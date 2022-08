Netflix stoppar nedladdningsfunktion i sin reklamtjänst

”Nästan dagligen får vi reaktioner från låntagare som upptäcker vår tjänst”, säger Daniel Andersson som driver bolaget ihop med sin far och bror.

Medan streamingjättarna desperat försöker vinna tillbaka konsumenter till sina plattformar så har ett strömningsbolag, med en alldeles unik affärsmodell, lyckats undvika det blodiga streamingkrigets skottlinje.

Det familjeägda företaget Förlagett omsätter 15 miljoner kronor på helt gratis och annonsfri streaming – genom avtal med över 900 bibliotek i 250 svenska kommuner och ett 20-tal bibliotek i Norge.

”Vi berörs inte av streamingkriget och när priserna blir för dyra kanske vi blir ett mer intressant alternativ för konsumenterna”, säger delägaren och biträdande förlagschefen Daniel Andersson.

Det enda användaren behöver är ett lånekort på det lokala biblioteket.

Han driver bolaget ihop med sin pappa, vd:n Christer Andersson, och brodern Richard Andersson. Det startades redan 1986 och har varit en renodlad biblioteksleverantör i 36 år, ända sedan VHS-bandens glansdagar.

När den globala dvd-döden var ett faktum blev Förlagett tvungna att ställa om sin uthyrningsmodell och 2017 anslöt de första biblioteken till deras streamingtjänst Cineasterna, som 2021 nådde ut till två miljoner tittare.

Tjänsten erbjuder även serier men i blygsam omfattning.

”I vår tjänst har man tillgång till ett visst antal lån per vecka eller per månad, då måste jag bränna mina lån på respektive avsnitt. Folk tycker det är dåligt att man inte kan se en hel säsong per lån men vi är i händerna på distributörerna i det här fallet”, säger Daniel Andersson.

Han menar att affärsmodellen är enkel. Cineasterna har avtal med drygt 50 filmbolag såsom Folkets bio, Svensk Filmindustri och ett gäng mindre internationella licensgivare.

I utbudet finner man allt från Ingmar Bergmans gamla klassiker till nya prisbelönade storfilmer, som i vissa fall inte ens kommit ut på bio.

Företaget betalar filmdistributörerna och musiklicensförvaltaren Stim, för rättigheter som de tillhandahåller åt biblioteken som i sin tur betalar en avgift per lån. Därefter delar Cineasterna och filmbolagen på de intäkter som lånen genererar.

”I och med att vi äger och kontrollerar vår plattform kan vi själva styra utvecklingen på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Daniel Andersson om verksamheten som varit lönsam i flera år.

Sedan 2018 har omsättningen aldrig landat under 14 Mkr och hittills har det inte varit aktuellt att ta in några utomstående ägare.

”Det är en helt egenutvecklad produkt som vi äger och driver själva. Men i en ny tid är vi självklart intresserade av att öppna upp Cineasterna för en vidgad publik i Norden.”

Utöver Cineasterna levererar Förlagett även digitala språkkurser, samt en stor bredd av fysiska media, tv-spel, cd-musik, och dvd- filmer. Cineasterna och strömmad film står dock för större delen av omsättningen.

”När biblioteken stängde ner under pandemin ökade de tillgängligheten för sina e-tjänster och då var det fler som hittade till oss,” säger Daniel Andersson och förklarar att Cineasternas marknadsföring i huvudsak sker via biblioteken.

”Nästan dagligen får vi reaktioner från långtagare som upptäcker vår tjänst trots att vi funnits på deras bibliotek i flera år.”

Företaget har hittills inte prioriterat marknadsföring, vilket delvis beror på de begränsningar som avtalen med biblioteken innebär.

”Vi får marknadsföra tjänsten men det kräver bibliotekens godkännande. Annonser om Cineasterna egentligen ska komma från dem.”

Av de 250 kommuner som Cineasterna har avtal med, ingår flera i Stockholms län. Däremot erbjuder biblioteken i Stockholms stad ingen gratis streaming.

”Stockholms stadsbibliotek har haft tuffa besparingskrav i flera år vilket säkert kan ha påverkat deras beslut att avvakta med strömmad film”, säger Daniel Andersson.

Sedan starten har Förlagetts omsättning i huvudsak drivits av intäkter från biblioteken. Samtidigt finns en ambition om att så småningom kunna skala upp produkten och öppna nya affärsområden.

”Cineasterna är i nuet bibliotekens strömmande filmtjänst, men vi är öppna för utveckling.”

Prognosen för 2022 ser god ut, siffrorna pekar uppåt och utlåningen ökar, enligt Daniel Andersson. När den nylanserade verksamheten i Norge tar fart, kommer det förhoppningsvis göra avtryck i omsättningssiffrorna.

”Framöver tänker vi fokusera på tillväxt och ansluta fler bibliotek i Norge och på sikt även i Finland.”

