Ninjas in pyjamas går samman med kinesisk e-sportjätte

Svenska laget Ninjas in Pyjamas, NIP, är legendariska inom den växande e-sporten. Nu går de samman med den kinesiska jätten ESV5 och träder in i en ny gren. Enligt uppgifter närmar sig den nya aktören en börsnotering i USA.

Ninjas in Pyjamas har tidigare sagt till Di att laget ska bli störst i världen inom den heta e-sporten. Bolaget värderades till en halv miljard förra hösten och är det tionde mest populära laget i världen sett till tittarsiffror.

E-sporttävlingar omsätter stora belopp och lockar tittare. När tävlingen The International för Dota 2 senast gick av stapeln låg prispotten på motsvarande 290 miljoner kronor. Under pandemin har dock flera stora turneringar tvingats att ställa in.

Ninjas in Pyjamas är en veteran i branschen och startade redan för 20 år sedan. Laget har gjort sig kända för framgångar i tävlingar med spelet Counter Strike. Enligt uppgifter till Di Digital i oktober värderades bolaget till 500 miljoner kronor.

Norrmannen Hicham Chahine har en bakgrund hos Norges största placeringsrådgivare Formuesforvaltning och investerade som investerare i Ninjas In Pyjamas kring årsskiftet 2013–2014 för att 2016 ta över som vd.

”Vi har letat efter möjligheter att gå in i League of Legends i flera år, men fundamentala villkor fanns sällan där”, säger Hicham Chahine i ett uttalande.

Efter ett år med förhandlingar går nu Ninjas in Pyjamas samman med kinesiska ESV5, som lägger fokus på att utveckla mobil e-sport vilket växer snabbt i Asien. Sammangåendet görs möjligt genom att bolagen delar aktieandelar med varandra.

I sammangåendet inkorporeras också ESV5:s underhållningsben med eventbolaget MAG Studios som även samarbetar med större kinesiska underhållningsföretag.

ESV5 har en egen större hemmaarena för League of Legends i Shenzhen i Kina och kommer fortsätta leda träningen därifrån.

”Den här transaktionen etablerar Ninjas in Pyjamas som en kraft att räkna med inom alla topptitlar inom e-sporten och skapar en plattform som har resurser att bli den första globala e-sportorganisationen.”

Ninjas in Pyjamas har idag lag kring spelen Valorant, Tom Clancy's Rainbow Six Siege och FIFA. ESV5 har idag lag i spelen League of Legends och i Honour of Kings som nu kommer att gå in under namnet Ninjas in Pyjamas.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters omsätter bolagen tillsammans drygt 500 miljoner kronor. Och det finns planer på en börsnotering på Nasdaq och skulle därmed bli det första publikt handlade e-sportbolaget i USA.

