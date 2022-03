Netflix höjer sina abonnemangspriser i Storbritannien och Irland

Prislappen på standard-abonnemanget i Storbriannien höjs med 1 pund till 10,99 pund per månad. Det billigaste abonnemanget höjs också med 1 pund till 6,99 pund per månad. Premium-abonnemanget höjs ned 2 pund till 15,99 pund per månad.

För Irland höjs det billigaste abonnemanget med 1 euro till 8,99 euro per månad, standard-abonnemanget höjs med 2 euro till 14,99 euro per månad och premium-abonnemanget höjs med 3 euro till 20,99 euro per månad.