästan 90 miljarder kronor per fabriksbygge.

På fredagsmorgonen rapporterade Bloomberg, enligt uppgifter, om att det i stället kan bli aktuellt med två parallella fabriksbyggen för Northvolt. Senare bekräftade den tyska regeringen, i ett pressmeddelande, att etableringen i Heide fortlöper enligt plan.

”Vi har förhandlat med Northvolt i snart ett år. Vår tillitsfulla dialog med företaget och alla relevanta intressenter har visat sig vara framgångsrik, och viktiga nästa steg mot förverkligandet av projektet kan därför nu tas. Vi håller på att sätta upp nästa steg, såsom den nödvändiga anmälansprocessen till EU-kommissionen”, säger Robert Habeck, minister för näringsliv och klimat i Tyskland, i en kommentar.

Som motgift till USA:s stödpaket har EU under våren nämligen klubbat igenom ett temporärt regelverk, kallat TCTF, som gör reglerna kring riktade statsstöd mer givmilda. Men det kan enbart utgå till företag vars teknik på olika sätt minskar koldioxidutsläppen i Europa. Sedan tidigare har Heide-projektet också fått stöd genom IPCEI (se faktaruta).

Om EU-kommissionen godkänner investeringen i Northvolt kommer det att bli det första stödet i sitt slag som utgår i Tyskland. Exakt hur mycket pengar det handlar om i subventioner framgår dock inte. Northvolt har tidigare uppgett att fabriken totalt kommer att kosta runt 40 miljarder att bygga.

Enligt parterna väntas alla godkännanden och förberedelser bli klara under 2023. Sedan väntar byggstart, med ambitionen om att tillverkningen av batterier kan börja 2026.

Kapaciteten kommer att vara 60 gigawattimmar, vilket årligen kan försörja ungefär 1 miljon elbilar med batterier. Totalt väntas fabriken ha 3.000 anställda när den är fullt utbyggd.

”Vi är tacksamma för insatserna som gjorts hittills på lokalt, tyskt och europeiskt håll. Backat av det här åtagandet av den federala staten har Northvolt beslutat att ta nästa steg mot expansionen i Heide”, säger Peter Carlsson, vd och medgrundare till Northvolt, i ett uttalande.

Samtidigt florerar det uppgifter om att Northvolt är på väg att ta in nytt kapital och att det kan gälla en konvertibel. Samma metod användes av bolaget i fjol för att fylla på sin kassa. Fabriksbeskedet kan tala för att en kapitalanskaffning ligger nära.

Sedan starten har bolaget tagit in drygt 80 miljarder kronor i riskkapital och lån. Northvolt har under våren även fört diskussioner om att ta in ytterligare cirka 50 miljarder kronor i finansiering, men då genom renodlade krediter från banker, enligt källor till Financial Times.

