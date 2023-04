Niklas Zennström tar hem Atomico till Stockholm

Niklas Zennström har varit med i ekonomiska nedgångscykler förr. Han vet att inom så kallade ”venture capital”-investeringar, eller VC, (riskkapital i tidiga skeden i bolagens utveckling) gäller det att vara långsiktig.

Det är i alla fall så Andreas Helbig beskriver Atomico-grundarens ledarskap, och valet av att öppna en ny hub i Stockholm i en tid när just VC-investeringar bromsat in.

”Vi vill vara lätta att nå. Inte de här typerna som sitter utomlands och bara flyger in över en dag”, säger Andreas Helbig, ansvarig för Norden och Baltikum på Atomico.

Han beskriver det som ”väldigt troligt” att det kommer leda till fler investeringar i regionen framöver.

Samtidigt har antalet VC-investeringar minskat och bolag som tidigare sett värderingar skjuta i höjden försöker nu rida ut stormen istället för att ta in nytt kapital till en lägre värdering.

”Grundare är mer vaksamma i dag och planerar varje runda mycket mer noggrant för att pengarna ska räcka. Två år och längre till och med ”, säger Andreas Helbig och menar att bolag som föds i dag blir mer ansvarstagande med sin ekonomi från dag ett.

”Tidigare, när vissa tog in pengar, dröjde det bara några månader innan nästa runda. Det ser vi inte längre och det är förmodligen bäst så. Om du inte översköljs med pengar från dag ett utan måste bygga en smartare organisation blir verksamheten förstås mer effektiv och robust från början.”

Men att det skulle avskräcka grundare från att starta nya bolag ser han inte. Entreprenörer tar fortfarande chansen att lösa problem, med skillnaden att problemen ofta är större och av mer samhällsviktig karaktär.

”Det kanske är något färre till antalet, men de som tvekar är de lite sämre grundarna. De bästa kommer göra det oavsett ekonomiskt klimat”.

Kort sagt, sämre idéer sållas ut i ett tidigare skede vilket gör att Andreas Helbig och hans konkurrenter får bättre förutsättningar att välja bland de bästa entreprenörerna direkt.

Hur mycket av det ni ser där ute handlar om artificiell intelligens, AI, i dag?

”Det är förstås mycket, det är den stora trenden, vilket är rimligt. Chat GPT är en imponerande tjänst och tekniken går att bygga vidare på. Även bolag vi redan investerat har börjat applicera den i sina verksamheter. Jag skulle säga att om ett bolag inte tänker på AI nu så gör de nog något fel.”

Vad hände med ”Web3”, som alla VC-investerare pratade om förra året?

”Det fina med att en hajp lägger sig är att bolag kan börja fokusera på att bygga tjänster som faktiskt är viktiga och meningsfulla. Vi fortsätter investera i det, men värdet är inte i termen ’web3’ utan om vad som byggs på det. Återigen är det bra att det saktat ned vilket rensat ut lycksökarna som bara kom för hajpen.”

Atomico flyttar in hos Norrsken under våren, Klarnagrundaren Niklas Adalberths kontorshotell i centrala Stockholm. Han är ”grymt glad” att få in de högprofilerade nya hyresgästerna.

”Vår vision är en värld där startupföretag värderas inte bara utifrån tillväxt- och lönsamhetspotential, utan också utifrån sin potential att lösa världens stora utmaningar. Att Europas kanske mest framstående tech-investerare vill vara en del av den resan känns fantastiskt”, säger Niklas Adalberth.