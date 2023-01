Nödropet: ”25.000 spelutvecklare fattas i Sverige”

Innehåll från Qliro Annons

– För att möta marknadens behov har vi skalat upp vårt tech-team och tredubblat vårt säljteam. Vi tar all den kunskap och erfarenhet vi utvecklat från stora e-handlare och öppnar upp även för startups, samt små- och mellanstora bolag under tillväxt, förklarar Qliros VD Christoffer Rutgersson, som under de senaste åtta åren haft flera ledande positioner på snabbväxande bolag med fokus på betallösningar.

Qliro är initialt sprunget ur Nordens största e-handelskoncern och de behov som uppstod hos e-handelsjättar som Nelly och CDON, men idag ligger fokus på att skapa optimala betallösningar för e-handelsbolag av alla storlekar.

– En säker och smidig betallösning är central för bolag av alla storlekar eftersom det påverkar köpupplevelsen samtidigt som den ökar konverteringen för e-handlaren, säger Christoffer Rutgersson och utvecklar vidare:

– En bra kassa optimerar konverteringen och ger mycket flexibilitet för handlaren samtidigt som det ska vara lätt att skala upp i många nya marknader, samt lägga till nya betalsätt. Hög, teknisk prestanda och avancerad funktionalitet för shipping och upsell driver ökad försäljning och en bra kundupplevelse driver lojalitet och återkommande köp.

För handlaren ska det också vara lätt att integrera betallösningen i sin e-handel. Qliro har ett brett utbud av existerande integrationer till marknadens mest populära e-handelsplattformar såsom Centra, Magento, Brink, Askås och Litium och har nyligen adderat integrationer mot WooCommerce, Wikingruppen och har flertalet integrationer på gång med ytterligare partners.

Kundupplevelsen är central

Qliro erbjuder flertalet betalmetoder och lägger stort fokus på kundupplevelsen. Det senaste året har bolaget introducerat nordens populäraste direktbetalningsmetoder samt lanserat en funktion för spara kortuppgifter i kassan för att göra köpupplevelsen så enkel som möjligt och öka konverteringen i alla de nordiska länderna.

Det enklaste sättet för slutkunden att betala en Qliro-faktura är via Qliros app. Den ger en tydlig översikt av köphistorik, fakturor och betalval och har under det senaste året fått ny, användarvänlig design liksom resten av Qliros plattformar för att bättre spegla vilka Qliro är idag och positionen inom säkra och enkla betalningar.

Efterköpsupplevelsen syftar till att göra det så enkelt som möjligt att betala och samtidigt skapa lojala och återkommande kunder till handlaren. Det är oerhört viktigt att inte blanda in reklam i efterköpsupplevelsen från andra konkurrerande handlare som vissa betalleverantörer gör – vilket minskar antalet lojala kunder för handlaren, understryker Christoffer Rutgersson.

– Vår app är enkel och har ett tydligt fokus på betalningen – vad som ska betalas och när. Tack vare bland annat pushnotiser ser vi till att ingen betalning missas. Vi har få kundserviceärenden och hög kundnöjdhet, vilket är ett kvitto på att efterköpsupplevelsen är positiv.

En av de främsta betalaktörerna i Norden

Ur e-handlarens perspektiv handlar en bra betallösning bland annat om att kunna erbjuda konsumenten en positiv upplevelse där betalning och leveransalternativ hanteras sömlöst. Det handlar också om att öka försäljningen. Med särskilt integrerade upsell-funktioner lyckas Qliro ofta öka e-handlarens försäljning med fem till tio procent. Idag erbjuder Qliro säkra och enkla betallösningar hos progressiva bolag inom beauty-segmentet, såsom Caia och Lyko – men i den breda kundportföljen finns även Dramatens webbutik och teknikjätten Inet. Qliros betallösning används idag i över 30 länder via Qliros e-handelskunder.

Tydlig plan för fortsatt framgång

E-handelsmarknaden kommer framgent vara stark och med den ett fortsatt starkt fokus på utveckling av betaltjänster.

– Vi ser ett behov på marknaden efter en renodlad betalaktör som kan erbjuda betallösningar i världsklass, liksom en kundupplevelse för både e-handlare och slutkunder som är förstklassig.

Rekrytering av mer expertis inom payments, e-handel och tech, en ny ledningsgrupp, accelererad produktutveckling och ett nära samarbete med e-handlarna är exempel på hur Qliro jobbar för att upprätthålla rollen som en av de främsta betalaktörerna på marknaden.

– Vi har ambitionen att skapa marknadens bästa upplevelse för e-handlare, partners och slutkund för att driva ökad försäljning och återkommande kunder, avslutar Christoffer Rutgersson.